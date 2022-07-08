Как Херсон чуть не стал столицей России

Памятник Екатерине в Одессе теперь требуют снести украинские националисты. Основательница города якобы притесняла украинцев. Вот только никакой Украины тогда в помине не было. Фото: wikimedia.org

Удивительно повторяется история. Россия сегодня вынуждена заново освобождать те самые территории, которые завоевала для страны еще Екатерина Вторая, считающаяся самой великой из русских императриц. Хотя и была чистокровной немкой (урожденной Софией Августой Фредерикой Ангальт-Цербстской).

И именно она основала города, которые сегодня мелькают в сводках спецоперации: Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Днепропетровск (тогда Екатеринослав)... А Херсон Екатерина, оказывается, заложила как столицу не только Тавриды, но и всей России, мечтая перенести императорский двор в солнечные южные земли из зябкого Петербурга.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали историки Павел ПРЯНИКОВ и профессор МПГУ Виталий ЗАХАРОВ.

НОВОРОССИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ

Спрашиваем у Павла Пряникова:

- Какой вообще Екатерина Великая видела новые земли, отвоеванные ею у Османской империи и Крымского хана?

- Это был целый проект - Новая Россия. Новороссия. Но он пошел не так, как его изначально задумывали Екатерина с князем Потемкиным. У императрицы и ее окружения была мечта - построить новую столицу на юге. Не такую хмурую, как северный Петербург. Смог же Петр перенести центр империи из Москвы. Да и на Азовском море пытался основать еще одну столицу - Таганрог. Но с южным морем у Петра не очень задалось. А Екатерина решила, что у нее все получится. И планировала активное заселение этих земель.

- Кем?

- Сербами, болгарами, греками - южными православными народами.

- Не русскими крестьянами?

- Поначалу нет. Но в какой-то момент к ней пришло понимание, что такого огромного количества людей, чтобы заселить все новые территории, она на Балканах не найдет. Начали агитировать уже и немцев. И только в XIX веке, после смерти Екатерины, этот проект стал активно русифицироваться. Нужно было откуда-то брать хлебопашцев, чтобы кормить новые растущие города.

- А греки и немцы сами хотели ехать поднимать Новороссию?

- Хотели! В Гамбурге была очередь на три года вперед на переселение в Российскую империю. Но Екатерина не рассчитала логистику - путь из греков в новороссы. Или из немцев. Из-за слабой инфраструктуры XVIII века поездка из Европы в Новороссию со скарбом оказывалась долгой. Скажем, с севера Германии на Волгу, под Саратов, немцы добирались на кораблях чуть ли не год, с апреля, когда открывалась навигация в Петербурге.

- А почему напрямую по суше не могли проехать?

- Много европейских границ, опасностей. А водным путем через Балтику, Неву и Волгу было проще и спокойнее. Днепр же тогда был весь в порогах. Пока не построили ДнепроГЭС (ее завершили в 1939 году. - Ред.), это была несудоходная река. В отличие от судоходной Волги. Вдоль нее при Екатерине немцы и расселились. И выращенное ими зерно тоже шло по реке.

ОДЕССА - КАК ВТОРЫЕ АФИНЫ

- Говорят, место для Херсона Екатерина выбирала лично?

- Вместе с князем Потемкиным. И этот выбор был удачным для флота - широкий лиман, закрытый от волнений Черного моря, но с прямым выходом на его просторы. Екатерина смогла увидеть это живьем во время своей поездки на юг.

- И это действительно задумывалось как столица?

- Идею южной столицы Екатерина пестовала, понимая ущербность Северной столицы - из-за слабости ее экономической базы. Для XVIII века это был тяжелый город - он не мог себя сам прокормить. В Питер приходилось завозить огромное количество еды и топлива издалека. Поэтому Екатерина думала о Херсоне или Одессе как о крупных центрах влияния России и если не первой столице, то второй-третьей. После Петербурга и Москвы. Императрицу привлекали незамерзающее море и быстрый выход из него в Южную Европу.

- А почему Екатерина рассчитывала заселять Новороссию в первую очередь греками, а уж потом всеми остальными?

- И Херсон, и Одесса появились на месте бывших греческих колоний. А сама Екатерина тогда была увлечена греческой мифологией и культурой. Считала, что сможет основать в Новороссии если не Третий Рим, то вторые Афины. Она и о Константинополе мечтала. Потому и города называла, как полисы в древней Элладе: Мелитополь (с древнегреческого Медовый город. - Ред.), Мариуполь (Город Девы Марии. - Ред.)...

Города Новороссии, основанные Екатериной. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ ВЕСНА

- А откуда у чистокровной немки, ставшей русской императрицей, такая тяга ко всему греческому?

- Тогда это было модно. Это показывает и ее переписка с французскими писателями и философами Вольтером, Дидро, Руссо. Они тоже были увлечены «новым открытием» Греции. Прежде Европа строилась на римской культуре, а тут вдруг для себя обнаружила огромный греческий пласт. Более утонченный. Екатерина поддалась этому обаянию. И с учетом того, что греческие колонии были и в Крыму (Таврии), и в Ольвии (Одессе), Россия под ее рукой становилась как бы продолжателем античных традиций. Ее это окрыляло.

