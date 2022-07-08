Исследование Одноклассников: 33% пользователей Рунета меняют аватарку при знакомстве в соцсетях

69% пользователей Рунета рассказали, что на данный момент состоят в отношениях

Ко Дню семьи, любви и верности социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос среди пользователей Рунета о том, как пары познакомились со своими спутниками и спутницами и доверяют ли они друг другу. В исследовании приняли участие 1022 человека старше 18 лет, выборка репрезентативна аудитории Рунета.

69% пользователей Рунета рассказали, что на данный момент состоят в отношениях. При этом более половины (51%) респондентов полагают, что День семьи, любви и верности – отличный повод напомнить второй половине о своих чувствах, 42% рассказали, что не отмечают этот праздник, а 7% никогда не слышали о нем.

Интересно, что, по данным исследования ОК, 41% респондентов знакомятся через соцсети – это на 11% больше прошлогоднего показателя в аналогичном исследовании. В этом году 20% опрошенных ответили, что знакомились через социальные сети и раньше. 39% заявили, что никогда ни с кем не знакомились онлайн.

Опрос показал, что 15% его участников уже нашли постоянного партнера именно благодаря соцсетям. 31% считают соцсети отличным инструментом поиска партнёра для семейных отношений, но ровно столько же верят в обратное: соцсети не всегда подходят, чтобы создать крепкую семью.

42% пользователей радуются, когда их вторая половинка делится совместными фотографиями в соцсетях. В этом признались мужчины и женщины 25-34 лет (53%) и 35-44 лет (45%), что соответствует ядру активной аудитории ОК в целом. 34% опрошенных, наоборот, считают, что «счастье любит тишину», а 24% затруднились с ответом. Больше остальных рады, когда партнер делится фотографиями в соцсетях, респонденты от 18 до 35 лет.

При этом 30% пользователей выкладывают совместные фотографии сразу после знакомства, 19% – только через месяц, 14% – через полгода, а 36% делятся с друзьями фотографиями лишь после свадьбы.

Примерно треть (33%) пользователей Рунета меняют аватарку в тот период, когда активно знакомятся в соцсетях, при этом стараются подобрать более привлекательную фотографию. 42% не меняют главное фото профиля, а 25% опрошенных ответили, что сейчас находятся в отношениях и никого не ищут.

Что касается прошлых отношений, мнения разделились поровну: 50% не любят хранить историю завершившихся отношений и удаляют совместные снимки. Особенно часто к этому прибегают женщины (58%) и люди 35-44 лет (67%). 50% опрошенных, напротив, считают этот период частью своей жизни и не удаляют фотографии из соцсетей, причем чаще фотографии бывших партнерш сохраняют мужчины (59%).

Одноклассники в этом году, так же как и в прошлом, задали вопрос респондентам, следят ли они за своей второй половинкой в соцсетях. По сравнению с прошлым исследованием результаты опроса показали, что люди стали меньше доверять друг другу: 47% в этом году против 54% в прошлом. Однако количество людей, которые следят за переписками и активностью своих партнеров в соцсетях, не изменилось – оно остается на уровне 12%. Не читают личные переписки, но отслеживают действия любимых людей 27%. 14% отмечают, что сами не следят ни за кем, но знают, что за ними наблюдает партнер.

При этом нормальным следить за своим партнёром в соцсетях считают только 42%, 55% считают это недопустимым. При этом также в ходе открытых вопросов ряд пользователей рунета отметили недопустимым заходить в аккаунт партнера и читать личные переписки, или просматривать действия только с согласия второй половинки.

За бывшими следят в соцсетях 31% пользователей Рунета, и 16% из них хотели бы разорвать эту зависимость. Не интересуются действиями бывших возлюбленных 49%, а 20% заявили, что у них «нет бывших партнеров».

ОК также узнали, как реагируют пользователи Рунета на посты родственников в социальных сетях. 32% опрошенных признались, что постоянно оставляют реакции и комментарии, 46% просто просматривают ленту близких, не оставляя реакций. Не следят за жизнью родственников в соцсетях 14%, а 8% вовсе не добавляют их в друзья.