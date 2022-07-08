Все скандалы Бориса Джонсона - главного русофоба и покровителя Украины

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Джонсон стал премьером ровно 3 года назад. И планировал верховодить Великобританией до середины 2030-х. Оптимизм подвел политика с внешностью и манерами клоуна.

ВРУН, БОЛТУН И ХОХОТУН

Патологический лгун, любой ценой пытавшийся удержаться у власти, долгое время выходил сухим из воды. Его увольняли из газеты за выдуманные цитаты, пишет Би-би-си, гнали с партийной должности за ложь о внебрачных связях. Однако популярность только росла. На рубеже веков он стал звездой комедийных телепередач, избрался в парламент в 2001 г, выиграл выборы мэра Лондона в 2008-м, получил от партии пост премьер-министра летом 2019-го.

Теперь родная партия ополчилась на Бориса. Понимая, что с таким лидером-сумасбродом следующие выборы консерваторы неминуемо проиграют. В стране глубокий экономический кризис. Вызванный выходом Британии под руководством Джонсона из ЕС. И санкциями против России, которые премьер неутомимо накладывал, опережая заокеанского коллегу Байдена. Эти санкции теперь бумерангом ударили по туманному Альбиону. Популярность Джонсона в народе стала резко падать. Вместе с рейтингами партии, правительства. Свою роль сыграли и скандалы, сопровождавшие Бориса все три года премьерства. Они и стали формальным поводом для громкой отставки.

KP.RU вспомнила главные из них.

ПОСЕЛИЛСЯ НА ДАУНИНГ-СТРИТ С ЛЮБОВНИЦЕЙ

Уже начало его премьерства было отмечено беспрецедентной историей. Впервые со дня открытия в 1735 г официальной резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит, 10, туда въехала неженатая пара, смаковала британская пресса. Дескать, дважды женатый отец пятерых детей (один из них – внебрачный!) живет там с незамужней женщиной на 23 года младше. Кэрри Саймондс ранее возглавляла пресс-службу Консервативной партии. Банальный служебный роман.

Еще студенткой Кэрри засветилась в 2007 г в громкой истории с «насильником из кэба». После вечеринки она ждала автобус. Водитель черного кэба предложил подбросить до дома . Кэрри ответила, что у нее нет денег на такси. Водитель сказал, что ему по пути. В машине споил пассажирку водкой. Что было дальше, она не помнит. Очнулась дома, куда явилась, едва стоя на ногах. Спустя год водителя Джона Уорбойза арестовали. Полиция давно разыскивала «насильника из кэба», причастного к сотне случаев спаивания и изнасилования пассажирок. В суде доказали лишь 12 эпизодов. Кэрри, "преодолев весь свой стыд", одна из немногих дала показания на громком процессе. Насильник получил большой срок. Спустя 8 лет подал прошение об освобождении. Кэрри организовала в прессе бурную кампанию, чтобы он остался за решеткой. Поскольку, дескать, не признал вины, не раскаялся и по-прежнему представляет опасность для общества. Прошение отклонили.

Джонсон, едва став премьером, заявил на первой встрече с полицейским руководством Великобритании, мол, будет добиваться, чтобы потенциально опасные осужденные не имели права на досрочное освобождение. Явно под влиянием истории с любовницей.

Хотя в июне 2019 г кандидат в премьеры сам попал в скандальную хронику из-за подруги. Сосед вызвал полицию, услышав в квартире Кэрри шум и крики. И даже записал ссору, передав позже запись журналистам. Любовница ругала Джонсона, что он пролил красное вино на ее диван: «Ты ни о чем не заботишься, потому что ты избалованный. Тебе наплевать на деньги, как и на все остальное! Отстань от меня! Убирайся из моей квартиры!» Полиция Лондона пояснила тогда Би-би-си, что стражи порядка "переговорили со всеми находившимися по этому адресу, и все были целы и невредимы. Для вмешательства не было повода".

