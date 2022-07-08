Минобороны: в Одесской области уничтожены подарки Бориса Джонсона

ВКС России продолжает демилитаризацию Украины Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает демилитаризацию личного состава Вооруженных сил Украины. Жертв много, но они не случайные - денацификацию никто не отменял. Те, кто бросил оружие - сохранили себе жизнь.

«В ходе огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в Очакове Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники. В Николаеве поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в это время высокоточным оружием морского базирования в районе Лимана Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса «Harpoon».

Это были подарки Украине бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Также в результате высокоточного удара ВКС России в Краматорске уничтожены: две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150-ти националистов.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки на Донбассе подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи, что обстреливали населенные пункты с гражданским населением.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156-ти районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка, самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины под Николаевым», - отметил представитель Минобороны.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, девять украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из населенного пункта Луганской Народной Республики, находящегося под постоянным артиллерийским обстрелом украинских националистов, росгвардейцы эвакуировали 93-летнюю местную жительницу Марию Андреевну М. - ветерана Великой Отечественной войны.

«Долгое время женщина боялась выйти из здания и отказывалась от эвакуации в безопасный район. В течении двух месяцев заместитель командира одного из подразделений Росгвардии по тылу вместе с начальником службы тыла организовали для нее регулярную доставку продуктов питания и средств первой необходимости. Но в связи с осложнением обстановки и ухудшением здоровья женщины офицерам Росгвардии все-таки удалось убедить Марию Андреевну эвакуироваться в безопасное место, где есть возможность оказания квалифицированной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы вывезли ветерана из-под огня в ЦГБ города Стаханова, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

237 - самолетов.

137 - вертолетов.

1488 - беспилотных летательных аппаратов.

353 - зенитных ракетных комплекса,

3964 - танков и других боевых бронированных машин.

730 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3112 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4076 - единиц специальной военной автомобильной техники.