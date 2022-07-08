«Комсомольская правда» получила две награды на «Медиаменеджер-2022»

Награду в престижной номинации «Главные редакторы новых медиа» получила 1-ый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статуэтки Чайки, которая символизирует свободу и безграничные возможности, в этом году вручены в 22-й раз. Церемония награждения прошла в ресторане Bellagio. На его площадке встретились талантливые, креативные, целеустремленные корифеи медиа-бизнеса, их коллеги, единомышленники и друзья.

Идею проведения национальной премии в в самом начале века предложил отраслевой журнал «Новости СМИ», чтобы отметить достижения лучших представителей медиабизнеса. Первая церемония награждения состоялась в далеком уже 2001 году. С тех пор ее торжественность и официоз гармонично переплетаются с атмосферой неформального общения. Среди тех, кто добавил в эту атмосферу огоньку, были группа «Блестящие» и оперная певица Светлана Феодулова.

Чайку в разных номинациях получают руководители подразделений издательских домов, газет, журналов, сайтов, радиостанций, рекламных и PR-агентств, менеджеры компаний. И неизменно лауреатами престижной премии становятся сотрудники «Комсомолки».

Награду в престижной номинации «Главные редакторы новых медиа» получила 1-ый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова.

Впрочем, сайту KP.RU уже вряд ли подходит определение «новый». Он активно развивается на протяжении более 10 лет, став самым популярным в Рунете. В настоящее время аудитория всех ресурсов медиагруппы «Комсомольская правда» насчитывает 61,7 миллиона пользователей в неделю и охватывает 63 региона России и пять стран мира. Сайт kp.ru входит в первую тройку в категории «СМИ и Новости» и имеет высокую цитируемость материалов – 39,1 тысячи. Сайт трижды получал премию Рунета, а также лауреат Национальной экологической премии им. В.И.Вернадского-2021, в этом году - премии Digital Communication AWARDS и «Дорогами Золотого кольца».

- Эта победа, безусловно, принадлежит всему нашему большому коллективу. «Комсомолка» умеет работать слаженно, поэтому добивается самых невероятных успехов, - отметила на вручении награды Олеся Носова.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева победила в номинации «За лидерство в трансляции экологической повестки».

- Очень приятно и почетно получить награду именно в этой номинации, потому что в наше непростое время все – и медиа, и власть, и бизнес, и рядовые граждане должны быть социально ответственными. Экологическая повестка для нас – не какой-то модный тренд. «Комсомольская правда» занимается экологической проблематикой с 1960-х годов, когда в стране был бум развития промышленности и освоения природных ресурсов, и об экологии никто не думал. А «Комсомолка» уже тогда говорила пером легендарного журналиста Василия Пескова о том как важно сохранить все живое на нашей земле для будущих поколений. И сегодня мы продолжаем эту традицию, - сказала Анжелика Сулхаева.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева победила в номинации «За лидерство в трансляции экологической повестки». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году «Комсомольская правда» учредила Национальную экологическую премию, которая определяет и популяризирует лучшие экологические практики, которые реализует бизнес, государство, простые люди. Эта инициатива получила широкий отклик, собрав 107 заявок в шести номинациях, за которые на сайте kp.ru проголосовали 117 тысяч человек. Несколько миллионов человек прочитали материалы проекта на сайте kp.ru, в социальных сетях и услышали в эфире Радио «КП».

Цель проекта в том, чтобы создать всероссийскую базу инициатив и проектов по улучшению экологии, обеспечить им продвижение на федеральном уровне и вовлечь в этот процесс как можно больше жителей страны.

Гран-При «Медиаменеджер-2022» получила Наталия Веснина, глава Independent Media. Жюри премии отметило достижения этого холдинга в успешной локализации бизнеса и продолжение полноценной деятельности на рынке.

Бизнес-персоной стал Виктор Шкулев, Shkulev Media Holding, медиа-персоной - Эмин Агаларов из «Крокус групп», а человеком года - Сергей Коптев, группа компаний «Родная речь».