Михаил Дегтярев: «Теперь и в Кремле назвали Жириновского пророком»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Иван МАКЕЕВ

-… Доброе утро, Михаил Владимирович!

- Ну… с Днем вас любви, семьи и верности. Вы почему не спите, Гамов?

- Почему? Мы, бывает, что и спим. Такая у нас работа, у дальневосточников.

- Эх, вы…

- Что делать…

Владимир Вольфович - в своём Отечестве

- Ну, вот впервые, пожалуй, Владимир Владимирович, встречаясь с лидерами думских фракций в среду, 7 июля, подробно так охарактеризовал Владимира Вольфовича не только как выдающегося политика, но и, в общем, как человека, который умеет, умел предсказывать события сложные, как-то их объяснять. (По словам президента, прогнозы Владимира Жириновского были связаны с его знаниями и пониманием развития ситуации.) Вот вы согласны с такими характеристиками, которые прозвучали из уст главы государства?

- Конечно. Самым внимательным образом вчера послушал высказывания президент России Владимира Владимировича Путина. Полностью с ним согласен, разделяю.

И уверен, что еще многие пророчества Жириновского сбудутся. С однозначной пользой для России и ее народа. И - мира.

США? Треснут! Доллар? Рухнет!

- А вот, если говорить еще о пророчествах основателя ЛДПР, которые, может быть, сегодня или завтра могут сбыться, - какие бы вы отметили?

- Ну, самое главное, конечно, это про Соединенные Штаты Америки.

Что они закончат свое существование и треснут пополам уже очень скоро. Потому что накопленные внутренние противоречия в американском обществе - они непреодолимы той элитой, которая сегодня правит Соединенными Штатами. Жириновский об этом много говорил. Я с ним согласен. Это мы наблюдаем.

Традиционное общество христианское в США имеет очень большое влияние, а им насаждают сегодня - агрессивно - все эти сатанинские идеалы и ЛГБТ-ценности. Антиценности, антиценности. Вот главная причина разлома.

- Но конкретных чисел Владимир Вольфович, естественно, не называл - когда и что именно сбудется…

- Ну почему, мы с ним вместе вот говорили - если говорили об Америке, - так там и мой прогноз, кстати, был - по запрету доллара. Помните?

- Да, а как же!

- В 2013-м.

Ну, и вот мы анализировали с Владимиром Вольфовичем, что где-то, мы думали, году к 2019 рухнет долларовая система. Ну, немножко ошиблись и скорректировали где-то к 2026 году.

Но с учетом того, что творит американский истеблишмент, вполне вероятно, что и раньше теперь рухнет долларовая система.

Британия, Германия…

- Понятно. А по Британии не было у вас?

- По Британии?

По Британии Владимир Вольфович давал прогноз, что это государство останется на обочине мировой политики и истории в ближайшее столетие.

В принципе, процесс идет. Мы видим.

На Украине США и Британия борются, собственно, за то, чтобы не умереть окончательно и не сойти с исторической дороги на обочину, воюя с Россией де-факто руками украинцев.

- А по поводу ФРГ?

- Ну, по Германии Жириновский говорил, что это был бы наилучший союзник России.

И это факт. И что именно британцы, а потом уже и американцы, предотвращали всеми способами союз двух великих держав и наций – русских и немцев.

Сначала, во время первой мировой войны, спровоцировав Вильгельма атаковать Россию. (Вильгельм II - последний германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 года по 9 ноября 1918 года. - А.Г.) Потому что Германия и Россия могли бы, в общем, создать самый нерушимый, крепкий и могущественный союз в истории человечества. Вот. Потом во время уже второй мировой войны, столкнули Германию и Россию, натравив Гитлера. Это же британцы делали, американцы.

И сегодня они втягивают Германию в антироссийскую коалицию. Это очевидно.

Хотя у нас прекрасные экономические отношения, личные отношения между лидерами были, до прихода Олафа Шольца – этого совершенно не подготовленного политика, мелкокалиберного, в сравнении с Путиным.

Об этом Жириновский обо всем говорил. Я могу продолжить, свой прогноз дать. Я, конечно, не пророк, но тоже…

- Пожалуйста.

- Но научился.

Я считаю, что именно в XXI веке союз немцев и русских, а в широком смысле – немецкого государства и российского – состоится. Это будет самый могущественный в истории союз – России и Германии.

К этому, уверен, мы придем. Немцы наконец-то, наверное, поймут, что хватит играть по чужим правилам и в чужих интересах. Надо думать о выгоде.

А выгода одна – дружба с Россией. Других вариантов у немцев нет.

Россия не воюет, а проводит спецоперацию

- Понял. Ну, и, наверное, завершающий вопрос. Вот цитата: из выступления Владимира Путина: «Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали». Это - о спецоперации. Вот, как вы думаете, что имел в виду президент?

- Президент абсолютно все четко сказал. Россия не воюет, Россия проводит ограниченным контингентом специальную военную операцию. Ограниченным вооружением - по дальности, типам и базированию. И носителям, в том числе.

То есть у нас войска в основном стоят, все дислоцированы на месте основные, если говорить о Восточном военном округе. Вот. а там - ограниченная группировка ломает хребет напичканной, нашпигованной западным натовским оружием огромной и хорошо подготовленной украинской армии.

Вот это президент и имел в виду. То есть, с точки зрения военного дела это совершенно очевидно. Что ограниченные силы воюют с целой армией, вооруженной до зубов, и наемниками-террористами со всего мира, которые стянулись в Украину.

Ограниченный, с нашей стороны, контингент ведет работу боевую там, за флажками.

- Понятно. И никто не рискует предположить, когда там все-таки все это будет закончено. Мы помним, что Владимир Вольфович успел одобрить в конце своей жизни, в общем, начало этой спецоперации. Мы помним.

- Да.

- А если говорить о сроках, или о них вообще не стоит говорить? А главное – о задачах, которые стоят и которые надо выполнять.

- Задачи президент очень четко обозначил 24 февраля. Демилитаризация, денацификация Украины.

Этот процесс идет.

Сроки – это дело не наше, это дело руководства нашей страны, Верховного Главнокомандующего. Начальству тут видней.

А вот Жириновский говорил, что однозначно надо пропахать Украину до самой польской границы. Вот это Жириновский говорил.

И потом, если это будет выгодно, с точки зрения геополитики, - еще можно ее и разделить, эту Украину.

В принципе, мы видим, что поляки к этому готовятся. Но это вопрос уже геополитики, не наш, так сказать, монастырь.

Слуцкий не подвел

- Ясно. Ну, что, очень хороший разговор был - и на встрече Путина с лидерами думских фракций, и у нас с вами, - утренний.

- Леонид Эдуардович Слуцкий прекрасно, я считаю, выступил, представил всю нашу партию на высоком очень уровне, вот. Мне кажется. Все очень хорошо прошло.

- Вы с ним успели обменяться?

- Да, конечно.

- Как? То есть после встречи?

- Конечно.

- И какие вы слова друг другу сказали?

- Я примерно то же самое сказал, что считаю, что он очень достойно выступил, представил всю нашу партию, что мне это очень понравилось, его выступление, и реакция президента была очень такая, мне кажется, глубокая.

* * *

- Понятно. Спасибо вам огромное, Михаил Владимирович.

- Да.

- Желаю вам и вашим близким здоровья, любви.

- Обнял.

- Обнимаю. Счастливо.

- Пока.

- Конец связи.