«Давайте делить газ»: страны Евросоюза вцепились друг другу в глотки из-за наступающего кризиса

Страны ЕС постепенно приходят к идее "отнять и поделить" в традициях "военного коммунизма" Фото: REUTERS

Санкции, введенные Евросоюзом против России, продолжают действовать. Конечно, немного не так, как задумывали их авторы, но действуют. Страны ЕС постепенно приходят к идее "отнять и поделить" в традициях "военного коммунизма" в России после Октябрьской революции.

Председатель крупнейшей в Старом Свете европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в очередной раз озвучил идею о необходимости "справедливости" в отношении запасов газа. По его мнению, "справедливость" должна заключаться в том, чтобы перераспределить газ, имеющийся у разных стран ЕС, изъять его у "богатых" и отдать "бедным" государствам. При этом, например, в число таких новых "бедных" попадают как раз самые богатые государства ЕС.

- Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии, мы будем использовать газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и находящийся в венгерских газохранилищах - в Венгрии, на благо венгерского народа и венгерской экономики. Этого у нас никто не может отнять! Предложение Вебера чем-то напоминает нам коммунизм, когда кто-то приходит и забирает то, что принадлежит нам. Такого не будет! – весьма жестко отреагировал на предложение глава МИД Венгрии Петер Сийярто и не менее категорично резюмировал. - Мы не отдадим газ, который купили на деньги венгерских налогоплательщиков, чтобы венгерский народ мог отапливать свои квартиры, а венгерская экономика могла работать.

Министра иностранных дел поддержал и руководитель канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

- Если, по мнению Вебера, после введения санкций имеющуюся энергию еще надо распределять, это цинично, - заявил он на правительственном брифинге и отметил, что нынешние проблемы связаны с санкциями против России, которые удорожают доступ к сырью.

Дружба дружбой, а газ врозь. Дай ЕС сейчас газ, так они потом и на удобрения позарятся. А то, что стоимость газа обещают компенсировать, так ведь дензнаками сыт не будешь, а отапливать ими дома и обеспечивать работу промышленности не получится. Венгерские министры явно читали Пушкина, объяснившего в "Евгении Онегине", "как государство богатеет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет". А вот в ЕС в своем отрицании всего русского, Пушкина явно не читали. Зато газа им очень хочется. Настолько, что немцы буквально в ноги кинулись канадцам: верните, мол, турбину для газопровода "Северный поток" Христа ради!

И канадцы решили пойти навстречу просьбе Германии. По сведениям из некоторых заслуживающих доверия источников, в скором времени турбина пересечет Атлантический океан. Но этим уже возмутились в Киеве, назвав такой шаг предательством Украины.

Продолжайте, господа, выяснять отношения. Там еще и что-то на продовольственном рынке вроде как началось весьма серьезное. Похоже, скоро в большой, дружной и солидарной европейской семье скоро начнут рвать булки прямо из глотки друг у друга. И с кровью.