Как взрослые игры в толерантность лишают детей пола: дети российских и голливудских звезд, отказавшиеся от своего гендера

Дочь Михаила Ефремова от актрисы Ксении Качалиной почти год отвечала на сообщения в соцсетях и реплики недоброжелателей по поводу отца, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади летом 2020 года, а потом...сменила гендер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Товарищ гендер, куда вы?!» — примерно так можно сформулировать одну из самых новомодных фишек (или проблем) современности. В инфантильном стремлении выделиться из толпы или, так сказать, реализовать себя сполна слабый пол хочет быть сильным, а мальчики стремятся переделать себя в девочек, проводя операции и курсы гормональной терапии. В идеале все это должно привести к счастливой жизни «в новом теле», но очень часто заканчивается депрессиями, тяжелой побочкой и даже суицидом. Углубляться в тонкости гендерного разнообразия можно месяцами — в настоящий момент зафиксировано более 300 (!) своеобразных «полов»: от небинарной личности и пансексуалов («гендерно слепые») до кавусгендеров (гендер меняется в зависимости от депрессии). У каждого есть свой флаг. Печальнее другое. Насмотревшись на игры трендов, пример начинают брать дети. Не совсем адекватно, как известно, оценивающие свои желания, действия и, главное, последствия. В обзоре «КП» участившиеся случаи отмены пола, данного при рождении, отпрысками знаменитостей.

Анна-Мария Ефремова (21 год)

Дочь Михаила Ефремова от актрисы Ксении Качалиной почти год отвечала на сообщения в соцсетях и реплики недоброжелателей по поводу отца, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади летом 2020 года, а потом...сменила гендер.

— Меня зовут Сергей Ефремов, — написала вдруг в инстаграме Анна-Мария. — Мой музыкальный и творческий псевдоним — Аэм Тиллмари. Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Сейчас учусь пока что Python-у и С# с преподавателями. Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный — тот, который типа не мужик и не женщина. Транс — тот, чей гендер не совпадает в приписанным ему при рождении. Маскулинный — мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик. Гендер — это не пол. Гендер — это социальное и самоопределение. Пол — это гениталии, хромосомы и прочее с биологией. Еще пол — это плитка.

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) не ограничивает детей в самовыражении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лида Чистякова-Ионова (15 лет)

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) не ограничивает детей в самовыражении. Поэтому старшей дочери от продюсера Александра Чистякова Лиде разрешала и любую одежду носить, и бриться налысо, и делать пирсинг. Юная девушка взяла курс на свободу во всем — и потому даже несколько раз меняла школы. А теперь — и пол. Певица призналась, что дочь предложила считать ее небинарной персоной, то есть человеком без гендерной идентификации. Наталья отреагировала на транспереход спокойно и по-творчески.

— Главное — быть рядом, когда они определятся, — считает Глюкоза. — Поддерживать, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю [по поводу смены пола дочери], просто не подаю вида.

Самая громкая история со сменой пола в семье звезд — это бунт в доме Анджелины Джоли и Брэда Питта. Уже несколько лет их первая биологическая дочь Шайло настаивает, чтобы ее называли только Джоном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шайло Джоли-Питт (16 лет)

Самая громкая история со сменой пола в семье звезд — это бунт в доме Анджелины Джоли и Брэда Питта. Уже несколько лет их первая биологическая дочь Шайло настаивает, чтобы ее называли только Джоном. Она носит мужскую одежду, коротко стрижется и планирует в 18 лет сделать операцию по смене пола.

— Она хочет, чтобы ее называли Джоном, — объяснял в интервью Опре Уинфри отец ребенка Брэд Питт. — Джоном или Питером. Я спрашиваю ее: «Шай, может, ты хочешь...», а она отвечает: «Джон. Я Джон». И я такой: «Джон, хочешь апельсиновый сок?», а она тут же: «Нет».

Так и живут. Папа попытался было заикнуться, но его быстро осадила авторитарная мама — инициатор многочисленных усыновлений и удочерений.

— Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать, — отрезала Малефисента. — Она сама должна найти свое место.

