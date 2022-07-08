Добитая сифилисом бывшая жена Аршавина отдала детей и бесследно пропала

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Бывшая жена Андрея Аршавина, объявившая о том, что у нее одна из последних стадий сифилиса, перестала выходить на связь. Более того, Алиса Казьмина бесследно исчезла, а перед этим отдала своих троих детей маме.

Поклонники потеряли сжираемую сифилисом бывшую жену Андрея Аршавина. О том, где находится сейчас Алиса Казьмина, никакой информации нет. По слухам, с тяжелобольной многодетной матерью происходит что-то неладное. Алиса удалила все откровения, которыми щедро делилась с фолловерами, не оставив и следа от скандальных излияний.

Ходят слухи, что женщина якобы экстренно госпитализирована. При этом ее близкие упорно молчат и не говорят, в какой именно клинике она может находиться.

В июне Алиса не пришла на выпускной своего старшего сына Андрея. Последний год мальчик жил у бабушки Натальи Сарычевой.

А на днях выяснилось, что остальные дети Казьминой теперь тоже больше не видятся с мамой. Досугом маленькой Есении и Алисы занимается бабушка. Сарычева сообщила, что все внуки сейчас находятся с ней.

Ранее стало известно, что Казьмина проиграла суд своей бывшей свекрови. Мать Аршавина не только выселила ее из своего загородного дома, но и добилась двухмиллионной компенсации.