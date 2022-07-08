Азия хором отказала США: разобрались, кто и как поможет спасти российскую экономику

По мере сворачивания торгово-экономических связей с Западом Россия выстраивает заново или восстанавливает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшая из них - Китай. Отношения с ним в последние годы во всех сферах достигли практически уровня союзнических, хотя стороны формально этот термин не используют. Разумеется, и торгово-экономические связи между странами динамично развиваются во всех областях. Достаточно сказать, что именно резкий рост экспорта российской нефти в Китай, а также Индию, компенсировал наши потери на Западе в связи с его отказом от импорта углеводородов из России. В мае российские поставщики нефти опередили саудовцев, до этого - главных поставщиков «черного золота» в Китай.

Единственным ограничением являются драконовские санкции, введенные США и их союзниками против России. Это заставляет Китай проявлять определенную осторожность, чтобы не попасть под эти санкции, как прямые, так и вторичные. Но остановить рост двусторонней торговли России и Китая Запад не в силах. За первые четыре месяца текущего года наш товарооборот вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов. Так что поставленная задача - поднять его по итогам года до 200 млрд - будет явно перевыполнена.

А с какими другими странами региона у России есть перспективы на развитие и укрепление экономических и торговых связей? Kp.ru с помощью экспертов попытался разобраться в этом вопросе.

Важное обстоятельство

В мае в Вашингтоне состоялся Специальный саммит США – АСЕАН. Главными задачами саммита американцы считали вовлечение стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в санкционную кампанию против России из-за ее действий на Украине. Но азиатские гости в один голос сказали, что это не их борьба, и они не собираются безоглядно защищать интересы Запада. Встреча закончилась практически ничем.

Япония

До событий на Украине российско-японские торгово-экономические связи были вполне широкими, устойчивыми и взаимовыгодными. Однако после начала специальной военной операции власти Японии с одержимостью подключились к санкциям против России, вводя новые и новые рестрикции против наших предприятий и граждан. В ответ Москва отказалась продолжать дальнейшие переговоры о заключении с Токио мирного договора, закрыла японским рыбакам возможность лова в районе Южных Курил. В Токио, в свою очередь, опять заговорили об «оккупированных северных территориях». В итоге Кремль вынужден был заявить, что отношения с Японией находятся «на минимально возможном уровне, фактически все отношения свернуты».

Но даже при почти полном разрыве с Россией, Япония, как сказал премьер-министр страны Фумио Кисида, не станет выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что это крайне важный проект с точки зрения энергетической безопасности. Правда, премьер добавил, что вслед за Западом Токио будет снижать зависимость от Москвы в энергоресурсах.

Японский бизнес, однако, считает иначе и по своей воле уходить с российского рынка не стал бы. Согласно результатам опроса, всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине, сообщило информагентство Kyodo. В процентном соотношении только около 3 процентов японских предприятий отказались от российского рынка. Так что в будущем ситуация может как-то измениться. Но сейчас строить бизнес-планы с японцами явно не время. Эта восточная страна в политическом плане все же является частью коллективного Запада.

Южная Корея

Южная Корея, как и Япония, присоединилась к антироссийским санкциям. Но южнокорейский бизнес явно старается сохранить свои позиции в России.

- Раньше много говорили о «малопривлекательном» инвестиционном климате российского рынка, - объясняет заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. - Но нынешние события показывают, что не такие и плохие у нас условия, раз серьезные иностранные фирмы, японские и южнокорейские, стараются удержать свои позиции в России. Значит, они чувствуют себя здесь комфортно и уходить не хотят. Хотя давление на них оказывается очень серьезное. В Южной Корее для ее бизнеса в подобных ситуациях, когда политические власти вводят санкционные ограничения, все-таки оставляют какую-то свободу действия. Так было с Ираном, когда американцы давили его санкциями и Южная Корея как верный союзник США была вынуждена встроиться в эту санкционную политику. Какая-то часть южнокорейского бизнеса из Ирана ушла, но наиболее важные проекты остались.

