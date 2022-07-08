В Саудовской Аравии начался первый за два года массовый Хадж

Больше миллиона мусульман со всего мира начали Хадж – традиционное паломничество в Мекку, читающееся одним из важнейших событий в исламе, в котором хотя бы раз в жизни принять участие каждый правоверный. Фото: REUTERS

Больше миллиона мусульман со всего мира начали Хадж – традиционное паломничество в Мекку, читающееся одним из важнейших событий в исламе, в котором хотя бы раз в жизни принять участие каждый правоверный.

Это первый Хадж с 2019 года, в котором участвуют приехавшие из-за рубежа верующие, сообщает NewsDay.

Правоверные в белых одеждах обошли вокруг главной мусульманской святыни Каабы – кубического здания, расположенного во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке.

В один из углов Каабы вмонтирован Черный камень, который, согласно мусульманским преданиям был вынесен из рая. Именно Кааба служит для всех мусульман ориентиром во время молитв.

Начиная с 2019 года, в Хадже принимали участие только паломники из Саудовской Аравии, да и то их количество сильно ограничивалось мерами по борьбе с коронавирусом и не превышало нескольких тысяч.

Теперь совершить паломничество могли все желающие иностранцы, но обязательным условием стала полная прививка от коронавируса и наличие результатов ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета в Саудовскую Аравию. Еще одной особенностью нынешнего Хаджа стал запрет на паломничество для верующих старше 65 лет.