Дмитрий Песков объяснил фразу Путина о том, что Россия «ещё ничего не начинала всерьез» на Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 8 июля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

-… Дмитрий Сергеевич, фраза Владимира Владимировича (Путина, президента РФ), которая прозвучала на встрече с лидерами думских фракций – «нас хотят победить на поле боя, пусть попробуют», - она понятна. А вот другая формулировка – «все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали». Как это понять? Что президент имел в виду? Только в Минобороны нас не отправляйте, пожалуйста.

Вот дословно слова пресс-секретаря:

- Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны.

Это, действительно, слова главы государства.

Ну, глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы.

Ну, и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы.

И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции.

И поэтому все вот эти заявления «западников», они, буквально, абсурдны.

Они абсурдны и они просто добавляют горя для украинского народа. О чем также сказал вчера президент Путин.