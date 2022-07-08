Американскому полицейскому, признанному виновным в смерти Джорджа Флойда, вынесли еще один приговор

На данный момент Шовин отбывает тюремное наказание сроком на 22,5 года Фото: REUTERS

Суд в США приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, ранее признанного виновным в убийстве 46-летнего темнокожего наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда, к 21 году заключения за нарушение гражданских прав Флойда при задержании.

На данный момент Шовин отбывает тюремное наказание сроком на 22,5 года по обвинению в гибели Флойда во время задержания. Новый срок не увеличит время, которое Шовин проведет в тюрьме, поскольку оба наказания будут исполняться одновременно, сообщает CNN.

Трагический инцидент с Флойдом произошел в мае 2020 года – прибывший по вызову в составе полицейского наряда Шовин во время задержания уложил Флойда на асфальт и удерживал его, надавив коленом на шею.

Через некоторое время афроамериканец скончался, а во время вскрытия судмеэксперты отметили в его крови наличие сразу нескольких психоактивных веществ, которые, по мнению врачей, в существенной степени способствовали летальному исходу.

Тем не менее, суд в апреле 2021 года приговорил Дерека Шовина к длительному тюремному заключению, признав его виновным в непредумышленном убийстве.

Впрочем, другого решения суда на то время и быть не могло, поскольку смерть Флойда послужила спусковым крючком к массовым акциям протеста против полицейского произвола и расового неравенства. Протесты очень быстро превратились в банальные погромы и грабежи, охватившие не только всю Америку, но и «импортированные» движением Black Lives Matter («Жизни черных важны») в другие страны.