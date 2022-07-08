Всю правду об обстрелах мирных городов раскрыли в Лисичанске: жителям показали, чем их убивали

Жителям Лисичанска показали трофейную технику ВСУ, с помощью которой их убивали Фото: Александр КОЦ

- Скажи сынок, а чем эти черти по нам стреляли? – две женщины подошли к бойцу у стола, на котором были разложены гранатометы натовского образца.

- А вот сзади вас – самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», вон справа – 120-мм миномет, взяли на позициях под городом, нацелены были на центр.

К площади подъезжает небольшой кортеж главы Республики. Леонида Пасечника тут же окружают местные жители со своими вопросами Фото: Александр КОЦ

В пятницу, 8 июля, в Лисичанске на одной из площадей устроили импровизированную выставку достижений украинского оборонпрома. Впрочем, не только украинского. В качестве экспозиции – все то, что за последнюю неделю было собрано по городу и его окрестностям. С одной стороны площади – 35 единиц техники: танки, БМП, британская бронемашина «Саксон», понтоны, зенитно-ракетный комплекс «Оса», «Грады»… На многих машинах уже нанесены тактические знаки «Z» - они поставлены в строй Народной милиции ЛНР.

С другой стороны на столиках аккуратно разложены средства связи, как украинские, так и американские, системы подавления радиосигналов, переданные западными партнерами, американские, британские, немецкие, шведские и еще Бог знает какие противотанковые и переносные зенитно-ракетные комплексы, польские 60-мм минометы, раритетные пулеметы Дегтярева и «Максим»…

В пятницу, 8 июля, в Лисичанске на одной из площадей устроили импровизированную выставку достижений украинского оборонпрома. Фото: Александр КОЦ

На оружии – бирки, указывающие подразделение республиканской армии, которому оно было передано. Несколько тонн экспонатов привезли длинной колонной военных «Камазов». Отдельная экспозиция посвящена беспилотным средствам разведки.Огромный коптер с пятью винтами раскинул свои лопасти на два метра в размахе.

В качестве экспозиции – все то, что за последнюю неделю было собрано по городу и его окрестностям. Фото: Александр КОЦ

- Это самоделка, - поясняет мне луганский инженер, специалист по БПЛА. – Стоят высокооборотистые двигатели, может нести большую нагрузку – до 16 килограммов. Время полета – до 40 минут без груза и 20 – с ним. Может быть снаряжен миной или тепловизором. Сбили в районе Лисичанска. Это Лелека-100 с камерой с 30-кратным увеличением – была затрофеена с наземной станцией управления с видеорекордером. На кадрах засветились операторы. Один из них находился в плену и говорил, что он – повар. Как и все они. А вот латвийский дрон с тепловизором. Подавили систему управления и навигации, поэтому удалось посадить практически целым. Вот еще малыш – летает на 3-5 километров – это детская игрушка, которая на Али Экспрессе продается, но спокойно используется на войне.

С одной стороны площади – 35 единиц техники: танки, БМП, британская бронемашина «Саксон», понтоны, зенитно-ракетный комплекс «Оса», «Грады»… Фото: Александр КОЦ

- А в республике-то вообще как с беспилотниками?

- Мы в том числе сами разрабатываем и производим. Опыт изучения начался с трофейной техники, смотрели, как противник ее использует, на каких частотах работает, какими двигателями. Потом перешли к собственному производству. В этом году уже на 9 мая презентовали свои аппараты, которые прошли боевое крещение.

На многих машинах уже нанесены тактические знаки «Z» - они поставлены в строй Народной милиции ЛНР. Фото: Александр КОЦ

К площади подъезжает небольшой кортеж главы Республики. Леонида Пасечника тут же окружают местные жители со своими вопросами: когда завезут симкарты и наладят связь, что делать тем, кто потерял жилье, когда починят электричество и водопровод. Глава ЛНР говорил, что постепенно мирную жизнь будут налаживать, специальная комиссия займется распределением компенсаций за утерянное жилье, ремонт начнется, как только противника отгонят на безопасное расстояние. Он (противник) в эти минуты ненавязчиво напоминает о себе гулким уханьем артиллерии на Северском направлении.

На оружии – бирки, указывающие подразделение республиканской армии, которому оно было передано. Фото: Александр КОЦ

- Они ж своей техники понаставили вокруг жилых домов, - вспоминает женщина, обернутая в российский триколор. – Все время стреляют, ужасные бухи-бахи. Мы боялись на глаза им показываться, на улицу лишний раз не выходили. Вот наших защитников мы тут встречали и обнимали.

Огромный коптер с пятью винтами раскинул свои лопасти на два метра в размахе. Фото: Александр КОЦ

- Александр, а я вас узнала, - подходит ко мне еще одна жительница Лисичанска, выслушав доклад бойца о тактико-технических характеристиках украинского танка Т-62. – По телевизору видела.

Фото: Александр КОЦ

- А что ж у вас, российские каналы здесь были?

- У меня две тарелки, - переходит она на полушепот. – 354 канала. Украинского-то нечего смотреть, там все показывают одно и то же. Мы тут привыкли к российскому телевидению. Тут, конечно, словами не передать, что мы перенесли. Это надо пережить. Тяжело было очень. Но, слава Богу, мы выжили. Потихоньку приходим в себя, привыкаем к тишине, с помощью России будем жить.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

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