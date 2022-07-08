Не перепутай с ОРВИ: чем грозит гепатит неясного происхождения, который атакует детей

Любой гепатит может протекать в желтушной в безжелтушной форме, а также быть острым и хроническим Фото: Shutterstock

Мы уже писали, что в апреле этого года медики в Шотландии зафиксировали странную вспышку гепатита неясной природы. Болезнь атаковала детей, в основном до 6-10 лет. Затем данные пришли из США, только там первые случаи были выявлены еще осенью 2021 года. Затем вспышки гепатита у детей покатились по всей Европе (Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии и т. д.). Следом данные о той же болезни стали поступать из Канады, Израиля, Индонезии и Японии.

На сегодняшний день в 33 странах мира зарегистрировано 960 случаев гепатита неясного происхождения. В 45 случая потребовалась срочная трансплантация печени, 18 случаев были летальными. В среду гепатит унес еще одного ребенка - в Греции скончался годовалый малыш.

Врачи предполагают, что так на организмы детей подействовал перенесенный коронавирус или аденовирус. Именно о вирусных гепатитах мы поговорили с Екатериной Гергесовой, врачом высшей квалификационной категории, к.м.н., медицинским консультантом онлайн-лаборатории Lab4U.

ГЕПАТИТ МОГУТ ВЫЗВАТЬ МНОГО ФАКТОРОВ

Гепатиты представляют собой группу воспалительных заболеваний печени, причиной которых могут стать как инфекционные (вирусы, бактерии, паразиты), так и иные неблагоприятные факторы. Врачи-гепатологи, которые занимаются лечением печени, выделяют несколько причин, по которым может развиться гепатит.

1. Вирусы.

2. Бактерии и паразиты.

3. Воздействие токсических веществ – лекарств, алкоголя, отравлении химикатами.

4. Лучевой гепатит - из-за высокой дозы радиоактивного облучения.

5. Аутоиммунный - когда иммунитет вырабатывает антитела против собственного организма и атакует различные органы.

6. Ишемический - вызванный нарушениями кровотока в печени.

Любой гепатит может протекать в желтушной в безжелтушной форме, а также быть острым и хроническим. Очень редко встречается фульминантное (молниеносное) течение гепатита – быстрое нарастание печеночной недостаточности с высокой вероятностью летального исхода. Медики в мире пугаются именно такого исхода у заболевших детей. По крайне мере в случае с 13-месячным младенцем из Греции течение было стремительное — печеночная недостаточность и отек головного мозга буквально за два дня.

ВИРУСЫ — САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ

- Семейство вирусов гепатита очень велико, но чаще всего поражение печени вызывает три вируса, - рассказывает Екатерина Гергесова.

1. Самый распространенный – это вирус гепатита А (Hepatitis A Virus, HAV).

При невысоких температурах он может очень долго сохраняться в окружающей среде, в том числе на одежде, мебели и т.д. Его не убивает ни хлор, ни кислоты, ни замораживание – только воздействие очень высоких температур.

Путь передачи: близкий контакт с уже зараженным человеком.

Главная опасность: его сходство с ОРВИ или острой кишечной инфекцией, из-за чего часто ставят неверный диагноз. Ведь на начальной стадии заболевания пациент жалуется на повышение температуры, слабость, головную боль, ломоту в теле, нарушения пищеварения. Без лабораторной диагностики даже врачи могут ошибиться с диагнозом, т.к. такие признаки характерны для множества болезней.

Через 2-10 дней у пациента может начаться желтуха, изменятся показатели функции печени (АЛТ, АСТ, билирубин), понизится температура, но увеличится печень. В желтушный период возникает тяжесть в правом подреберье, тошнота, отсутствие аппетита, потемнение мочи и серовато-белый стул, похожий на глину.

2. Второй по частоте вирус гепатита – В.

В России он выявлен у 5 млн человек, но многие даже не подозревают, что заражены.

Симптомы: этот гепатит может очень долго протекать без симптомов, постепенно переходя в хроническую форму. Из-за него может развиться цирроз и даже спровоцировать рак печени.

