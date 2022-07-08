Военная спецоперация на Украине 8 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июля 2022 года. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июля 2022 года.

Российские военнослужащие предотвратили серию террористических актов в Херсоне.

«Российскими военными предотвращена серия террористических актов в Херсоне. Их исполнителями должна была стать законспирированная диверсионно-разведывательная группа сил специальных операций Украины», - сообщили в российских силовых структурах.

Министерство обороны России сообщило, что украинские силовики предприняли попытку установить флаг своей страны на острове Змеиный. В российском военном ведомстве уточнили, то самолетом ВКС России по острову был немедленно нанесен ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области.

Задержанный в Херсоне за подготовку терактов Виталий Ростецкий сообщил, что является сотрудником Сил специальных операций (ССО) Украины, деятельность его группы находилась под личным контролем Владимира Зеленского.

Боевики украинского батальона «Кракен» отказались возвращаться в Покровское по приказу Киева. Руководство ВСУ распорядилось сократить срок лечение раненных бойцов и приказало возвращать их в зону боевых действий без реабилитации, сообщило российское военное ведомство.

Один из задержанных боевиков сообщил, что украинские террористы планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

В российском Минобороны сообщили, что Зеленский распорядился заминировать детский дом «Тополек». Украинские военные хотят его взорвать вместе с персоналом во время нанесения российскими войсками точечных ударов по военным объектам.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

22:37 Представитель Ватикана не исключил возможность визита папы Римского в Киев в августе

22:19 В Пентагоне назвали поставки ЗРК NASAMS на Украину вопросом нескольких месяцев

22:11 МО РФ: факты глумления киевского режима над собственным народом установлены и доказаны

21:40 Сенатор Цеков назвал «террористическим» предложение экс-главкома НАТО атаковать Крымский мост

20:34 Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать несколько РСЗО HIMARS, а также боеприпасы к ним — Пентагон

20:28 Министр обороны Украины Резников оценил численность ВСУ более чем в миллион человек

19:53 В воздушное пространство Брянской области дважды за сутки зашли украинские беспилотники, сообщают местные власти.

19:00 Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед депутатами парламента Словении сообщил о намерении возместить снижение объемов российского газа в Европе путем поставок украинской электроэнергии.

18:20 На освобожденных территориях Харьковской области ввели военное положение.

18:10 Пенсии в Херсонской области в переходный период составят 10 тыс. рублей.

16:55 Херсонская область начала поставки арбузов в РФ.

16:13 Спикер Совета Федерации Матвиенко: спецоперация идёт по плану, четко и последовательно, все цели будут достигнуты.

15:51 Зеленский посетил передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области

15:28 Мэру Бердянска Александру Сауленко предъявлено обвинение в сотрудничестве с РФ, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

14:31 Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров — пресс-служба

13:46 Если западное оружие «придёт вовремя», то военная часть конфликта закончится еще до конца года — Зеленский в интервью CNN

13:26 Украинские ракеты нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сказал РИА Новости замглавы администрации Херсонской области

13:15 Российские истребители Су-35C сбили в районе Лазаревки Николаевской области украинские Су-29 и МиГ-25. Кроме того, средствами ПВО за сутки были уничтожены один МиГ-29 ВСУ и девять беспилотников.

13:13 Песков объяснил слова Путина о том, что РФ еще "всерьез ничего не начинала на Украине", тем, что потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы;

11:07 NASA утверждает, что Россия использует Международную космическую станцию в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине.

The Washington Post и интернет-портал Ars Technica связывают это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик, отметив таким образом освобождение ЛНР.

10:06 США обращались с просьбой признать задержанных на Украине американских наемников комбатантами — замглавы МИД РФ Рябков

9:43 Зеленский: Байден хочет посетить Украину, но этому мешают «некоторые моменты»

8:41 Иностранные наемники назвали боевые действия на Украине самыми трудными в их жизни.

Среди приехавших "воевать" много людей, которые прошли Афганистан и Ирак, но даже они ошеломлены условиями, в которых приходится действовать, сообщает The New York Times.

8:37 Лавров на СМИД G20 указал на раздвоенность позиции Запада по украинскому вопросу.

8:31 Лавров: если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем

8:22 За сутки в ДНР погиб 1 человек, еще 13 ранены в результате обстрелов ВФУ — штаб теробороны республики

02:27 Посол РФ в Берне заявил, что конфискация российских активов является воровством

01:44 Зеленский: США делают недостаточно для поддержки Киева

00:42 Зеленский: Украинский народ не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий

00:40 Тысячи людей вернутся домой в ЛНР с Украины после полного освобождения республики, некоторые из них могут быть завербованы украинской службой безопасности, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

00:25 Политолог Гаспарян оценил опасность ухода Джонсона с поста для Украины: «Все рухнет»

7 июля:

22:59 Bloomberg: Еврокомиссия блокирует кредит Украине на €1,5 млрд

22:56 Шольц в ответ на призывы немцев снять санкции с России заявил о дальнейшей поддержке Киева

21:39 РФ созывает 11 июля заседание СБ ООН по Украине по "формуле Арриа", заявил первый зампостпреда при ООН

21:11 Володин поблагодарил Путина за решение начать спецоперацию на Украине

21:02 Специальная военная операция ведет к укреплению суверенитета РФ. Конечный результат спецоперации в любом случае будет достигну, сообщил Путин.