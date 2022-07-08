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8 июля 2022 9:25

Врач назвал идеальный напиток для мужчин и женщин

Кардиолог Владимир Бекетов назвал чистую негазированную воду идеальным напитком
Анна КУКАРЦЕВА
Кардиолог Владимир Бекетов назвал чистую негазированную воду идеальным напитком

Кардиолог Владимир Бекетов назвал чистую негазированную воду идеальным напитком

Фото: Shutterstock

К.м.н., кардиолог, терапевту Владимир Бекетов, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России уже рассказал, что кофе лучше не пить с утра. И продолжает раскрывать тайны популярного напитка.

- Многих интересует простой насущный вопрос: что вреднее - кофе или чай? И с точки зрения позитивного влияния на организм, существует ли идеальный напиток?

- Вопрос с подвохом, ведь если брать воздействие одинаковых объемов, скажем 100 мл, то, безусловно полезнее чай. Особенно зеленый, красный или матэ. Но с точки зрения воздействия правильной дозы, например, 30 мл кофе и 200 мл чая, есть плюсы и минусы у того и другого напитка. Я, как врач, рекомендую кофеманам, которые пьют по пять-шесть доз кофе в день, попробовать заменить хотя бы одну, а потом две порции разным чаем. Ведь при чрезмерной любви к кофе вы рискуете рано или поздно спровоцировать аритмию, избыток кофеина негативно влияет на нервную ткань (вы становитесь более нервными, поскольку кофе перестает действовать как стимулятор, поэтому хочется выпить его еще и еще). Да, в чае тоже содержится кофеин, но он смягчается другими веществами и такого вредного воздействия не происходит.

И да, существует идеальный напиток с точки зрения всех врачей еще с давних веков — это чистая негазированная вода комнатной температуры. Именно она смягчает все негативные, токсические воздействия излишне жирной еды, излишне крепкого питься. В том числе и излишне крепкого кофе. Недаром к чашке эспрессо чаще всего предлагают стакан воды — а вдруг вы пьете кофе на голодный желудок? Вода поможет нейтрализовать вредное воздействие кофейных кислот.

- В чем разница с точки зрения воздействия на организм арабики и робусты? Арабика считается более мягкой, кисловатой, есть различные оттенки. Робуста более жесткая, горькая. Поэтому их чаще смешивают. Сейчас в Россию массово повезут кофе из Азии, а там в основном растет робуста, в отличие от привычной арабики из Бразилии. Учитывая, что в робусте больше кофеина и хлоргеноксида, есть вероятность, что организм может отреагировать не так?

- Тут дело вкуса. Да, действительно робуста более крепкая, горькая. Если ее станет больше, скажем, в какие-то смесях, любители более мягкой арабики могут начать добавлять больше сахара, чтобы смягчить вкус кофе, разбавлять жирными сливками. А это уже не очень хорошо для пищеварения и для поджелудочной, которая будет вынуждена производить больше инсулина, чтобы избавиться от лишнего сахара. И в целом чашка кофе с жирными сливками и сахаром — это уже не стимулятор для нервной системы, а полноценный перекус. Если вы недавно поели и выпили чашку такого кофе, то организм воспримет ее как добавку к трапезе. И услужливо отложит лишние калории в лишние килограммы. Ну и кроме того, более горькая робуста может вызвать не лучшую реакцию со стороны желчного пузыря и желудка, если раньше уже были какие-то нарушения в их работе. Но, думаю, у нас не будет таких серьезных перемен и любители кофе всегда смогут найти подходящую именно им смесь.

Красота и здоровье