Появилось печальное известие о неизлечимо больной Маргарите Тереховой

«Зеркало». Фото: Кадр из фильма

Маргарита Терехова давно не появляется на людях. Вся Россия знает, что звезда советского кино много лет страдает от болезни Альцгеймера. Как рассказал режиссер Андрей Житинкин, актриса давно живет в своем мире.

Маргарита Терехова более десяти лет борется с неизлечимой болезнью. Из-за коварного недуга рядом с 79-летней актрисой всегда находятся сиделки. Из родных Маргарита Борисовна никого не узнает, не разговаривает и выглядит не так, какой ее помнит многомиллионная армия поклонников.

О том, чтобы сдать родительницу в дом престарелых, как это сделали дети с Леонидом Куравлевым, ее наследники и слышать не хотят. Сын Александр и дочь Анна сделали все, чтобы их самый близкий человек доживал свою жизнь достойно.

Известный режиссер и друг одной из красивейших актрис СССР Андрей Житинкин сообщил, что с каждым годом недуг все сильнее бьет по организму знаменитости. Он не только играл с Тереховой на одной сцене, но и близко общался со звездой.

"Для меня было счастье общаться и видеть женщину-актрису, живущую в каком-то только ей понятном особом мире. Ее поступки до сих пор вызывают восхищение и удивление. Терехова никогда не была бытовой актрисой. И по жизни не гналась за бытом. Хотя снималась очень много. Но при таких гонорарах ничего так и не скопила. Ни дач, ни машин. И к деньгам относилась легко", - цитирует постановщика "Экспресс газета".

Он отмети особо, как трепетно Маргарита Борисовна относилась к своим детям. "Заваливала своих детей подарками. Мужей было немало. Но расставалась быстро. И всегда пребывала как бы в постоянном одиночестве", - рассказал Андрей Альбертович.

Про нынешнюю Терехову он грустно сказал, что она все равно что "ушла". "Рита живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами. А духовно, может, давно живет в мире Тарковского" - заключил Житинкин.