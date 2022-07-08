По заветам Геббельса: на Украине продолжают создавать русофобские мультики

Война- войной, а русофобские мультики на Украине для самых маленьких продолжают выпускать по расписанию.

Война- войной, а русофобские мультики на Украине для самых маленьких продолжают выпускать по расписанию. "Комсомолка" уже писала об этом творчестве душевнобольных для детишек самого младшего возраста. Но вот вам продолжение сериала про мальчиков Ивана и Мыколу (из имен уже понятно, кто из них хороший, а кто плохой).

Хороший украинский мальчик Мыкола построил из конструктора "Лего" самый настоящий маленький город. Но тут пришел соседский русский Иван с торчащим из лысой головы чубом и разбросал и разломал из зависти ногами и руками этот городок. И того, что сотворил, Ивану показалось мало. Он забрал у Мыколки игрушки и начал гнать его из собственного двора. Мало того, что отобрал машинку, слоника, так еще и камнями в Мыколу стал кидаться. И плохо пришлось бы бедному украинскому хлопчику, если бы на помощь ему не пришли его европейские друзья. Польский мальчик отдал ему свой мячик, литовская девочка дала пососать леденец на палочке. Кто принес ему тортик, кто –машинку. В общем, жизнь, как звучало в старом анекдоте, стала "налаживаться" и заиграла новыми красками.

Ничего в мультике не изменилось. Ни в форме (мультфильм нарочито примитивен, что позволяет сказать, что он специально рассчитан на самых маленьких зрителей, поскольку так, в силу особенностей развития психики в этом возрасте, он наиболее удобен для их восприятия), ни в содержании. Опять Мыколу загнобил плохой русский. В конце мультфильма идет рассказ о том, как Россия обидела бедную, маленькую, невинную и пушистую Украину ни за что, ни про что.

Раньше этот сюжет разыгрывался еще и для девочек, для украинки Катруси и русской Маруси. Вот только сейчас вновь обращаться к злой Марусе в военной форме и Катруси в веночке как-то неудобно. Может быть, по той причине, что сейчас как раз "катруси" на самом деле массово переодеваются в камуфляж и идут воевать. А Маруси ухаживают за своими садами, детьми и т.д.

Цинизм таких мультиков просто запределен, и сработано грубо, примитивно, но, как ин крути, действенно. И по заветам Геббельса – чем более чудовищна ложь, тем скорее в нее поверят. Собственно говоря, малышам никто не собирается ничего из истории, даже из украинской перевернутой с ног на голову версии. Им в голову достаточно просто заложить идею о том, что Россия – это ужасное, но трусливое чудище, а Украина вместе со своими "друзьями" – союз гордых, справедливых и равноправных мальчиков и девочек, которые друг за друга и за все хорошее.

Такой малыш и на горшке посидит не зря, и дело сделает, и в голове у него все уложится такими кирпичами, которые в Киеве "испекли". А попозже его подхватят воспитатели из детского лагеря "Азова" и взрастят из маленького и забавного русофобчика, который на кухне к радости взрослых будет обещать "резать русню", когда вырастет, нового агрессивного неонациста.

С песочницы муштруют, навязывая самой что ни на есть малышне жесткую и "единственно правильную" идеологию. Уже только за это сидящих в Киеве надо бы судить.

Детские и очень детские мультики решают очень взрослые задачи.

P.S. Как бы это ни показалось удивительным, но по странному совпадению в Германии начали сначала печатать комиксы про украинского Миколку (только не про мальчика, а про кабанчика), который почему-то не вызывает симпатии или сочувствия. Последним по времени стало использование изображения Миколки на посуде, где нарисованному на тарелке кабанчику говорят, что "теперь он европеец". Ничего святого!