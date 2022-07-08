Врач назвал идеальный напиток для мужчин и женщин

Кардиолог Владимир Бекетов назвал чистую негазированную воду идеальным напитком Фото: Shutterstock

К.м.н., кардиолог, терапевту Владимир Бекетов, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России уже рассказал, что кофе лучше не пить с утра. И продолжает раскрывать тайны популярного напитка.

- Многих интересует простой насущный вопрос: что вреднее - кофе или чай? И с точки зрения позитивного влияния на организм, существует ли идеальный напиток?

- Вопрос с подвохом, ведь если брать воздействие одинаковых объемов, скажем 100 мл, то, безусловно полезнее чай. Особенно зеленый, красный или матэ. Но с точки зрения воздействия правильной дозы, например, 30 мл кофе и 200 мл чая, есть плюсы и минусы у того и другого напитка. Я, как врач, рекомендую кофеманам, которые пьют по пять-шесть доз кофе в день, попробовать заменить хотя бы одну, а потом две порции разным чаем. Ведь при чрезмерной любви к кофе вы рискуете рано или поздно спровоцировать аритмию, избыток кофеина негативно влияет на нервную ткань (вы становитесь более нервными, поскольку кофе перестает действовать как стимулятор, поэтому хочется выпить его еще и еще). Да, в чае тоже содержится кофеин, но он смягчается другими веществами и такого вредного воздействия не происходит.

И да, существует идеальный напиток с точки зрения всех врачей еще с давних веков — это чистая негазированная вода комнатной температуры. Именно она смягчает все негативные, токсические воздействия излишне жирной еды, излишне крепкого питься. В том числе и излишне крепкого кофе. Недаром к чашке эспрессо чаще всего предлагают стакан воды — а вдруг вы пьете кофе на голодный желудок? Вода поможет нейтрализовать вредное воздействие кофейных кислот.

- В чем разница с точки зрения воздействия на организм арабики и робусты? Арабика считается более мягкой, кисловатой, есть различные оттенки. Робуста более жесткая, горькая. Поэтому их чаще смешивают. Сейчас в Россию массово повезут кофе из Азии, а там в основном растет робуста, в отличие от привычной арабики из Бразилии. Учитывая, что в робусте больше кофеина и хлоргеноксида, есть вероятность, что организм может отреагировать не так?

- Тут дело вкуса. Да, действительно робуста более крепкая, горькая. Если ее станет больше, скажем, в какие-то смесях, любители более мягкой арабики могут начать добавлять больше сахара, чтобы смягчить вкус кофе, разбавлять жирными сливками. А это уже не очень хорошо для пищеварения и для поджелудочной, которая будет вынуждена производить больше инсулина, чтобы избавиться от лишнего сахара. И в целом чашка кофе с жирными сливками и сахаром — это уже не стимулятор для нервной системы, а полноценный перекус. Если вы недавно поели и выпили чашку такого кофе, то организм воспримет ее как добавку к трапезе. И услужливо отложит лишние калории в лишние килограммы. Ну и кроме того, более горькая робуста может вызвать не лучшую реакцию со стороны желчного пузыря и желудка, если раньше уже были какие-то нарушения в их работе. Но, думаю, у нас не будет таких серьезных перемен и любители кофе всегда смогут найти подходящую именно им смесь.