Для корейских автогигантов Hyundai и Kia, поясняет Воронцов, российский рынок занимает до 10 процентов их общего бизнеса, и они, естественно, хотят удержать свои позиции. Те южнокорейские компании, у которых в России не столь большие интересы, легче поддаются политическому давлению.

Для корейских автогигантов Hyundai и Kia, поясняет Воронцов, российский рынок занимает до 10 процентов их общего бизнеса, и они, естественно, хотят удержать свои позиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати

Южнокорейские компании не только не собираются уходить с российского рынка, но и рассматривают возможность выкупа долей иностранного бизнеса, решившего уйти из России, заявил в интервью РИА Новости почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик. «Зашедшие на местный рынок компании, такие как Хендэ Мотор, Лотте, CJ и другие, совсем не думают о том, чтобы уходить. Наоборот, они хотели бы приобрести американские или японские компании, которые уходят с рынка. Но, похоже, немного оглядываются на реакцию Запада».

Северная Корея

Северная Корея, напоминает Александр Воронцов, - одна из четырех стран, которые голосовали в ООН против резолюции, осуждающей Россию за начало специальной военной операции на Украине. Но с экономическим сотрудничеством у нас проблемы: из-за ковида власти страны пошли на полную изоляцию и наглухо закрыли границы. Но сейчас надежды на его возобновление есть. Северокорейцы уже построили на границе с Китаем, их главным торговым партнером, крупные комплексы по дезинфекции товаров, поездов, кораблей. В конце прошлого года они открыли железнодорожное сообщение с Китаем и торгово-экономическое сотрудничество с ним возобновилось. На границе с Россией строительство и оборудование таких комплексов, разумеется, пропорционально объему наших экономических связей, завершается.

- Крупный наш инвестиционный проект в Северной Корее, - рассказывает Александр Воронцов, - российская станция Хасан и корейский морской глубоководный порт Раджин. Мы создали совместное предприятие РасонКонТранс. Капитально обновили железнодорожное полотна от границы до порта, взяли в аренду один из пирсов, модернизировали его, чтобы он мог принимать крупные контейнеровозы из Японии и Южной Кореи. Затем контейнеры должны были перегружать на железную дорогу и отправлять к нам на Трассиб, и доставлять транзитные грузы в Европу. Наш порт во Владивостоке не справляется, вот ему в помощь северокорейский. Но тут ввели международные санкции против КНДР. И мы были вынуждены перепрофилировать проект, он стал работать на вывоз наших грузов в Тихоокеанский регион, прежде всего уголь, насыпные грузы.

- Сейчас вспышка ковида в Северной Корее приостановила этот проект, - поясняет Воронцов, - но он не закрыт. Его, кстати, вывели из-под санкций ООН, другое дело, что американцы своими вторичными санкциями делают все, чтобы максимально затруднить или в идеале заблокировать этот проект. В сентябре 2019 года, когда я был в КНДР, ведущий академик-экономист страны сказал мне: конечно, главный торгово-экономический партнер для нас - Китай, но главный инвестор в Северную Корею - это Россия.

Важное обстоятельство

В мае президентом Южной Кореи стал Юн Сок Ёль, представитель право-консервативных сил, ярый сторонник США. Его предшественник придерживался сбалансированного подхода к Северной Корее, да и с Трампом у Пхеньяна тогда был диалог. Но новый президент снова открыто называет Северную Корею врагом и не исключает превентивного ракетного удара по ее военным объектам. Традиционно в КНДР отмечается 25 июня, начало Корейской войны 1950 года. Последние пять лет массовые митинги по этому поводу не проводили, потому что они - явный сигнал военно-политического характера. В этом году вновь провели и с очень жесткими лозунгами. Это ответ на действия нового руководства Пхеньяна. Все это негативно повлияет на экономику стран региона.