Пути заражения: зараженный человек, с которым вы пользовались, например, одними бритвенными принадлежностями. Этот вирус, как и другие гепатиты, чаще передается через поврежденные слизистые, во время полового контакта. А также от матери ребенку.

Очень похоже на пути передачи ВИЧ, поэтому необходимо сдавать анализы на ВИЧ и гепатит В раз в год.

С другой стороны, гепатит В – это единственный вирус гепатита, от которого можно защититься с помощью вакцинации. Она убережет вас от заражения на 5-7 лет, а затем можно пройти ревакцинацию. До прививки, после нее и спустя 5 лет нужно сдать анализ на уровень антител против гепатита В - anti-HBs.

3. Гепатит С.

Пути заражения: через кровь, при переливании крови и плазмы, пересадке донорских органов, через нестерильные шприцы, иглы или при гемодиализе. Реже вирус передается при половом контакте или от матери ребенку во время родов.

Симптомы: острый гепатит С тоже часто протекает бессимптомно – признаки болезни появляются только в 15-20 % случаев инфицирования. У 70-85 % пациентов заболевание переходит в хроническую форму.

Чтобы защитить себя, нужно регулярно сдавать анализы, особенно если вам проводили перечисленные выше процедуры. А еще стоит избегать сомнительных мест, где используют шприцы – салонов красоты, тату-салонов и т.д.

НЕ ПЕРЕПУТАЙ С ОРВИ: САМЫЙ ЯРКИЕ СИМПТОМЫ ГЕПАТИТА

Острый гепатит зачастую возникает при заражении вирусом или из-за отравления токсическими веществами. Симптомы острого гепатита:

* ухудшение общего состояния (повышение температуры тела, резкая слабость),

* пожелтение кожи и слизистых,

* редко - тянущая боль и тяжесть в правом подреберье,

* изменение цвета кала и мочи.

Если сразу обратиться к врачу, то можно добиться полного выздоровления и восстановления функций печени. А вот если игнорировать лечение и верить, что само пройдет, то высока вероятность получить хронический гепатит. Хотя он может развиться не из острой формы, а, например, при длительном воздействии алкоголя или других токсинов. Клиническая картина в этом случае может быть неярко выраженной:

* тяжесть в правом подреберье,

* непереносимость жирной пищи,

* слабость,

* редко – желтушность.

Иногда болезнь может протекать бессимптомно, а потому пациент пребывает в полной уверенности, что он здоров, как огурчик (очень частое заблуждение среди тех, кто любит выпить). В итоге до врача нередко довозят таких оптимистов уже в тяжелом состоянии.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС ГЕПАТИТ

Для выбора тактики лечения ключевую роль играет диагностика, в том числе – выявление причины гепатита. Врач оценивает жалобы пациента, собирает анамнез, особенно обращая внимание на недавно перенесенные операции, сделанные татуировки, прием лекарств гепатотоксического действия. Затем проводятся инструментальные исследования – УЗИ органов брюшной полости, эластография печени – и назначаются анализы.

Это в первую очередь анализы на вирусные гепатиты А, В и С либо комплексно, либо на какой-то один. Также выполняется биохимическое исследование сыворотки крови на уровень АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, ГГТП, ЛДГ и т.д. Выбор лабораторных анализов зависит от предполагаемой причины заболевания, остроты и длительности течения.

А ЧТО С НЕИЗВЕСТНЫМ ГЕПАТИТОМ У НАС?

Данных о заболевших в России детях по-прежнему нет. Еще в мае Роспотребнадзор оценил возможность завоза к нам гепатита неясного происхождения как очень низкую.

«Пока нет данных о причинах этой вспышки, то нельзя спрогнозировать, насколько активно он будет распространяться, - говорит Екатерина Гергесова. - Тем не менее, если же вы намерены съездить с ребенком в страну, где отмечена вспышка гепатита, то стоит позаботиться о вакцинации».