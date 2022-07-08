Опубликованы первые фото из фэнтези-сериала про группу «Король и шут» с актерами в гриме. Режиссер снимал «Универ» и «Гусара»

Давно уже напрашивался байопик, посвященный или лидерам, или в целом культовой питерской группе «Король и шут». Сложно назвать и панками в общепринятом понятии — никакого протеста властям, как Sex Pistols, они не выражали. Но оставили тяжелый и крепкий след в истории русской музыки. И вот, попытаться перенести биографии персонажей и их совместный творческий путь на малые экраны рискнул «Кинопоиск» (рискнул, потому что в настоящий момент рейтинг ожидания сериала зашкаливает — 98%, поэтому права на ошибку у создателей попросту нет).

Съемки стартовали. Режиссером проекта назначили Рустама Мосафира, ставившего сериалы «Универ. Новая общага» и «Гусар» (оба — ТНТ). На главные роли позвали молодых артистов, что особенно ценно. Погибшего в 2013 году солиста, харизматичного лидера и идеолога «КиШ» Михаила Горшенева сыграет петербургский актер Михаил Плотников, снимавшийся до этого в эпизодических ролях («Общага», «Вертинский»).

Роль здравствующего и выступающего до сих пор Андрея Князева, второго солиста группы, воплотит Влад Коноплев — звезда сериалов «Алекс Лютый» и «Мамы чемпионов». Кстати, сам Князев, судя по фото со съемок, помогает создателям проекта.

Будут в проекте и широко известные актеры — актер сериалов «Физрук», «Бывшие» и франшизы «Елки» Даниил Вахрушев готовит образ Балу, басиста Александра Балунова.

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Гетеры майора Соколова» Дарья Мельникова сыграет жену Михаила Горшенева Ольгу.

Появятся в проекте и Евгений Ткачук, и Александр Адабашьян, и Александр Клюквин.

Судя по первым кадрам, речь пойдет о творческом пути коллектива с самых истоков — есть даже сцены с партсобранием, на котором отчитывают Горшенева.

Не обойдется и без концертных эпизодов (выступление в байк-клубе «Секстон» в 1994 году). Скорее всего, в фильме прозвучат оригинальные треки «Короля и шута», что немаловажно. По крайней мере, раз Андрей Князев в качестве сопродюсера тоже в деле, на это есть все шансы.

— Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, — напоминает режиссер проекта Рустам Мосафир. — Поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен.

«Кинопоиск» планирует к выходу восемь серий проекта в 2023 году — судя по всему, дату премьеры приурочат к 10-летию со дня гибели Михаила Горшенева (19 июля).