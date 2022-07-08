Интриги на саммите G20: попытка «бойкота России» снова провалилась

Усилий США хватило лишь на срыв итоговой фотосессии - западные политики побоялись засветиться на совместном фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Фото: REUTERS

«Большая двадцатка» - крупнейшее международное объедение. Помимо США и Европы, туда входят самые мощные страны Азии, Африки и Латинской Америки - ведь центр экономической активности всё больше перемещается со старого Запада на «молодой юг». И здесь не желают бездумно повиноваться Белому дому, вводя самоубийственные антироссийские санкции. Ведь Москва - важнейший партнер Китая, Турции, Индонезии и других членов G20 по региональной безопасности и поставкам энергоносителей.

Поэтому саммит министров иностранных дел «Двадцатки» на индонезийском острове Бали вновь показал: «бойкот России» провалился. Вернее, таковой изо всех сил пытались изобразить страны Запада. Но здесь они в меньшинстве. Усилий США хватило лишь на срыв итоговой фотосессии - западные политики побоялись засветиться на совместном фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Последний лишь беззлобно посмеялся в ответ:

- Как вы относитесь к тому, что (госсекретарь США) Блинкен не захотел с вами фотографироваться? - спросили у Сергея Викторовича журналисты.

- А я никого фотографироваться не приглашал, - сообщил Лавров.

Чем дальше, тем смешнее. Представители проамериканского блока стран - «Большой семерки» - отказались посещать званый ужин для гостей G20. И тоже лишь по одной причине: дабы не столоваться с Лавровым. Как и в случая с экономическими санкциями, результат был противоположный. Хозяева-индонезийцы посчитали: западные министры не считают их равными и брезгуют гостеприимной трапезой.

- Лавров в ходе ужина провел целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия «бойкотирующих», - отметила спикер МИД РФ Мария Захарова.

А если серьёзно, то саммит был очень насыщенным: наш министр иностранных дел «на полях» продуктивно пообщался с представителями Турции, Бразилии, Аргентины и других стран. Обсудили борьбу с продовольственным кризисом и ситуацию на Украине.

Также российская делегация получила приглашение в адрес Президента Владимира Путина - принять участие саммите более высокого уровня, для глав государств G20, в ноябре нынешнего года на том же Бали. На что в Кремле уже дали положительный ответ.

Иными словами, «бойкот России» существует исключительно в воображении западных политиков.