Скандал с облитым диваном сошел Борису с рук, он выиграл выборы.

Наплевав на вековые традиции Даунигн-стрит, премьер, поселившись в резиденции с любовницей, не рискнул, однако, явиться с ней пред очи Елизаветы Второй. Ибо это, по словам экспертов по королевской семье, было бы "страшной неловкостью" для всех. И означало бы, «что совсем уже все в нашей стране встало с ног на голову". Поэтому первый свой визит к королеве новый премьер нанес в одиночку.

Позже он развелся со второй женой, с которой прожил четверть века. В мае 2021 г тайно обвенчался с Кэрри в Вестминстерском соборе. Сейчас у них двое детей.

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»

Еще один громкий скандал, «обойный», связан с квартирой Джонсона на той же Даунинг-стрит, 10. Премьер ежегодно получает на жилье госсубсидию в 30 тысяч фунтов. Однако журналисты выяснили, что на ремонт уютного гнездышка влюбленных ушло 200 тысяч фунтов. Разницу по неофициальной просьбе Джонсона оплатили спонсоры. Борис по привычке врал на голубом глазу, что лично покрыл все расходы. Точку в этом деле поставила Избирательная комиссия Великобритании, контролирующая финансирование политических партий. Оштрафовав правящую Консервативную партию за то, что не сообщила точных деталей о пожертвовании на ремонт «нехорошей квартиры».

Лейбористы, извечные соперники консерваторов, обвинили премьера во лжи. «Борис Джонсон держит британский народ за дураков. Он не только нарушил закон, но и выставил на посмешище стандарты поведения, которым должны соответствовать наши премьер-министры.».

Но везунчик выкрутился и в тот раз.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЛОКДАУНА

Подкосил непотопляемого премьера ковид. Не сама болезнь, которую он подцепил, но выкарабкался с того света. А нарушения введенного им же карантина, который, пожалуй, был самым строгим в мире после китайского.

Когда коронавирус нагрянул на туманный Альбион, Джонсон хотел вводить мягкие ограничения. Самоизолироваться гражданам на неделю при признаках болезни, не посещать пабы... Но советник правительства Нил Фергюссон потребовал жесткий локдаун. Иначе, дескать, в Британии погибнет 510 тысяч человек. Премьер послушался. Ведь Нила называли одним из ведущих эпидемиологов мира, «Пророком пандемии», «профессором Локдауном». Прислушивались к рекомендациям «английского ученого» и власти США, других стран Запада. (Хотя его модель распространения коронавируса впоследствии не подтвердилась.)

Пришлось жителям туманного Альбиона сидеть дома. Выходить только в магазин и на пробежку. Влюбленные, семейные пары, разделенные карантином по разным жилищам, также должны были соблюдать самоизоляцию, ни в коем случае не встречаться друг с другом. Увы, «профессор Локдаун» сам нарушил правила, им же и установленные для англичан. В разгар карантина его навещала давняя любовница Антониа Штаатс, живущая в другом районе Лондона с мужем и двумя детьми. Пришлось профессору уйти в отставку. На нарушении правил локдауна попались главный советник премьера Доминик Каммингс - «архитектор Брексита», «серый кардинал Джонсона» и главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Кэлдервуд. Затем случился конфуз с любимцем Джонсона Мэттом Хэнкоком, министром здравоохранения. Он железной рукой вводил антиковидные ограничения, названные в народе «запретом на объятия». Люди, не живущие под одной крышей, обязаны были соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Никаких «обнимашек», поцелуев в публичных местах. Для нарушителей – огромнные штрафы.

Однако в прессу слили кадры с камер наблюдения: женатый министр страстно целует, обнимает, гладит по ягодицам свою помощницу Джину Коладанджело, жену миллиардера. В публичном месте – офисе министерства. Премьер-покровитель пытался погасить скандал. Но взбрыкнула общественность, измученная строгим локдауном. Досталось и Джонсону. И за то, что не уволил сразу нарушителя социальной дистанции, а позволил уйти в отставку, и за тайную свою свадьбу в разгар пандемии.

