Главный редактор kp.ru и заместитель генерального директора «Комсомольской правды» получили премию «Медиа-менеджер России»

Первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель сайта kp.ru Олеся Носова получила премию «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве состоялось главное событие в области отечественного медиабизнеса – XXII Национальная Премия «Медиа-Менеджер России-2022». Церемония вручения премии прошла в четверг, 7 июля, в ресторане Bellagio.

Первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель сайта kp.ru Олеся Носова получила премию «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа». Она была отмечена наградой за развитие сайта kp.ru – он является самым популярным СМИ в Рунете.

В настоящее время аудитория всех ресурсов медиагруппы «Комсомольская правда» насчитывает 61,7 миллиона пользователей в неделю и охватывает 63 региона России и пять стран мира, при этом география присутствия постоянно расширяется. Стоит отметить, что за последние полгода региональная аудитория «Комсомольской правды» увеличилась на 20%, а в самой медиагруппе появились три новых региональных редакции.

Сейчас сайт kp.ru входит в первую тройку в категории «СМИ и Новости» и имеет высокую цитируемость материалов – 39,1тысячи. В активе портала «Премия Рунета-2020», «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского-2021» и премии Digital Communication AWARDS и «Дорогами золотого кольца», полученные в этом году.

Премией «Медиа-менеджер России» была награждена также замгендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева, которая стала победительницей в номинации «За лидерство в трансляции экологической повестки».

Заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева получила премию «Медиа-менеджер России» в номинации «За лидерство в трансляции экологической повестки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году медиагруппа учредила Национальную Экологическую Премию, которая была высоко оценена бизнесом, эко-активистами и экспертами. Конкурс собрал 107 заявок в шести номинациях, за участников на сайте проголосовали 117 тысяч человек. Благодаря конкурсу, с материалами проекта на сайте kp.ru, в эфире радио «Комсомольская правда» и в социальных сетях ознакомились несколько миллионов человек.