Facebook* и Instagram* могут быть заблокированы в ЕС уже этим летом

2 марта 2022 суд признал Metа, которой принадлежат Facebook и Instagram, экстремисткой организацией, деятельность которой запрещена в России Фото: REUTERS

Европейские пользователи Facebook* и Instagram* могут вскоре потерять доступ к любимым соцсетям – причиной для блокировки продуктов Meta* на территории Евросоюза может послужить решение надзорного органа Ирландии, согласно которому компания не имеет права передавать данные европейцев в США.

Это заключение ирландского регулятора в сфере защиты данных стало результатом многолетних судебных разбирательств между материнской компанией соцсетей и активистами, ратующими за конфиденциальность персональных данных.

Теперь же ожидается, что надзорные органы по всей Европе рассмотрят решение Ирландии и, вполне возможно, внесут свой вклад в защиту данных своих граждан.

В свою очередь Meta* с таким положением дел категорически не согласна и пугает европейцев отлучением от своих соцсетей, сообщает Independent.

– Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или другие альтернативные средства передачи данных из Европы в США, мы, вероятно, не сможем предлагать ряд наших наиболее важных продуктов и услуг, включая Facebook* и Instagram*, в Европе, – заявили в компании.

Известно, что жители Европы составляют свыше 10% всех активных пользователей Facebook* и около четверти поклонников Instagram*.

* 22 марта 2022 суд признал Metа, которой принадлежат Facebook и Instagram, экстремисткой организацией, деятельность которой запрещена в России