А в минувшем декабре выяснилось, почему Англия стала чемпионом мира по скандальным отставкам высокопоставленных чиновников, нарушавших антиковидные ограничения. Рыба гниет с головы. Лохматой, джонсоновской.

Оказывается, премьер лично устраивал в локдаун в своей резиденции вечеринки с алкоголем. Например, в мае 2020 г, когда жителям Англии было предписано сидеть дома и не собираться компаниями даже на улице, Даунинг-стрит пригласил сотню сотрудников на выпивку в саду, выяснили британские журналисты вещательных компаний ITV и Би-би-си. Явилось около 30 человек, включая премьера и его жену. Хотя в тот самый день министр культуры Оливер Дауден на коронавирусном брифинге предупредил: «Вне дома можно встречаться только с одним человеком одновременно при условии, что вы будете соблюдать социальную дистанцию».

Джонсон, по привычке, сначала ушел в полную несознанку. Мол, ничего про вечеринки не знает. Затем утверждал, что это были чисто рабочие мероприятия. И хотя на столах были вино, закуски, на деловых собраниях соблюдались меры социального дистанцирования. В конце концов, попросил в парламенте прощения у англичан. "В эту пандемию тяжело было всем. Мы просили жителей нашей страны пойти на небывалые жертвы: не встречаться с любимыми, не видеться с родственниками перед их смертью - и я понимаю, как люди рассержены".

Это давняя тактика Джонсона: грешить, а будучи пойманным за руку, сначала все отрицать, потом признаваться и извиняться. Надеялся, что прокатит и на сей раз. Но возмущение не стихало. Полиция и высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей начали свои независимые расследования о светских мероприятиях, проходивших в резиденции премьер-министра в разгар пандемии.

В июне полицейское ведомство подбило бабки: было, дескать, нарушение в июне 2020 г, когда в резиденции отмечали день рождения Джонсона. За что его и жену оштрафовали. Больше антиковидных нарушений не выявлено.

В начале июля Сью Грей обнародовала свой доклад: сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения. Доказательства – девять фотографий Джонсона с бокалом в руке на этих вечеринках.

Целых 54 депутата Консервативной партии, возмущенных докладом Грей, инициировали вотум недоверия родному премьеру. 4 июля фракция консерваторов в британском парламенте провела тайное голосование. Оно закончилось в пользу Джонсона.

Казалось, Борис вновь вышел сухим из воды. Он объявил, что в отставку уйдет лишь в двух случаях. Если будет парализована работа его правительства, либо ему помешают и дальше помогать Украине против России.

ПИНЧЕР, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ!

Мгновенно, как по заказу, грянул секс- скандал с давним протеже Джонсона Крисом Пинчером. Впрочем, раздули его явно по чьему-то заказу. 29 июня 52-летний политик затеял пьяный дебош в элитном клубе консерваторов «Карлтон». Мало того, на глазах у серьезной публики приставал с непристойными предложениями к двум …джентльменам. Пинчер и ранее неоднократно был замечен в непотребном поведении. В сексуальных домогательствах обвиняли его бывший олимпийский гребец Алекс Стори и бывший депутат от лейбористской партии Том Бленкинсоп.

Причем здесь Джонсон? Он прекрасно знал о «шалостях» Криса. Однако назначил в феврале бывшего замминистра иностранных дел на важный пост заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии. Следить за…дисциплиной внутри партии, чтобы депутаты голосовали «правильно». Тот рьяно приступил к обязанностям, за что получил кличку «Кнут».

Прижатый депутатами-консерваторами к стенке, Джонсон привычно заканючил, мол, ни сном, ни духом про грязные домогательства Криса. Ему не поверили. Припомнили скабрезную шутку премьера про извращенца: «Пинчер по имени, пинчер по натуре» (пес породы пинчер, набрасывающийся на всех, имитируя половой акт.)

