В Нидерландах узаконили удаленку

Пандемия изменила мир, приучив работодателей отправлять своих сотрудников на дистанционку во время карантин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нидерландский парламент одобрил закон, дающий право сотрудникам компаний не только работать удаленно, но и обращаться к работодателю с требованием рассмотреть такую возможность, если это не было сделано по инициативе руководства компании.

Эксперты полагают, что вслед за Нидерландами подобные законы появятся по всей Европе, сообщает WSJ.

Пандемия изменила мир, приучив работодателей отправлять своих сотрудников на дистанционку во время карантина. В Нидерландах решили узаконить такую возможность, и теперь, после голосования парламентариев дело за сенатом, но эксперты убеждены, что за этим задержек не будет.

С новым законом работники компаний, чья деятельность может быть организована в дистанционном формате, получают право обратиться к своему работодателю с просьбой об удаленном сотрудничестве и эту просьбу владельцы и руководители бизнеса обязаны рассмотреть.

– У меня нет сомнений в том, что законодатели по всему миру решат пристально присмотреться к закону в Нидерландах и задумаются о возможности ввести подобные нормы в своих странах, - заявил журналистам юрист Мартин Лафф из компании Vinson and Elkins.

Впрочем, многие европейские компании и так перевели своих сотрудников на дистанционный или гибридный режим. Например, так поступил швейцарский банк UBS, отправивший на удаленку 73 тысячи своих сотрудников еще прошлым летом. Формат работы оказался настолько удачным, что в этом году банк решил сдать в субаренду пустующие помещения своего офиса в Лондоне. А крупнейший французский банк BNP Paribas как минимум до 2024 года установил для более 130 тысяч своих сотрудников гибридный формат работы, при котором основной упор делается именно на дистанционку.