Индонезия

Крупнейшая страна ЮВА с большими амбициями, население почти 200 миллионов. В нынешней ситуации ее политика крайне важна для формирования общей позиции стран региона в вопросе сотрудничества с Россией.

- В Индонезии прекрасно помнят ту помощь, которую Советский Союз оказывал этой стране при режиме Сукарно в 50-е годы, - отмечает руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. - Мы тогда принимали самое активное участие в подъеме экономики Индонезии, политически поддержали ее в 1962 году, когда она присоединила к себе провинцию Папуа, которая была у Нидерландов. Индонезийцы помнят, что в критические моменты истории их страны рядом всегда была Россия, мы политически и экономически их поддерживали - строили госпитали, университеты, предприятия. Это закладывает позитивное отношение к России. Это очень важно.

Индонезия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, напоминает Дмитрий Мосяков. Также Индонезия оказалась отозвать приглашение президенту России на саммит «двадцатки», который пройдет на Бали в ноябре. Хотя было серьезнейшее давление со стороны американцев и европейцев. У нас есть большое поле и для экономического сотрудничества, и для военного. Но есть и очень серьезная проблема - давление Соединенных Штатов, их вторичные санкции. Они всячески стараются максимально осложнить российско-индонезийские отношения. Но это общая позиция США в ЮВА в отношении России, поясняет эксперт, они делают все, чтобы не допустить укрепления и развития наших отношений с этими странами.

Какими могут быть перспективные проекты с Индонезией, сейчас сказать сложно, считает Мосяков.

В прошлом были проекты строительства железной дороги, добычи руды на Калимантане. Надо понимать, что для стран региона отношения с США и Западом крайне важны, и они не могут ими жертвовать. То, что индонезийцы готовы продолжать с нами экономические взаимовыгодные отношения уже очень большой плюс. Это может стать основой для будущих проектов. Но сейчас определенно можно говорить о сохранении фундамента наших отношений, и как только ситуация станет более понятной и определенной, будет движение в сторону крупных инфраструктурных проектов, укрепление политического сотрудничества.

Важное обстоятельство

30 июня в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и его индонезийского коллеги Джоко Видодо. На итоговой пресс-конференции российский лидер выразил надежду, что до конца года пройдут результативные переговоры по созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Россия также может возобновить прямые перелеты на курортный остров Бали, а «Российские железные дороги» и правительство Москвы - помочь индонезийцам в строительстве новой столицы на острове Калимантан. Переговоры, по оценке президента РФ, «прошли в деловом ключе, были весьма содержательными», а достигнутые договоренности «будут способствовать дальнейшему укреплению российско-индонезийского многопланового партнерства».

30 июня в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и его индонезийского коллеги Джоко Видодо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вьетнам

- Вьетнам в ООН воздержался, вместе с Лаосом, при голосовании по резолюции с осуждением действий России на Украине. Это максимально что он мог сделать с точки зрения демонстрации своего политического расположения к нам, - говорит Дмитрий Мосяков. - И здесь тоже играет роль историческая память: в свое время абсолютное большинство населения Вьетнама называло Россию лучшим другом своей страны. Почему? Опять-таки советская помощь и наша поддержка, все это остается в памяти народов и их элит.

Важный момент по Вьетнаму: страна проводит просто ювелирную политику, балансируя между Китаем и США, поясняет Мосяков. Американцы давно пытаются превратить Вьетнам в своего союзника, некое подобие острия в направлении Китая, используя взаимные территориальные претензии этих стран. Здесь возникает очень сложная ситуация, потому что для вьетнамцев в экономике первый партнер это Китай, товарооборот за 100 млрд долларов, но с очень большим дефицитом в торговле. А второй их торговый партнер - США, но там с большим профицитом. Для развития своей экономики Вьетнаму критически важно поддержание этого баланса, когда за счет профицита торговли с американцами они в значительной мере финансируют свою торговлю с Китаем. Вьетнаму приходится лавировать и как шахматисту просчитывать ходы с точки зрения своих интересов.

