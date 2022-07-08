Путин вызвал правительство на ковер. Главное из встречи президента с министрами

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В пятницу Владимир Путин провел совещание с правительством. Вообще, главная его тема была о топливно-энергетическом комплексе, но еще час с лишним президенту по очереди докладывали другие министры. Вот главное с мероприятия:

КАМПАНИЯ ПРИЕМА В ВУЗЫ

Обычным абитуриентам бюджетных мест достанется меньше, так как 10% их отдано детям участников спецоперации. На некоторые места солдатские чада смогут поступить даже без экзаменов. Результаты ЕГЭ для них не учитываются в любом случае.

- Мест с упрощенным приемом в вузы для детей Донбасса и Украины стало больше с 18 до 23 тысяч. ЕГЭ не будет учитываться, - уточнил министр образования Валерий Фальков.

ЖДАТЬ ЛИ ДЕФИЦИТА ЕДЫ

- Ситуация на мировых рынках будет напряженной. Это результат ошибок наших партнеров в энергетике и в макроэкономике. Это их проблемы, но и на нас они отразятся. В первую очередь надо обеспечить базовыми продуктами внутренний рынок, - поручил Путин.

Он добавил, что и традиционные партнеры не должны остаться в обиде. Ведь они на нас (точнее уж, на наше зерно) рассчитывают.

РАНО ЕЩЕ ПЛЕВАТЬ НА САНКЦИИ

- Экономический блицкриг, который задумали наши недоброжелатели, провалился. Вместе с тем некоторые коллеги поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать. Мол, «наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно». Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются, - напомнил президент.

ТАК, А ЧТО С НЕФТЯНКОЙ?

- Мировые рынки лихорадит. 130 долларов на баррель нефти Brent в середине июня. На 20-30 долларов цены снизились из-за прогнозов о снижении темпов мировой экономики. Результат: рост газовых цен на спотовых рынках и подорожание ресурсов для домохозяйств, - перечислил глава страны.

- Санкции больший ущерб наносят тем, кто их водит. Дальнейшие их введение может привести к катастрофическим последствиям для мирового энергорынка, - добавил он.

Российский лидер поручил развивать железнодорожные, морские и трубопроводные поставки нашей нефти в дружественные страны. В первую очередь, видимо, имеется Китай.

На Восток будут развивать и газотранспортную систему. Правда, быстро это не сделать - СССР десятилетиями тянул трубы в Европу.