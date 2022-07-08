Названы претенденты на Премию MUF Community Awards-2022

Москвичи и гости столицы до 29 июля включительно могут принять участие в голосовании за лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2022. Она ежегодно присуждается городским сообществам, независимым проектам, частным инициативам в рамках Московского урбанистического форума.

Награды вручаются в 18 номинациях: от благотворительных инициатив и культурных стартапов до спортивных мероприятий и гастрономических проектов. В этом году у MUF Community Awards пять новых категорий: «Город для животных», «Городские сервисы», «Новые пространства», «Зеленый город: медиа», «Город для бизнеса».

«Премия MUF Community Awards фиксирует все позитивные изменения города. Смело могу сказать, что проекты, которые попадают в наши номинации, становятся стейкхолдерами и качественно меняют среду вокруг себя», — прокомментировал Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Среди номинантов премии Парк «Павелецкая Плаза», Парк Малевича, проект «Яндекс.Маршрутизация», Фонд Ruarts, Дом культуры «ГЭС-2», детский книжный магазин «Маршак», Первая международная биеннале «Искусство будущего», первый частный научно-технический Музей Криптографии в России, Арт-терапия в Музее Москвы, проект «Meet for charity», исцеляющие сады Международного Медицинского Кластера, благотворительный фонд «Дети-бабочки» и другие.

Открытое голосование проходит на портале. Торжественная церемония награждения состоится онлайн 5 августа.

Премия MUF Community Awards — ежегодная мультидисциплинарная премия Московского урбанистического форума. Награды присуждаются городским сообществам и независимым проектам, отдельным людям и стартапам, которые внесли позитивный вклад в развитие Москвы.

С 2017 года мы поддерживаем нестандартные решения, изобретательность и адаптивность культурных и образовательных инициатив, радуемся каждой возможности реализовать благотворительный проект, следим за городскими медиа и заглядываем на новые выставки. В этом году премия состоится в шестой раз.

Шорт-лист премии формирует экспертное жюри. Победителей определяют главные пользователи — москвичи. Премия MUF Community Awards — это уникальная возможность поддержать любимый проект и узнать о новых городских инициативах.

В этом году Московский урбанистический форум пройдет в формате выставки. Лучшие городские проекты будут представлены в Манеже, где с 1 по 21 августа пройдет яркое событие — «Город для каждого. Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы».