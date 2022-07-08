Карта боевых действий на Украине на 8 июля 2022: бои в ДНР и уничтожение последних подарков Бориса Джонсона

Фото: Александр КОЦ

Карта боевых действий на Украине на 8 июля 2022: чем была примечательна пятница? Значительными потерями ВСУ из-за точных ударов ВС РФ. Минобороны особо отметило несколько из эпизодов.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Краматорск — минус две установки «Точки У» и полторы роты украинских «воинов света».

Николаев — нет больше 15 единиц военной техники и 85 бойцов, что базировались в пункте временной дислокации 241-й бригады теробороны

Очаков — в небытие ушло до трех десятков бронемашин и военных авто, прихватив с собою почти три роты «героев».

Маяки (ДНР), согласно карте боевых действий на Украине на 8 июля 2022, нейтрализованы склад боеприпасов и 6 «Градов».

И это не считая сбитых над Лазаревкой МиГ-29 и Су-25.

Так работают наши ВКС, а также моряки (удар по Лиману) и артиллеристы( подавлены 4 батареи РСЗО в ДНР).

Также силы ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ в районе Голубовки ДНР и 9 украинских БПЛА в 6 районах Харьковской области, а также в Куйбышево Херсонской области.

Славянск — усилены удары

Краматорск - усилены удары

Григоровка - интенсивные бои

Верхнекаменск - интенсивные бои

Харьков — удары по военным объектам

Никольское - удары по военным объектам

Лебяжье — удары по военным объектам

Михальчина Слобода (Черниговская область) - удары по военным объектам

Лиман (Одесская область) — уничтожены БРК Гарпун

Николаев — уничтожен пункт временной дислокации 241-й БТО

С начала проведения спецоперации выведены из строя 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотников, 353 ЗРК, 3964 танков и других бронемашин, 730 РСЗО, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, 4076 единиц спецавтотехники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 8 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

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