Когда Шайло было 13, в СМИ появилась информация, что она начала принимать гормоны, но официально родителями это никак не подтверждалось. Зато ЛГБТ-сообщество моментально сделало девочку иконой — символом свободолюбия и революции сексуальности. Кстати, именно Джоли начала «по приколу» наряжать дочь, как парня: почему-то называла это «черногорским стилем».

Сейчас Шайло вроде как вернулась к женственному образу, носит платья и занимается танцами, выкинув гендерную дурь из головы.

Дочка певицы и актрисы Дженифер Лопес Эмма, как оказалось, не считает себя мужчиной или женщиной — и относится к небинарным персонам. Фото: EAST NEWS

Эмма Энтони (14 лет)

Дочка певицы и актрисы Дженифер Лопес Эмма, как оказалось, не считает себя мужчиной или женщиной — и относится к небинарным персонам. Сама Джей Ло объявила об этом во время шестого гала-концерта Blue Diamond на стадионе «Лос-Анджелес Доджерс» в середине июня текущего года. Звезда пригласила ребенка на сцену и предупредила аудиторию, что отныне к Эмме нужно обращаться без гендерной окраски с помощью местоимений «они» или «их». По-замятински то бишь.

— Последний раз мы выступали вместе на большом стадионе, и я просила «их» (то есть дочь) спеть со мной все песни, но «они» отказались, — отметила Лопес. — Так что сегодня — особенное событие. «Они» очень, очень занятые. И дорого обходятся! Но я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с «ними» хоть каждый день, ведь «они» — мой самый любимый партнер по сцене.

Дочь певицы появилась на сцене в новом образе: с короткой стрижкой, в мешковатом брючном костюме цвета фуксии и в рэперской кепке. В руках Эмма держала микрофон с радужного цвета рукояткой.

С усыновленным темнокожим ребенком красавицы Шарлиз Терон тоже произошло модное. Джексон в три года (!) перестал ощущать себя мальчиком. Фото: EAST NEWS

Джексон Терон (10 лет)

С усыновленным темнокожим ребенком красавицы Шарлиз Терон тоже произошло модное. Джексон в три года (!) перестал ощущать себя мальчиком. Сложно оценить, как он это понял, но мама уверяет, что так все и было.

— Да, я тоже думала, что он мальчик, до тех пор, пока в три года он не посмотрел на меня и не сказал: «Я не мальчик!», — рассказала в интервью певица. — Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными.

Сейчас парню десять лет, он носит косички, банты и розовые купальники. Мама во всем поддерживает любимое чадо.

Девочка Чистити сызмальства росла пацанкой — дралась, играла с мальчишками и игнорировала кукол. Достигнув подросткового бунтарского возраста, она сначала объявила себя лесбиянкой, а затем возненавидела женскую «оболочку» и твердо решила менять пол. Фото: EAST NEWS

Чез Боно (53 года)

Одним (одной) из первых на скользкую дорожку транспереходов ступил сын (дочь) певицы Шер и певца и политика Сонни Боно. Девочка Чистити сызмальства росла пацанкой — дралась, играла с мальчишками и игнорировала кукол. Достигнув подросткового бунтарского возраста, она сначала объявила себя лесбиянкой, а затем возненавидела женскую «оболочку» и твердо решила менять пол. Так Чистити сделала операцию и стала Чезом, трансгендерным мужчиной. Кажется, это один из немногих случаев, когда серьезный шаг был осмысленным. Теперь Чез пишет книги, снимается в кино и участвует в телепроектах.

— Я рада, что моя дочь обрела покой в мужском обличии, — призналась Шер. — Мы ее поддержали. Главное, чтобы она была счастлива.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Психолог Джона Мани из университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США) еще в конце 60-х провел, так сказать, научное исследование. В паре близнецов мужского пола, родившихся в Канаде, одного ребенка растили как мальчика (Брайан Реймер), а второго — как девочку (Бренда Реймер). Зачем? Виной тому стала врачебная ошибка: хирург непоправимо повредил пенис одному из детей. И креативное решение предложил как раз Мани. В итоге искусственное изменение пола привело к самоубийству мальчика-девочки с четвертой попытки (до этого он пытался найти того самого хирурга, чтобы расправиться с ним), разрушило семью и ввергло в депрессию второго близнеца. История трагическая и поучительная. Почитать об этом подробно можно в книге лауреата Пулитцеровской премии Джона Калапинто «Таким его сделала природа: мальчик, которого вырастили как девочку».

АВТОРИТЕТНО

Екатерина Талакова, семейный психолог, кандидат психологических наук: «Что касается звездных родителей и детей, тут надо понимать — это особая среда. Микроаквариум. Границы творческих людей и условные нормы отличаются от границ и норм традиционного общества. Дети — прекрасные существа, которые только познают мир и опираются на то, что их окружает. Поэтому если вокруг много примеров со сменой гендерных норм, как на западе, это становится нормой общества и для ребенка. И в определенной степени даже давит на него. Родители не решаются противостоять такому подходу, даже если они против, ведь это может быть опасно — их могут резко осудить. Так они выбирают путь следовать за ребенком, что выводит их из-под ювенального удара. Адекватно ли это? В раннем возрасте, когда у ребенка нет критического мышления и возможности просчитывать последствия, ответственность за такие решения ложится на плечи родителей. Но надо признать, что у некоторых детей действительно могут быть предпосылки к смене пола — вопрос в том, как отделить серьезное медицинское показание (и своевременность его, чтобы существовала гармония между развитием тела и желаниями) от последствий веяний времени и давления общества и соцсетей. Я бы могла порекомендовать родителям максимально оттягивать время с началом медицинских действий, не подвергая ребенка критике и не стараясь отговорить. Важно менять среду и дать ребенку, решившему менять пол, возможность увидеть примеры другой жизни и других — традиционных — ценностей. В благополучной семье больше шансов не получить неоправданных рисков. Важно сохранять хороший климат в семье, доброжелательные отношения с детьми и уметь доверять. Тогда дети будут стремиться к примеру родителей и не искать счастья на стороне».

ДОСЛОВНО

Билл Мар, американский блогер и телеведущий— о политике смены пола: «В детстве я хотел быть пиратом. Слава Богу, никто не воспринял меня всерьез и не назначил мне операцию по удалению глаза и отрезанию ноги».

ЦИФРА

Мировой объем рынка операций по смене пола в 2019 году составил более 316 миллионов долларов США (более 23,248 миллиарда рублей), а в период с 2020-го по 2026 год он вырастет на 25,1%, — уверен американский исследователь общественного здоровья Сумант Угалмунгале.

МНЕНИЕ АВТОРА: ПРИШИТЫЙ ПЕНИС НЕ СПАСЕТ, КАК НИ КРУТИ

Кто из нас не любил выпендриться в юности? Рваные джинсы, странные прически, кольца и цепи, модные ботинки, лютые платья и прочий гардеробный протест. Это, как сказала бы Елена Малышева, норма. Другое дело, если ребенок настроился на необратимые последствия, не отдавая себе отчет в том, что это такое. Просят же девочки у родителей замок, а мальчики — машину в четыре годика? Да. Но никому не приходит в голову их дарить. И не потому что жалко. Очевидно, что смена пола, как и цвета волос, никогда не решит глубоких внутренних противоречий. Что бы там не писали авторки специализированных сайтов и не говорили психологини во время приема. Искусственно отросший пенис не залечит душевные раны, как им ни крути. Каждый психолог знает: лучший психолог — ты сам! И за каждым словом и каждого поста этих несчастных отпрысков звезд, за всеми этими гормональными метаморфозами помимо пресловутого стремления к самовыражению спрятан крик в пустоту. Сквозит холодная и безутешная боль. Тоска по любви, недополученной в результате богемного образа жизни родителей и бесконечных съемок, репетиций и тусовок. Бедные, несчастные и обделенные любовью дети выросшие, как сорняки, жаждут хоть какого-то внимания от тщеславных предков. Неужели мы ничего не можем им предложить, кроме смены пола?