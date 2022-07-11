Из прошлого в будущее: 8 коллекций Московской недели моды, вдохновленных разными эпохами

Кто-то в поисках идей отправляется вглубь веков, кто-то находит вдохновение в не столь далеком прошлом, а кому-то интереснее не оглядываться назад, а, наоборот, фантазировать о будущем. Какие эпохи оживали на подиуме в ходе Московской недели моды?

Julia Dalakian

Julia Dalakian

На Московской неделе моды дизайнер Юлия Далакян впервые презентовала сразу и мужскую, и женскую линейки. Показ начался с театрализованного видеопредставления. Коллекция вдохновлена атмосферой Rock Cafe и пронизана модными цитатами 70-х годов. В линейке бархат сочетается с нежным шифоном, кожа — с бахромой, пайетки — с твидом. Ключевыми моделями женской линии стали кожаные мини и богемные летящие платья миди и макси. В мужской линейке преобладали костюмы, широкие брюки, бархатные бушлаты с авторской аппликацией и пиджаки, декорированные трафаретной печатью. Для финальной проходки модели объединились в пары – получились стильные парные образы, которые еще больше подчеркнули общую идею коллекции.

Gerda Irene

Gerda Irene

При создании новой коллекции дизайнер Ирина Герда вдохновлялась эпохой рококо и эстетикой 70-х. Основу как женских, так и мужских образов составляли корсеты, созданные по лекалам 18-го века. Каждое изделие линейки — одежда и аксессуары — было создано из вещей, найденных на барахолках, а также из винтажного кружева и других уникальных элементов. В upcycle-коллекцию вошли куртки, рубашки, юбки, джинсы, платья, брюки и жакеты, выполненные в технике пэчворк.

Measure

Measure

Дизайнер бренда Зайнаб Сайдулаева в своих коллекциях всегда экспериментирует с культурными кодами. На этот раз вдохновением для новой линейки послужили культурное наследие Дагестана и традиции русского крестьянства, отраженные вышивкой ришелье. В коллекцию, выполненную преимущественно в кремово-пастельных тонах, помимо брючных костюмов, струящихся юбок макси и жакетов, в переосмысленном виде вошел традиционный дагестанский предмет одежды — пастушья бурка. Уникальным моментом коллекции стало то, что все изделия с вышивкой изготовлены из винтажных салфеток и представлены в единственном экземпляре. Главным аксессуаром коллекции стали балаклавы.

Svetlana Mikhalenko

Svetlana Mikhalenko

Шестой день Московской недели моды в «Зарядье» открыла дизайнер Светлана Михаленко с коллекцией La poupée D’Or. Ей удалось создать потрясающую вариацию на тему советской школьной формы. Шоколадный и сливочный оттенки, золотые элементы декора, интересное сочетание различных фактур — коллекция получилась легкой и разнообразной. В ней можно найти летящие платья и худи для повседневной жизни, классические костюмы в авторском исполнении, праздничные образы. Многие изделия дополнены характерными воротниками, «крылышками», плиссированными деталями. Важно обратить внимание и на прически моделей — тугие косы, которые были единственно возможным школьным вариантом в 1950-е годы. Правда, дизайнер заменила столь популярные в те времена ленты на золотой блеск.

MASTERPEACE

MASTERPEACE

Дизайнер Евгения Линович предложила гостям своего показа отправиться в путешествие во времени, к внутренним истокам. В ее новой коллекции представлены романтичные, немного сказочные наряды. Преимущественно коллекция состояла из женственных платьев, подчеркивающих фигуру, исполненных в светлых оттенках — белом, бежевом, ментоловом, розовом. Пайетки задавали настроение, делая наряды подходящими для любого торжественного повода. Атлас, кружево, струящиеся и летящие ткани обеспечили образам элегантность, блеск и легкость.

SERGEY SYSOEV

SERGEY SYSOEV

На Китайгородской стене была представлена коллекция SERGEY SYSOEV, также наполненная явными отсылками к прошлым эпохам. На подиуме можно было увидеть яркие цветочные принты, платья, юбки и блузки с вышивкой, сарафаны в клетку в натуральных оттенках, пальто, мужские костюмы с крупными цветами, рубашки. В основе коллекции – принт «крупная клетка» в различных конфигурациях и сочетаниях. Привлекают внимание и сложные прически моделей — Victory rolls, которые идеально дополняют строгие и элегантные образы. Палитра коллекции сдержанна: коричневый, бежевый, черный – но с яркими акцентами в виде красных маков и других цветов.

BITTE_RUHE

BITTE RUHE

В одежде бренда BITTE_RUHE уживаются отсылки на восток, запад, юг, север, к эпохе ренессанса и 70-х. Это отражает философию дизайнера Ксении Кудряшовой, которая не загоняет творчество в рамки одной темы. Несмотря на разные фактуры, формы и цвета в показе прослеживалась связующая нить: удобные феминные образы для современной женщины. Свитшоты с выраженной линией бюста, комбинезоны с контрастными лифами, стеганые платья и корсеты, подчеркивающие грудь, все свободно, но при этом женственно. Одной из главных задач бренда является популяризация разумного потребления и принципов медленной моды/слоу фешн. Бренд не выпускает систематически новые коллекции, а точечно увеличивает уже существующий модельный ряд, расширяя ассортимент.

ABZAEVA (Улан-Удэ)

ABZAEVA

Одни дизайнеры вдохновляются прошлым, другие, напротив, фантазируют на тему будущего. Бурятский бренд, созданный Надеждой Абзаевой, представил футуристичную коллекцию, которая объединила реальный мир и 3D-реальность. Показ начался с атмосферного видеоарта, а затем на подиуме появилась первая модель в плаще в пол и балаклаве. В коллекцию вошли бомберы с объемными и удлиненными рукавами, оригинальные «дутые» топы, облегающие комбинезоны, фактурные пиджаки, укороченные рубашки, асимметричные платья. Нельзя не отметить отточенную форму каждого изделия — она играет важную роль в создании образов. Главные цвета коллекции — серо-бежевый и черный. Принты созданы вручную в технике «тай-дай», при этом для окрашивания тканей была использована вода в трех состояниях: жидком, ледяном и парообразном.