Министры, их замы стали спешно покидать тонущий корабль по имени «Джонсон». Понимая, что иначе лохматый лгун и их утянет на дно. В Британии замаячил призрак паралича власти.

ВВЕЛ В ПАЛАТУ ЛОРДОВ СЫНА ПОДПОЛКОВНИКА КГБ

6 июля премьера пригласили для объяснений в британский парламент. Здесь дама-командор ордена Британской империи, член Лейбористской партии Диана Джонсон (однофамилица, не родственница Бориса!) сделала контрольный выстрел в лохматую голову. Задав провокационный вопрос, встречался ли он с российским бизнесменом, бывшим офицером КГБ Александром Лебедевым.

"Я точно встречался с ним без официальных лиц, - вынужден был признать премьер. - Встречался считанное число раз." Как не признаться, если однофамилица знала место и время встреч.

Евгений публично гордился, что стал первым русским лордом Фото: EAST NEWS

Закавыка не в бывшем чекисте Лебедеве, а в его старшем сыне Евгении, гражданине Британии. Джонсона связывает с ним странная дружба. В 2020-м году по представлению премьера королева Елизавета II пожаловала Евгению титул « барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации». Заодно Джонсон представил его к пожизненному пэрству в Палате лордов. Проигнорировав предупреждение спецслужб, что Евгений может представлять угрозу для национальной безопасности.

Эта история тоже стала скандальной. Британская пресса туманно намекала, мол, пэрство Лебедева попахивает коррупцией, видимо, он давал деньги премьеру. И вообще, сын чекиста – гей по кличке «Две бороды». Возможно, здесь собака и зарыта…

Евгений же публично гордился, что стал первым русским лордом. Дружбу с премьером не скрывал, их совместные фотов в соцсетях размещал, свою связь с Кремлем отвергал. Утверждал, что денег консервативной партии никогда не давал, а собаку свою назвал Борисом в честь президента России Ельцина, а не друга Джонсона. Высокий же титул получил за благотворительность и заслуги в медиа-индустрии.

В 2010 г Александр Лебедев выкупил обанкротившуюся газету The Independent и сделал сына ее владельцем. Соучредителем The Independent был …отец нынешней супруги Джонсона Кэрри. Не отсюда ли пэрство Лебедева-младшего?

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

…Признание премьера о неофициальных встречах с бывшим чекистом Лебедевым усилило бегство его чиновников.

К полудню 7 июля аж 57 министров, их замов и прочих высокопоставленных членов правительства Джонсона подали в отставку. «По этическим соображениям». Только тогда лохматый Борис объявил, что покидает пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

«Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности!- откликнулся в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев. - Первый пошёл... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке.

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Да уж, сколь веревочке не виться.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ПРАВНУК ТУРЕЦКОПОДДАННОГО С РОССИЙСКИМИ КОРНЯМИ

Александер Борис де Пфеффель Джонсон родился в 1964 г в Нью-Йорке. В семье бывшего европарламентария и художницы-портретистки. Назван Борисом в честь русского эмигранта, которого родители повстречали в Мексике.

Его прадед со стороны отца, Али Кемаль, был министром внутренних дел в правительстве последнего Великого визиря Османской империи. Он дал приказ об аресте Кемаля Ататюрка, будущего основателя современного турецкого государства. После прихода Ататюрка к власти прадеда казнили. Дед Бориса Осман Али бежал в Великобританию, где стал Уилфредом Джонсоном.

Немецкая прабабка Бориса баронесса Мария-Луиза фон Пфеффель была внучатой племянницей великой княгини Елены Павловны и Эрнестины фон Пфеффель, жены поэта Фёдора Тютчева.

Прадед Бориса по материнской линии - американский учёный-палеограф Элиас Эвери Леви - родился в Российской империи в городе Калвария (ныне – Литва) в еврейской семье.

Джонсон - отдалённый потомок английского короля Георга II.

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