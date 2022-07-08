Миллионы россиян остались без гарантии: на ИКЕА подали в суд

Очереди в последний день работы магазинов ИКЕА в России, март 2022 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Против IKEA подан иск — за нарушение прав потребителей из-за ухода компании с российского рынка. Инициатор разборок - «Общественная потребительская инициатива». Требования предъявлены такие: компания должна частично возобновить импорт и производство в России, чтобы покупатели не были ущемлены в своих правах на ремонт или обмен товара по гарантии. Вместо того, чтобы создать такой запас товаров, ИКЕА еще и объявила распродажу их остатков. В ОПИ считают, что такая ситуация нарушает права сотен тысяч россиян и усугубляет их имущественное положение в и так непростых экономических условиях.

Большинство юристов комментируют иск в том плане, что пока ИКЕА ничего не нарушила: до сих пор компания свои гарантийные обязательства выполняла. И юрлицо не закрыла — потребителю есть, куда предъявлять претензии.

- Если есть конкретные доказуемые случаи, когда человек обратился за ремонтом, заменой некачественного товара, или за возвратом уплаченных за него денег, а ему отказали, то тогда суд может принять решение о признании таких действий ответчика противоправными, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Мне неизвестны случаи, когда суд принимал бы решение, исходя из предположения, что ответчик собирается нарушить наши права.

ИКЕА объявила об уходе из России в июне 2022 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тем не менее проблема реально существует. Многие зарубежные компании ушли, не только лишив своих российских покупателей возможности отремонтировать купленные у них товары, но и не оказав уже оплаченные услуги — например, по платной подписке.

- Когда гарантийный срок еще действует, а компания ушла и все сервисы здесь свернула, - нарушение прав потребителя налицо, - говорит председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Вы вправе подать в суд и, скорее всего, его выиграете. Но… что дальше? Как исполнять это решение, если компании юридически здесь уже нет? Я бы не впадал тут в ажиотаж и не кормил зря юристов.

Получается так. Пока компания еще здесь и, как правило, продолжает исполнять свои обязательства — к ней претензий не предъявишь. А когда она уже хлопнула дверью — все. Суды стран, которые ввели против России санкции, вряд ли побегут защищать наших потребителей.

- Лучшее, что можно посоветовать — хорошо думать, когда вы покупаете сейчас технически сложные товары или оборудование уходящих фирм, - считает Янин. - И понимать, что, возможно, через какое-то время вы останетесь без обслуживания и ремонта.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А если бизнес компании-ушельца купило российское предприятие?

- Как правило, при этом покупается чисто имущество — например, производственные помещения. Сам западный бренд уходит, меняется и название марки, и юридическое лицо. В таких случаях нет и обязательств перед клиентами прежней компании, - объясняет Дмитрий Янин. - Новые хозяева могут взять на себя такие обязательства добровольно, но принудить их к этому нельзя.

Покупатели товаров ИКЕА фактически остались без гарантии. Фото: Иван МАКЕЕВ

НА КАКИЕ ИЗ УХОДЯЩИХ КОМПАНИЙ УЖЕ ПОДАВАЛИ В СУД

- В середине апреля был подан коллективный иск к сервису Netflix: 20 российских подписчиков потребовали возместить им моральный ущерб на сумму в 60 млн рублей. В такую сумму истцы оценили свои страдания из-за невозможности продлить подписку. Вскоре был подан еще один иск примерно того же свойства. Чем дело закончится, пока непонятно. Но — важная деталь — ответчиком тут оказался не сам Netflix, а его российский оператор.

- Два иска (один из них от «Общественной потребительской инициативы) поданы против Apple, а точнее ООО «Эппл Рус». Первый — коллективный от 20 покупателей — связан с отключением Apple Pay. Истцы в связи с этим требуют «соразмерно уменьшить» стоимость купленных гаджетов — ведь в течение установленного для «айфона» срока службы должны работать все сервисы. Второй — от «Общественной потребительской инициативы». Требования — признать противоправными приостановку импорта, продаж и техобслуживания «яблочной» продукции и в связи с этим арестовать имущество российской дочки Apple.

- А вот иск жителя Москвы против McDonald's отклонил даже российский суд. Смелый истец утверждал, что накопил бонусные баллы, но в итоге не смог сделать заказ на сайте «макдака» - что принесло ему нравственные страдания. Бутырский суд счел, что повода для страданий тут нет, потому что McDonald's заранее предупредил о том, что прекращает оказывать услуги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роспотребнадзор заявил, что присоединится к судебному разбирательству с ИКЕА.

«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Также там поясняется, что, по закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортёров или продавцов.