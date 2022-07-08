Вирус начал охоту на малышей? Что на самом деле происходит с оспой обезьян

На этой неделе стало известно о первом ребенке, заболевшем оспой обезьян в европейском регионе. Фото: Shutterstock

На этой неделе стало известно о первом ребенке, заболевшем оспой обезьян в европейском регионе. В целом по последним данным (на 7 июля) в мире подтверждено уже 7594 случая заражения в 57 странах. И, хотя в России официально больных еще не зарегистрировано, инфекция все ближе подбирается к нашим границам. К тому же зараженные есть в Турции, Грузии, Греции, Венгрии, Болгарии, куда выбираются отдохнуть российские туристы.

Что нового узнали ученые о вирусе за последнее время? В каком направлении он эволюционирует? И можно ли подхватить обезьянью оспу этим летом на пляже или в зарубежном отеле? Об этом обозреватель «КП» поговорила с заслуженным врачом России, ведущим научным редактором сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаилом Каганом.

ВИРУС НАЧАЛ ОХОТУ НА МАЛЫШЕЙ?

- Михаил Юдович, в начале этой недели появилась тревожная новость, что оспой обезьян заразился ребенок младшего школьного возраста в Нидерландах. О чем это может говорить? Вирус изменил свое поведение? Есть ли данные, насколько опасна новая инфекция именно для детей?

- При всех вспышках оспы обезьян за пределами Африки в последние несколько лет заражения детей были крайне редкими. Сейчас - так же. Исследователи заявляют: если у ребенка появляется сыпь, то, скорее, она будет связана с ветряной оспой. Или с болезнью типа «рука-нога-рот», то есть разновидностью энтеровирусной инфекции (в народе часто называют «болезнь грязных рук». - Ред.).

В общем, на сегодня обезьянья оспа по-прежнему остается преимущественно болезнью взрослых, уточняет доктор Каган. «Поэтому, если вы увидели сыпь у своего ребенка и при этом не было контактов с зараженным людьми, то надо думать об обычных детских инфекциях, которые распространены в нашей стране», - поясняет врач. И напоминает: больные оспой обезьян заразны только «в период манифестации клинических проявлений». Проще говоря, когда уже есть явные признаки инфекции, в первую очередь высыпания на коже.

РЕКОРДСМЕН ПО МУТАЦИЯМ

- Удалось ли ученым выяснить, в каком направлении мутирует вирус оспы обезьян? Как протекает инфекция у заразившихся в последнее время?

- Заболевших людей чаще всего лихорадит, начинается головная боль, боли в спине и мышцах. Наблюдается увеличение лимфатических узлов и общее недомогание. Примерно через один-три дня после повышения температуры у большинства зараженных появляется болезненная сыпь. Сначала возникают плоские красные пятна. Потом они приподнимаются над поверхностью кожи и наполняются жидким содержимым в течение следующих пяти-семи дней.

В первую очередь сыпь обычно покрывает лицо, руки, ноги. Нередко появляется на внутренней части рта, на наружных половых органах. Затем может распространиться на остальные части тела.

Что касается мутаций, то в целом крупные ДНК-содержащие вирусы, такие как вирус оспы обезьян, ничем не отличаются от других. Их изменчивость является основой для вирусной эволюции, отмечает доктор Каган.

- Штамм обезьяньей оспы, вовлеченный в нынешнюю глобальную вспышку, отличается от своего исходного штамма примерно на 50 однонуклеотидных полиморфизмов (упрощенно говоря, произошло 50 более-менее заметных изменений. - Ред.). Это гораздо больше, чем можно было бы ожидать от представителя семейства ортопоксвирусов, к которым относится, в том числе, вирус натуральной оспы, - говорит эксперт. - Однако пока достоверно не известно, влияют ли эти мутации на клинические проявления заболевания и на то, как распространяется вирус.

Мы определенно имеем дело с возбудителем, отличающимся от того, что можно было ожидать, резюмирует Михаил Каган. При этом повышенная трансмиссивность, то есть способность легче и быстрее «перескакивать» от человека к человеку, до сих пор убедительно так и не подтверждена.

КСТАТИ

Человек виноват сам?

У роста числа заболевших могут быть и другие объяснения кроме повышения заразности обезьяньей оспы, отмечает врач. «В частности, исследования показали, что случаи заражения людей вирусами при контакте с животными стали более частыми в последние десятилетия. Растущая урбанизация и снижение площади лесов приводят к тому, что человечество и дикие животные все чаще вступают в контакт. Некоторые переносчики зоонозных вирусов, такие как летучие мыши и грызуны, стали более многочисленными. В то время как другие виды расширили свою среду обитания из-за развития городов и изменения климата».

ЛЕГКО ЛИ СПУТАТЬ С ВЕТРЯНКОЙ И СИФИЛИСОМ

- Правда ли что по характеру сыпи оспа обезьян похожа на сифилис и герпес? Говорят, из-за этого даже врачи порой ставят ошибочные диагнозы.

- Да, оспу обезьян действительно можно спутать с герпесом или сифилисом. При этом ошибочный диагноз может привести к незамеченному распространению и неправильному лечению.

Дело в том, что большинство зараженных при нынешней вспышке это мужчины, которые недавно имели тесный, интимный контакт с другими мужчинами, напоминает доктор Каган. Такие пациенты зачастую обращаются в центры сексуального здоровья с жалобами на сыпь на половых органах. Подобный симптом с учетом особенностей поведения заболевших вполне можно спутать с сифилисом или герпесом.

- Михаил Юдович, у нас пока случаев болезни официально не зарегистрировано, но заражения уже есть в Турции и некоторых других странах, куда традиционно ездят в отпуск россияне. Есть ли риск подхватить инфекцию, скажем, на пляжном лежаке, не накрытом своим личным полотенцем? Или в магазине, меряя одежду?

- ВОЗ заявляет, что при длительном контакте с вещами инфицированных людей, такими как одежда, постельное белье и полотенца, есть возможность заразиться.

В ТЕМУ

Какое лечение предлагает российский Минздрав

Министерство здравоохранения РФ разработало первые временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян (официально они еще не обнародованы, но в ведомстве журналистам подтвердили существование документа).

- В рекомендациях указывается, что вакцинация от натуральной оспы, которая проводилась в Советском Союзе до 1980 года, обеспечивает примерно 85%-ную защиту от возбудителя обезьяньей оспы, - поясняет Михаил Каган. - Противовирусные препараты для лечения этой инфекции в России не зарегистрированы. Минздрав рекомендует применять симптоматические препараты. В качестве жаропонижающих - парацетамол и ибупрофен. Для обработки высыпаний на коже могут применяться генцианвиолет вместе с нистатином и фукорцин. Детям возможно нанесение водных растворов анилиновых красителей.