На «друзей Путина» объявлена охота? После покушения скончался экс-премьер Японии Абэ

После покушения скончался «друг Путина», экс-премьер Японии Абэ Фото: REUTERS

Утром в пятницу в Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Во время выступления политика на предвыборном митинге в городе Нара бывший военный моряк выстрелил в него сзади практически в упор из двустволки, возможно, сделанной на 3D-принтере. У доставленного в больницу Абэ врачи констатировали «остановку сердечно-легочной деятельности», то есть клиническую смерть. Вскоре он скончался, сообщает японский телеканал NHK.

Задержанный на месте преступник заявил следователям, что был недоволен деятельностью бывшего премьера и хотел его убить. За что конкретно, пока не сообщается. Но Синдзо Абэ, дважды становившийся главой правительства Японии, был известен как сторонник подписания с Россией мирного договора и поддерживал с президентом Владимиром Путиным хорошие личные отношения - лидеры двух стран встречались 27 раз. Поэтому сейчас, когда новое руководство Японии заняло бескомпромиссную антироссийскую позицию, а оркестрованный правящими информационный «навал» на Москву и ее лидера уже привел к массовому психозу, ничего удивительного не будет, если окажется, что покушавшийся - просто патриот Японии. А его ненависть к Абэ объясняется тем, что тот собирался найти с Путиным компромисс по «спорным территориям». Теперь же Токио снова называет их «оккупированными».

В истории подобные покушения «одиночек» на лидеров стран, которые проводили «неправильную» политику случались и раньше. Классический пример - убийство президента США Кеннеди. А были еще неудачные покушения на Рейгана, папу римского Иоанна Павла II. И много, увы, удачных, например, на израильского премьера Ицхака Рабина - за то, что договорился с палестинцами о мире. Практически всегда все списывали на исполнителя, который, дескать, сам себе жертву и заказал. Но это дело заведомо темное, а как прятать «концы в воду» специалисты знают очень хорошо. Просто гражданин такую неприязнь к лидеру страны испытывал, что решил его застрелить…

На днях сообщалось, что бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой 2018 году приглашенный на ее свадьбу Путин танцевал вальс, подтвердила, что покинула страну из-за постоянных угроз расправы. До этого ее принудили выйти из состава директоров российской компании «Роснефть», как перед этим бывшего канцлера Шредера заставили покинуть совет директоров Газпрома. Сейчас любой западный политик, который в прошлом имел хорошие отношения с российским лидером или который поставит под сомнение необходимость санкций против России и ее изоляции, гарантированно станет объектом травли в СМИ и соцсетях. А это - тот самый «хейтинг» и «буллинг», которые способны мотивировать и на более серьезные действия. Или прикрывать их.