В этой сложной игре мы выступаем, конечно же, как вьетнамский друг, сохраняем особые дружеские отношения, но по торговле значительно отстаем от основных партнеров Хошимина. Был период, когда она, после подписания соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между РФ и Вьетнамом, росла и достигала 6 млрд долларов, но в сравнении с товарооборотом с Китаем и с США в 80 млрд это не тот уровень, которого хотелось бы.

- Но при всем кажущимся незначительным объеме товарооборота сотрудничество идет в чувствительных областях - военно-технической, в сфере безопасности, - подчеркивает Мосяков. - У нас был проект строительства во Вьетнаме АЭС, под него планировался наш кредит на 8 млрд долларов, что должно было дать рывок взаимной торговле до 10 млрд.Но, к сожалению, после Фукусимы все заглохло, трагедия с японской АЭС очень напугала страны региона. В отношениях с Вьетнамом мы находимся тоже в состоянии сохранения фундамента для будущего роста. Как только появится какая-то определенность, закончится западная санкционная истерика, вьетнамцы смогут аккуратно развивать с нами торговлю, и я не исключаю, что в наших отношениях произойдет бум. Очень много вьетнамцев работает у нас, вьетнамские капиталы идут в разные сферы нашей экономики, в первую очередь в текстильную промышленность, пищевую, проекты на Дальнем Востоке. По некоторым оценкам, наши вложения во Вьетнам - где-то около 2 млрд долларов - меньше, чем вьетнамские инвестиции в нашу страну. Ну и надо дальше работать по совершенствованию ЗСТ, снижению экспортно-импортных тарифов, освобождать новые сферы от налогообложения.

Экспорт нашего продовольствия во Вьетнам очень быстро растет. Туризм был на высоком уровне, но ковид его подсек. Есть сферы и механизмы для расширения сотрудничества, есть для этого фундамент. Особенно если наши бизнес-элиты не только это осознают, но и станут делать практические шаги, считает Дмитрий Мосяков.

Кстати

Товарооборот Москвы с Вьетнамом в 2021 году достиг 3,9 миллиарда долларов, что на 36 процентов больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства российской столицы. На экспорт во Вьетнам приходится около 548 миллионов долларов, на импорт – порядка 3,32 миллиарда долларов.

Таиланд

В Таиланде нет исторической памяти о помощи Советского Союза/России как во Вьетнаме и Индонезии, комментирует Дмитрий Мосяков возможности развития наших торгово-экономических отношений с этой страной. Мы там не строили ни госпиталей, ни дорог, ни заводов, не обучали местных специалистов. Там возможностей для нашего сотрудничества существенно меньше. Но, с другой стороны, сейчас в Таиланде режим генерала Чан-Оча, военные у власти, они постоянно испытывают давление американцев. Мы можем использовать это для выстраивания нормальных отношений с нынешней властью в Таиланде. Но надо понимать, что там возможностей для быстрого роста экономического сотрудничества ожидать сложно. В первую очередь сложившаяся основа - это туризм, когда-то они закупили у нас партии вооружений, но нигде в чувствительных сферах мы с ними тесно не взаимодействуем, и нельзя сказать, что Таиланд - ключевая для нас страна в ЮВА.

Кстати

Власти Таиланда обсуждают вопрос возобновления чартерного авиасообщения с российскими городами, заявило Управления по туризму королевства. Пока что речь идет о полетах в Новосибирск и Владивосток. Как заявил глава управления Ютасак Супасорн, власти опасаются, что не смогут добиться поставленной цели в один миллион российских туристов к концу года. В период с 1 января по 24 июня 2022 года в Таиланде отдохнули всего 65,5 тысячи россиян. Супасорн также выразил беспокойство из-за планов Вьетнама восстановить чартерные полеты в Россию. «Если это случится, мы понесем большие потери», - сказал он. С1 июля Таиланд снял еще одно ограничение на въезд иностранных туристов - путешественникам больше не придется регистрироваться на сервисе Thailand Pass.