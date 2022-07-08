Зеленский публично назвал способ предотвратить конфликт на Украине

А насчет утраты территорий Зеленский явно погорячился. Его ведь никто и не спрашивает, на что он согласен, а с чем не собирается примиряться Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телекомпании CNN, что ни к каким территориальным уступкам в пользу России Киев не готов и делать их не собирается.

- Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России, - рассказал Зеленский мировой аудитории. - Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать. И мы не видим никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО.

После чего ударился в дежурные мантры об ошибочности решения не принимать Украину в НАТО, зато приветствовал согласие НАТО на прием в свои ряды Швеции и Финляндии. После чего снова всплакнул, мол, "такое же решение по Украине позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи Украине".

Чем продемонстрировал классическое передергивание шулера в расчете на тупость и короткую память западной аудитории. Зеленский, как и всегда, переложил вину за происходящее сейчас на Запад, выступив в роли бедной овечки, которую терзает злой хищник. Мол, а Украина сама ни в чем не виновата, и ее-то за що?

Зато пообещал, что Украина "не откажется от выбранного пути".

Нашлось в его выступлении место и для жалоб на США, что те оказывают помощь Киеву, но явно не в тех объемах, которые требуются. И тут же умудрился вновь пригласить Байдена в Киев. Приглашение более, чем просто потенциально опасное, если вспомнить судьбу британского премьер-министра Бориса Джонсона, который перед своей отставкой постарался максимально сблизиться с украинским президентом. Настолько, что даже собирался, как сообщала Sunday Times, пригласить Зеленского в октябре совершить визит в Лондон, где он постарался бы организовать для президента Украины личную аудиенцию у королевы Елизаветы II.

И где теперь тот Джонсон. Остались от него только названия улиц в разных украинских городах, да еще грамота о присвоении ему звания почетного одессита. Может, его еще, как в свое время Саакашвили, позовут погубернаторствовать над Одессой, над которой Киев в последние годы полюбил ставить всякого рода эксперименты.

В общем, на месте Байдена любой здравомыслящий человек вежливо бы (или невежливо) отклонил поступившее приглашение, памятуя о том, что у Джонсона настоящие неприятности начались как раз после того, как он пошел на активное сближение с Зеленским и Украиной.

А насчет утраты территорий Зеленский явно погорячился. Его ведь никто и не спрашивает, на что он согласен, а с чем не собирается примиряться. Российские военные вместе с бойцами ЛДНР выполняют задачи, поставленные руководством. И, как сказал в очередной раз Путин, все цели операции будут достигнуты. А Зеленский может уйти в самый дальний угол и там обиженно надувать губы. Ни с чем не соглашаться и продолжать утилизировать своих сограждан, объясняя это своим несогласием.

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