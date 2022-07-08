Для бойцов в Донбассе провели телемост с Кызылом

Фото: Министерство обороны РФ

Специально для военнослужащих группировки «Центр, дислоцированной в ЛНР из Тувы был организован телемост в формате видеоконференции с городом Кызыл, в ходе которой военнослужащие смогли пообщаться с родными и близкими. Помимо этого был организован концерт творческих коллективов.

На глазах у близких военнослужащих статс-секретарь заместитель министра обороны России Николай Панков вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции государственные и ведомственные награды.

«Вы выполняете свою работу достойно. Спасибо вам за службу. Самые добрые пожелания, берегите себя, мои уважаемые коллеги и боевые товарищи. Спасибо!», - заявил в ходе церемонии награждения Николай Панков.

В ходе работы заместитель министра обороны проверил условия отдыха и восстановления боеспособности военнослужащих после боевых действий.

«В рамках восстановления боевой способности и отдыха личного состава участвующего в специальной военной операции подразделения проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием», - прокомментировали видеокадры в Минобороны России.

Сегодня военнослужащие войск группировки «Центр» из Екатеринбурга также получили возможность увидеться и пообщаться с родными и близкими в формате видеоконференции.

Жители города поддержали концертом военнослужащих, что участвуют в специальной военной операции на Украине.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян присоединился к акции «Лучшим воинам Мира» и посетил участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье.

«Будьте счастливы, будьте здоровы, живите долго. Мы едины и непобедимы», - обратился актер к военнослужащим.

Дмитрий Харатьян. Фото: Министерство обороны РФ

Во время выступления, что прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Не вешать нос, гардемарины!», «Ты, да я, да мы с тобой», «Как жизнь без весны», «Время идёт», «Знаешь, брат».

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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