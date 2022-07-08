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В мире8 июля 2022 5:34

Американскому полицейскому, признанному виновным в смерти Джорджа Флойда, вынесли еще один приговор

На этот раз Дерека Шовина осудили за нарушение гражданских прав темнокожего рецидивиста
Юрий МАЙБОРОДА
На данный момент Шовин отбывает тюремное наказание сроком на 22,5 года

На данный момент Шовин отбывает тюремное наказание сроком на 22,5 года

Фото: REUTERS

Суд в США приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, ранее признанного виновным в убийстве 46-летнего темнокожего наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда, к 21 году заключения за нарушение гражданских прав Флойда при задержании.

На данный момент Шовин отбывает тюремное наказание сроком на 22,5 года по обвинению в гибели Флойда во время задержания. Новый срок не увеличит время, которое Шовин проведет в тюрьме, поскольку оба наказания будут исполняться одновременно, сообщает CNN.

Трагический инцидент с Флойдом произошел в мае 2020 года – прибывший по вызову в составе полицейского наряда Шовин во время задержания уложил Флойда на асфальт и удерживал его, надавив коленом на шею.

Через некоторое время афроамериканец скончался, а во время вскрытия судмеэксперты отметили в его крови наличие сразу нескольких психоактивных веществ, которые, по мнению врачей, в существенной степени способствовали летальному исходу.

Тем не менее, суд в апреле 2021 года приговорил Дерека Шовина к длительному тюремному заключению, признав его виновным в непредумышленном убийстве.

Впрочем, другого решения суда на то время и быть не могло, поскольку смерть Флойда послужила спусковым крючком к массовым акциям протеста против полицейского произвола и расового неравенства. Протесты очень быстро превратились в банальные погромы и грабежи, охватившие не только всю Америку, но и «импортированные» движением Black Lives Matter («Жизни черных важны») в другие страны.

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