Знаете, что такое ярусный лов? Вот и Владимир Путин не знал, но ему объяснили

Владимир Путин дал команду поднять флаги сразу на трех траулерах. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В день рыбака Владимир Путин рассказал, ждать ли в магазинах дешевые морепродукты.

- Рыбная индустрия будет развивать свою производственную базу. Полки должны насыщаться продукцией для людей разного дохода. Индустрия даст новые рабочие места в России, а не где-нибудь за бугром, - заявил глава страны.

Про развитие производства президент заметил не просто так. Сейчас в стране идет большая программа строительства новых траулеров. Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что всего будет спущено на воду 105 судов. 14 – только до конца года, еще 38 – в следующем году.

Каждое судно – это настоящий перерабатывающий комплекс, который в дело пускает 100% улова. На борту будут делать все, начиная с филе и консервов и заканчивая рыбьим жиром.

В пятницу Путин дал команду поднять флаги сразу на трех траулерах: «Капитан Вдовиченко», «Капитан Соколов» и «Гандвик-1».

Капитан «Гандвика-1» Павел Шульгин с гордостью рассказал российскому лидеру, что его судно благодаря ярусному лову не наносит вред экологии. Первое такое в стране.

- Что такое ярусный лов? – спросил президент.

- Это километр веревки с крючками, - ответил моряк, объяснив, что на корабле десятки таких веревок.

- На крючки ловите?

- Да. В сутки 45 тысяч крючков можем обработать. Это 20-25 тонн замороженной рыбы в итоге.

Ярусный лов – альтернатива привычным сетям. Считается, что веревки с крючками минимизируют урон популяции, так как не мешают малькам.