- То есть чистая романтика?

- Не только. Это был и тонкий государственный расчет, мягкая сила России. Ее главным соперником на юге была Османская империя. И Екатерина, напоминая, какая великая цивилизация была на землях Крыма и Новороссии, превращала Российскую империю во вторую родину для греков, болгар, сербов, порабощенных османами. Они начали стремиться под мощное российское крыло.

- А у народа в самой России не было ропота, ревности? Почему императрица так любит греков?

- В обществе тогда было воодушевление - мы сможем на огромных территориях построить новый мир. На новых началах. Опять же и название - Новороссия. Очень похоже на то, что происходит сейчас или в 2014-м, во время Крымской весны.

ПОЛ-ЕВРОПЫ ВЗЯЛА БЕЗ БОЯ

Вопросы к профессору Захарову:

- Южные земли - главные приобретения Екатерины Великой?

- При Екатерине Второй образовалось 29 новых губерний, она построила более 140 городов. А кроме Новороссии присоединила Польшу, Литву, Белоруссию и правобережную Украину - Малороссию. Россия получила огромные территории - причем без особых военных действий. В отличие от Причерноморья, за которое пришлось биться с османами.

- Как она в принципе стала правителем огромной империи?

- Власть она захватила незаконно. После того как был свергнут с престола ее муж Петр Третий, власть должна была перейти к ее сыну, семилетнему Павлу. Но Екатерина раздала обещания всяких преференций дворянству. И обязалась быть лишь регентшей при малолетнем Павле. А в итоге подвинула Павла на задний план.

Территориальные приобретение России в "золотой" век Екатерины. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Она была просвещенной правительницей?

- Балансировала между внутренним абсолютизмом и прекрасным псевдозападным фасадом. Была женщиной умной и хитрой. Понимала, как влиять на настроения, в том числе в Европе. Пыталась предстать сторонницей просвещения. Переписывалась с Вольтером и Дидро, приглашала их в Россию. Дидро приезжал и сложил образ «мудрейшей правительницы Семирамиды». Он-то думал внушить ей идеи конституционной монархии и равенства всех перед законом.

- Не смог?

- Она Дидро позвала ради своего реноме в Европе. Но дала ему понять, что ничего из его прекрасных идей воплощать не будет. Дидро потом писал, что ждал большего. Что Екатерина - чистый прагматик.

ЛЮБОВНИКИ И ПОТЕМКИН

- Чьих заслуг в завоевании и освоении юга России больше - Екатерины или князя Потемкина?

- Они вместе разработали проект полного разгрома Османской империи и захвата Константинополя. И полной перекройки карты Южной Европы. Но завершить греческий проект не удалось.

- Из-за чего?

- Из-за противодействия других больших государств Европы, в первую очередь Британии и Франции. Хотя сделано Екатериной все равно очень много.

Князь Григорий Потемкин за присоединение и освоение Крыма и Причерноморья получил к своей фамилии приставку Таврический. Фото: wikimedia.org

- А долги?

- Она приняла Россию с небольшими долгами. А вот когда умирала, долги были десятикратно увеличены. В том числе из-за активной внешней политики. И вторая причина - ее знаменитый фаворитизм.

- Любовники стоили дорого?

- На содержание фаворитов она тратила колоссальные суммы. И ладно бы из личных средств. Она тратила из госказны. Позволяла своим любовникам залезать в эту казну как угодно. Брать, не спрашивая, любые деньги.

- Но Потемкин-то брал на дело?

- Да, Потемкин тратил на создание Черноморского флота. Но совсем другое дело, например, Платон Зубов. Он тратил миллионы только на себя.

- Так города же строились?

- Строились. Но и показуха была. Особенно во время путешествия Екатерины в Крым. К тому времени Херсон, Николаев, Симферополь и Севастополь уже были основаны и за 4 - 5 лет проведено их начальное благоустройство. Но было и пускание пыли в глаза - недаром возникло понятие «потемкинские деревни», которое живуче до сих пор.

Однако именно благодаря кипучей деятельности Потемкина на юге России все-таки росли и города, и порты.

- Екатеринослав - сегодняшний Днепропетровск, Днепр - был так назван самой Екатериной?

- Потемкин сделал ей такой подарок. Есть легенда, что Екатерина заложила камень в основание Спасо-Преображенского собора в центре этого города. Она действительно была в этом месте.

Серебряная медаль, отчеканенная Екатериной в честь присоединения Потемкиным Крыма и Кубани. Фото: wikimedia.org

- Как сама императрица называла эти земли?

- С подачи Потемкина - Новороссийским краем. Или Тавридой - на греческий манер. И будущую столицу Новороссии императрица назвала в честь античного города-государства Херсонеса Таврического.