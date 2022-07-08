Стало известно, кому досталась пятикомнатная квартира Аллы Пугачевой за 150 миллионов

В Москве у Аллы Борисовны в разные годы были несколько квартир Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Который месяц публика обсуждает судьбу несметных богатств уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Да что там публика: даже в Госдуме предлагали национализировать замок в деревне Грязь и разместить там беженцев из ЛНР и ДНР. А экс-депутат Роман Худяков на днях заявил со знанием дела: мол, Галкин переписывает свои активы в России на супругу, чтобы Примадонна могла в дальнейшем без проблем продать элитную недвижимость.

Однако, как выяснил сайт kp.ru, подтверждений этому пока нет. Максим Галкин по-прежнему владеет квартирой на 103 «квадрата» в обычной высотке в Новых Черемушках, где и прописан до сих пор. Это жилье в 2005 году досталось юмористу от родителей. А вот владельцев особняка в Грязи узнать оказалось невозможно: у замка фактически нет адреса - ни улицы, ни номера дома, да и кадастровый номер жилья не определяется.

Между тем, в Москве у Аллы Борисовны в разные годы появились несколько квартир. Первую, расположенную всего в пяти минутах от Кремля, Пугачева всегда считала своим "местом силы": здесь росла Кристина Орбакайте, собирался столичный бомонд, рождались хиты и даже снимался фильм ("Пришла и говорю").

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости.

В 1980 году это жилье досталось артистке и ее мужу-режиссеру Александру Стефановичу от "Мосфильма", а после развода звезда осталась здесь единственной хозяйкой. Изначально квартира была четырехкомнатной, но Пугачева расширила ее - купила соседнюю "однушку" и снесла стену: в результате площадь увеличилась до 170 "квадратов".

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости.

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости.

Впрочем, саму Аллу Борисовну в этом доме давно не видели: в середине девяностых, выйдя замуж за Филиппа Киркорова, певица уехала отсюда с концами. Да и Кристина Орбакайте много лет назад упорхнула из семейного гнезда в Америку. В 2010-х Примадонна даже хотела зарабатывать на своих апартаментах на Тверской: объявление о сдаче в аренду за 220 тысяч в месяц появилось на популярном сайте недвижимости. Правда, когда об этом стало известно публике и пошли разговоры о финансовом кризисе в звездном семействе, отдавать жилье квартирантам резко передумали. Так, может, Пугачева и вовсе без шума и пыли давно продала свою первую квартиру..?

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости.

Оказалось, элитными пятикомнатными апартаментами Алла Борисовна действительно больше не владеет. Как выяснил сайт kp.ru, ранее жилье находилось в совместной собственности артистки и ее дочери: Пугачева и Орбакайте владели по 1/2 квартиры на Тверской. Но в 2014 году Примадонна переписала свою половину на дочь, и с тех пор Кристина - единственная хозяйка пятикомнатных апартаментов. Сегодня, судя по базам данных риэлторских агентств, квартира на Тверской стоит около 150 млн рублей.

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости.

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости.

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости.

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