70 лет Карену Шахназарову: юбилейный вечер в Гаграх

Карен Шахназаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наверное, сложно найти в в отечественном киносообществе человека более спокойного и рассудительного, чем Шахназаров. Неслучайно главу "Мосфильма" так часто зовут в разнообразные - от развлекательных до политических - ток-шоу: его основательность, солидность, умение трезво мыслить и столь же трезво свои мысли излагать прекрасно уравновешивают градус напряжения на любой телепередаче, где существует угроза, скажем так, эмоционального взрыва. "Многие шоу у нас на «Мосфильме» снимают - видимо, меня удобно приглашать, я же всегда под рукой", - с улыбкой рассуждал в одном из интервью "Комсомолке" Карен Гергиевич, к юбилею которого телеканалы приготовили весьма обширную программу (см.список).

Скромность, с которой народный артист РФ говорит о себе (мол, не из-за талантов зовут, а из-за того, что я рядом), не показушная - Шахназаров, как и любой думающий человек, постоянно в себе сомневается. Несколько лет назад, готовясь приступить к работе над первым в своей карьере сериалом (речь об экранизации "Анны Карениной), он очень долго думал, взвешивал все "за" и "против". "Пока не решил, браться за эту работу или нет, - признавался режиссер корреспонденту kp.ru. - Понимаете, я по своей сути - не стайер. Я ведь фильмы делаю очень быстро. Долго возиться не могу - теряю интерес. А сериал - процесс долгий, тут мне придется себя преодолевать...". А теперь представьте себе, сколько людей, не обладающих и половиной шахназаровских регалий, плюнули бы на все сомнения - дескать, это я-то с каким-то сериалом не справлюсь?! Ха!

Но подобная псевдозвездная халтура никакого отношения к Шахназарову не имеет. Да, он делает свои фильмы быстро, но быстро - не значит плохо. Только вдумайтесь: за какие-то три года он умудрился снять три выдающихся картины, вошедших в число народных, любимых, культовых - называйте как угодно. Речь, разумеется, о великолепном режиссерском (а заодно еще и сценарном!) хет-трике: "Мы из джаза" (1983), "Зимний вечер в Гаграх" (1985), "Курьер" (1986). Все эти фильмы пересматривают до сих пор, все они разошлись на цитаты: "Вы, конечно, представляете, как легко работалось в такой обстановке..."; "У меня всё есть. Мне диван нужен"; "Я, мы, наше поколение, хотим знать..."...

Иной постановщик, выстреливший столь удачно, тут же принялся бы строчить мемуары или выступать с лекциями на тему "Какой я великий". Но и здесь Шахназаров уходит от образа тщеславного "творческого человека", стараясь постоянно двигаться вперед. "Я вообще никогда не возвращаюсь к своим фильмам, - говорит он. - Картина проходит - и все! У меня нет желания делать продолжения и ремейки. Мне просто не интересно возвращаться к своим историям, идеям, мыслям. И я не могу сказать, что сижу и вечерами пересматриваю свои работы...".

Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх".

Конечно, зачем пересматривать старое, когда можно делать новое? "Город Зеро", "Цареубийца", "Всадник по имени Смерть", "Белый тигр" - все эти и многие другие ленты мастера постоянно подтверждали его стремление развиваться, искать новые формы и жанры, в которых он себя еще не пробовал. Удивительный режиссерский диапазон, умение тонко чувствовать любую эпоху - все это раз за разом заставляет зрителей открывать рты от восторга. Как вам это удается, Карен Георгиевич? Я, мы, наше поколение, непременно хотим это знать!

"Всадник по имени Смерть"

"Культура", 13.00

"Карен Шахназаров. В кино как в кино".

ТВЦ, 16.55

"Линия жизни. 70 лет Карену Шахназарову"

"Культура", 20.35

"Белый тигр"

Россия 1, 21.20

"Мы из джаза"

"Культура", 21.30

Кино о кино. "Мы из джаза. Проснуться знаменитым"

"Культура", 22.55

"Любовь в СССР"

ОТР, 23.10

"Зимний вечер в Гаграх"

Россия 1, 23.25