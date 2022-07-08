Украинских военных разведчиков раскрыли: бандиты, разбойники, насильники, наркоманы

В Сети появились новые данные на других сотрудников военной разведки Украины Фото: EAST NEWS

У российских хакеров слова не расходятся с делом. Буквально пару дней назад группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ данные на тысячу сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе и на тех, кто служил или продолжает службу в заграничных резидентурах, шпионя и за союзниками Киева. Тогда хакеры пообещали вскоре "продолжение банкета". И вот это продолжение уже произошло. В Сети появились новые данные на других сотрудников военной разведки Украины – всего около 2500 человек. В том числе, на тех, кто имеет близкие родственные связи с действующими сотрудниками или получал выплаты от сотрудников разведки, фактически являясь агентами. Исключение сделали лишь для несовершеннолетних и глубоких стариков.

И примечательно в этой новой базе данных, что среди тех, кто работал на военную разведку, оказалось полным-полно лиц, которых в нормальной стране к разведке и на пушечный выстрел не подпустят. Нет, понятно, что у любой полиции среди ее агентуры хватает криминальных, как принято их называть, элементов. Не среди пионеров же вербовать людей, которые знают о происходящем в криминальной среде. Но вот разведка, да еще военная и уголовники, причем, в своей собственной стране – это, извините, фу.

Между тем, именно таких граждан в слитой базе хватает. Так, например, Руслан Пустовойт, сейчас находящийся в звании прапорщика, привлекался ранее к уголовной ответственности и не раз. Настоящий рецидивист с букетом тяжких преступлений за спиной и статей УК, по которым был осужден, начиная еще аж с 1993 года: разбой, производство и сбыт наркотиков, бандитизм, разбой, мошенничество, незаконный оборот оружия. Вадим Санченко привлекался за групповое изнасилование /изнасилование несовершеннолетнего лица. Андрей Котиль был осужден за кражи и по статье за наркотики. Наркоманы, уголовники, бандиты, разбойники, грабители, воры – весь цвет уголовщины Украины стал элитой украинской военной разведки.

При этом, понятно, что за границей страны от них нет никакого толка, поэтому вполне резонно предположить, что они были заточены для использования внутри своей страны, а перечень совершенных ими преступлений и, по всей видимости, личные качества таких персонажей не оставляют никаких сомнений, что сферой приложения их "талантов" могли быть только карательные операции против мирного населения.

Хакеры, деанонимизировавшие украинскую военную разведку, сообщили, что есть и третья часть, но в силу определенной специфики они публиковать ее не будут, зато вся информация передана ими уже в соответствующие российские спецслужбы.

В общем, украинскую разведку весь свет теперь знает и просто в лицо, и по фамилиям.

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