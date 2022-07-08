Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июля 2022 года: Зеленский оплакал Джонсона, немцы отказали в дополнительных бронетранспортерах, а украинских беженцев в Германии пригласили обживать бывший концлагерь

Портрет Бориса Джонсона в художественной галерее, Львов. Фото: REUTERS

УКРАИНА ПЛАЧЕТ, ДЖОНСОН УШЕЛ

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вызвала неподдельные слезы у Зеленского.

- Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене, - обратился Зеленский к Джонсону. - У нас нет сомнений, что поддержка Великобритании сохранится. Мы навсегда останемся настоящими друзьями и крепкими союзниками.

Сомнений в этом действительно, к сожалению, нет. Но есть некоторая надежда, что новый глава правительства и лидер Консервативной партии будет думать о своей стране больше, чем о Незалежной. Хотя у британских консерваторов сейчас практически не осталось фигур, способных проводить самостоятельную и независимую политику. Может, до англичан, в конце концов, и дойдет, что, связавшись с Украиной, они добром не кончат.

СНАЧАЛА ГЕРМАНИЯ, А УЖЕ ПОТОМ - УКРАИНА

Руководители ФРГ практически перечеркнули надежды Киева на получение дополнительной военной помощи от Германии сверх оговоренных объемов.

- Мы поддерживаем Украину всем, чем можем, и делаем это ответственно. Но мы должны гарантировать и обороноспособность самой Германии. Безответственно обирать бундесвер, особенно сегодня, - заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Так она отреагировала на предложение парламентской оппозиции поставить Киеву еще дополнительно 200 бронетранспортеров "Фукс" из арсеналов бундесвера.

Напомним, буквально несколько дней назад в британской прессе появились сообщения, что английские арсеналы настолько вычищены поставками Украине, что для армии Великобритании осталось боезапаса всего на несколько дней боев.

И хочется, и колется.

УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ ПОСЕЛИТЬСЯ В КОНЦЛАГЕРЕ

Администрация музейного комплекса бывшего концлагеря Заксенхаузен под Берлином предложила украинским беженцам разместиться на его территории. Предложения о заселении в бывших бараках бывшего концлагеря появились в соцсетях музейного комплекса. Объявления с гостеприимным сопровождали фотографии непосредственно объектов для заселения с приветствием "Добро пожаловать в Германию!"

Сначала такому цинизму возмутились сами немцы, потом "прониклись" идеей и сами беженцы, после чего что-то дошло и до руководства музейного комплекса. Объявление сняли, но широкий жест остался в памяти.

В БЕЛОМ ДОМЕ ВЫПУСТИЛИ МОНЕТЫ С ОСТРОВОМ ЗМЕИНЫЙ

"Сувенирный магазин Белого дома" (White House Gift Shop) выпустил коллекционные монеты с изображением острова Змеиный. Продавать ее будут всем желающим за 100 долларов США (такова объявленная стоимость), а что там с ними будут делать дальше покупатели, изготовителей и продавцов не интересует. При этом руководство магазина пообещало отправлять 20% от дохода с продажи монет в помощь Украине.

Видимо, поняли, что на монетах смогут поднять больше деньжат, чем на вышиванках. Можно еще на паперти с вытянутой рукой постоять, но, впрочем, в этом занятии с украинцами редко кто сможет конкурировать.

В ЕВРОПЕ НАЧАЛИ ЧТО-ТО ПОДОЗРЕВАТЬ

Некоторые европейские парламентарии начали понимать, что Украина представляет собой гигантскую "черную дыру", в которой исчезают люди, техника, деньги и все виды помощи от ее союзников. Так, например, французский европарламентарий Тьерри Мариани публично выразил сомнение, что Украина когда-либо окажется в состоянии выплатить свои долги по полученным и обещанным иностранным кредитам.

А вот на самой Украине в этом ни капельки не сомневаются. Они прекрасно знают, что не отдадут. Ну, а в случае, когда Киев (если он к тому времени останется столицей этого государства, как и само государство, в чем есть большие и очень обоснованные сомнения) припрут к стенке, они постараются набрать новых кредитов, чтобы расплатиться по старым.

ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ФРГ ПРОСИТ КАНАДУ ВЕРНУТЬ ТУРБИНУ

Заместитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Роберт Хабек, прославившийся своими советами экономить электричество и мыться в душе реже, обратился к Канаде с просьбой вернуть газовую турбину газопровода "Северный поток" (СП-1), которую отправили на плановый ремонт в эту страну. Канада, аргументируя необходимость применения санкций к России, отказалась возвращать турбину, а "Газпром" из-за этого сократил прокачку газа в Германию.

- Если для Канады здесь существует вопрос юридического характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить турбину в Россию, доставьте ее в Германию, взмолился Хабек после того, как стоимость фьючерсных контрактов на спотовом рынке перевалила за 1950 долларов за тысячу кубометров. В Германии также стали раздаваться голоса о необходимости расконсервировать "Северный поток – 2", как будто там газ появится сам по себе по немецкому желанию.

ГРУЗИЯ НЕ ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ СТАТУС КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ЕС, РИСКУЯ СТРАНОЙ

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии гарантирован статус кандидата в члены Евросоюза на декабрьском саммите ЕС. Но при одном условии, которое в Тбилиси выполнять не собираются.

- Вопрос войны и получение Грузией статуса кандидата в ЕС находятся в прямой связи, и акцент по этому поводу был сделан со стороны лидеров Евросоюза. Они прямо заявили, что Украине из-за войны предоставлен статус кандидата. Если мы включимся в войну с Россией, нам также гарантировано получение этого статуса, - объяснил Кобахидзе и подчеркнул, что это не то предложение, которое Тбилиси должен принимать и выполнять, потому что в этом случае возникает риск для существования самой Грузии. Уж лучше без ЕС, чем без Грузии.

Помнят…

АРМИЯ ПОДОПЫТНЫХ КРОЛИКОВ

Минобороны России опубликовало данные об итогах анализов крови, взятых у украинских солдат, взятых в плен бойцами российской армии и подразделений Народной милиции ЛДНР. Данные оказались совершенно обескураживающими.

33% переболели или больны гепатитом А;

4% - лихорадка с почечным синдромом;

20% - лихорадка Западного Нила.

- Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие ВСУ привлекались к экспериментам, - заявили в Минобороны. От себя лишь добавим к этой "прекрасной" новости тот факт, что по программам изучения именно этих болезней на территории Украины работали американские биолаборатории по контрактам с Пентагоном.

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил согражданам, что воевать на Украине придется всем. И мужчинам, и женщинам. И украинская власть в этом вопросе настроена очень серьезно.

- Предлагаю всем начинать, если кто-то ещё не понял, жить с этим… в армии будут все, - заявил Братчук и конкретизировал свои слова. Он пообещал, что "призваны будут почти все", большинство мужчин, у которых есть "базовое здоровье" и большая часть женщин.

Формулировка про "базовое здоровье" заставляет особо остановиться на его словах, потому что означает, что в армию призовут и часть инвалидов. Видимо, именно они и должны, по мысли Зеленского, провести украинский парад перемоги, если не в Москве, то хотя бы в Севастополе.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Путин поддержал предложение депутатов Госдумы приравнять военнослужащих ЛДНР к российским военным.

- В Берлине в здании бывшего борделя украинские деятели культуры открыли украинское Общество Kunst (Искусство) Community. Выбор здания говорит сам за себя.

- На сайте президента Украины появилась петиция с предложением к Зеленскому о легализации на Украине порно. Под ней появились уже более 3 тысяч подписей патриотических любителей клубнички, поскольку часть доходов порнозвезды пообещали отдавать на нужды ВСУ.

- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС с апреля вывез с Украины по линиям солидарности 5,8 млн тонн зерна, чтобы "расчистить залежи старых запасов". Вопрос, будут ли на Украине "новые запасы", Боррель дипломатично не затронул.

- В городе Переяслав Киевской области был демонтирован монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.

- В Мелитополе открыли памятник уроженцу города офицеру советских спецслужб, ликвидировавшему лидера запрещенной в России ОУН Павлу Судоплатову в день его 115-летия. Памятник установили в рамках программы Российского военно-исторического общества по сохранению памяти о выдающихся земляках.

- На острове Змеиный высадилась группа украинского спецназа, которая водрузила украинский флаг. После обстрела со стороны ВКС России, часть группы была уничтожена и ранена, а оставшиеся в целости бойцы эвакуировались на той же лодке, на который приплыли. Надо было им еще и пограничный столб захватить.

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