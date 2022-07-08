Молодые короли под горой

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Это было здорово придумано — провести Международный молодежный фестиваль «Манжерок» в столь красивом, но и в столь далеком от многих столиц стран-участниц месте. Таким образом, и состоявшиеся, и завтрашние молодежные лидеры, волей-неволей, пробирались через тернии к звездам.

В место силы в получасе езды от Горно-Алтайска кто-то добирался через две страны. Кто-то терял в пути паспорта и надежду успеть. Кто-то, покружив минут 40 над накрытой грозою столицей Республики Алтай, улетал в Новосибирск и потом возвращался обратно.

Ну где еще истинный сириец будет читать стихи девушке из Белоруссии, а настоящий абхаз расскажет всю правду о Кавказе китайцу и монголу? Да только на форуме «Манжерок»!

ОТ ПАЛАТОК К ПРОЕКТАМ

Более полувека назад секретарь алтайского обкома ВЛКСМ Владимир Панов организовал Первый фестиваль советско-монгольской дружбы. В 1966-м году на 470-й километр Чуйского тракта добрались сначала на самолетах-поездах, а потом на автобусах 120 студентов из Монгольской народной республики и столько же юношей и девушек из всех 15 республик СССР (ныне независимых стран). Когда поседевший Владимир Филиппович со сцены на скале, гордо парящей над суперкомплексом «Манжерок», вспоминал, как дружили в палатках под звон гитар и соревновались в многоборье под треск метких выстрелов и звуки горнов, площадка с флагами 19 стран ходила ходуном.

А один из идеологов возрождения форума (идея возникла около года назад), гендиректор фонда Евразийского сотрудничества и интеграции Николай Журавлев, поприветствовав патриарха, рассказал, что более ста зарубежных участников приехало сюда сейчас и до 300 человек из-за рубежа присоединяются к дискуссиям онлайн.

Николай Журавлев (слева) и Владимир Панов.

На вопрос, какие цели у фестиваля, он ответил так:

- Первая цель – продемонстрировать миру, что изолировать Россию невозможно. Здесь не только большинство постсоветских стран, но и Китай с Монголией, и Сирия. Мы видим с каким позитивом приехали участники фестиваля и с каким добрым отношением к России.

- А другая задача?

- Это формирование совместных молодежных проектов в рамках Евразийского сотрудничества и интеграции. Мы проводим не только образовательную и культурную, но и рабочую программу.

- И над чем работаете?

- Участники фестиваля, распределенные по группам, стараются сформулировать и разработать международные проекты с участием и нашего фонда, и Единой России. Лучшие из проектов по итогам проанализируют и поощрят.

- Авторов наградят грамотой?

- Один-два, может быть, даже три наиболее мощных, с сильным потенциалом проекта, в том числе, и фонд интеграции и сотрудничества будет поддерживать.

- Какова их направленность?

- В первую очередь, это поддержка соотечественников за рубежом, а также межпартийные проекты ЕР с партиями-партнерами в странах СНГ и молодежные проекты в сфере народной дипломатии.

БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ

Они были очень разные - лица международного молодежного фестиваля «Манжерок». И совсем юные ( и дерзкие), и уже чуть тронутые сединой на висках.

Белорус Ярослав Алексеев, представлявший республиканский молодежный центр Минобразования республики и молодежную лигу «Белая Русь», во время панельной дискуссии «Евразия — пространство новых возможностей для молодых лидеров» смело обращался к спикерам, среди которых были большие люди из Госдумы, МИДа и ТВ.

Ярослав Алексеев.

- Ярослав, откуда ты, такой смелый, взялся? — спросил его ваш покорный слуга после обсуждений.

- Я родился в Полоцке, но живу и работаю в Минске. Нас прибыло пять человек. Все от разных общественных объединений, у нас, например, есть один ветеринар.

- С кем особенно здесь хотел пообщаться?

- С кем-то из представителей тех стран, с кем в обычное время пообщаться непросто – с ребятами из республик Донбасса, из Южной Осетии и Абхазии.

- Почему именно с ними?

- Эти республики такие же равноправные, как и мы, кто бы там что ни говорил и не думал. Но они подвергаются сильному давлению — впрочем, как и мы. А еще с представителями Монголии – туда так просто не попадешь, и в нашей обычной жизни поводов для пересечений не было. И вообще ценно, что эта встреча - в центре Евразии.

- Чье выступление показалось наиболее интересным?

- Я бы не стал выделять единого человека, а отметил мысли, которые мне наиболее близки. Здорово, что Россия, которая здесь самая большая из представленных стран, (ну, не считая Китая) не твердит «Я, РОССИЯ - и все остальные», а все время подчеркивает слово «МЫ».

ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ

На таком фестивале не могли не быть широко представлены все республики Центральной Азии. После того, как прошла групповая работа по теме «Образ России глазами молодых лидеров ближнего зарубежья», ваш корреспондент лоб в лоб столкнулся с Махлорой Холиковой.

- Откуда вы, цветок Азии?

- Я из Узбекистан, из Андижана, но учусь сейчас в Мордовском госуниверситете.

Махлорой Холикова.

- И как же попали на Алтай?

- Попала благодаря международному отбору. В нем участвовали и самые активные студенты нашего Мордовского госуниверситета.

- Что на фестивале нравится больше всего?

- Природа. Чистый воздух. Удивительная атмосфера. Хорошие новые друзья.

- Познакомились со всеми?

- С китайскими студентами познакомились в первую очередь. И с сирийцами тоже. Больше всего у нас речь идет об Алтае. Насколько он прекрасен. Если честно, я хотел бы здесь остаться. Я учусь на программиста, и еще не решила, где буду дальше жить и работать.

- Как вам групповая работа?

- Привлекает то, что здесь услышали каждого из нас. Учли наше мнение. Были вопросы – что притягивает вас к России и что отталкивает от России. И что нужно сделать, чтобы лучше и больше взаимодействовать с Россией. Это нельзя назвать межнациональным вопросом. Это вопрос культуры, воспитания, традиций. И будущего.

Когда будущий программист убежала на следующую дискуссию, поговорил с Семеном Шихотовым из Алма-Аты.

- Я здесь от Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана. Получается, мы -соотечественники. Из республики нас тут 8 человек, все из разных городов.

Семен Шихотов.

- Спикеры заставили задуматься о чем то важном?

- Понравились и на панельной секции, и на лекции. Все было конструктивно. Представитель МИДа все доходчиво объяснил. Евгений Попов интересно подавал информацию, мы его программы смотрим с интересом.

- Здесь выступали историки.

- Тема славяно-тюркского единства - очень актуальна. И не только в нашей стране, для всей Евразии. У нас ведь тоже многонациональная республика – более 130 народностей и народов. Казаки, кстати, входят как отдельный этнос. И эта идея очень актуальна для межконфессионального согласия.

- Обсуждали тут события января в республике?

- Это коснулось всех. Помощь ОДКБ оказалась своевременной. И морально это хорошо сказалось на населении Казахстана.

- Ожидания от форума?

- Идеи по путям консолидации, направленности на сплочение. Мы готовы к взаимодействию.

ЭХО КАВКАЗА

Когда перед участниками фестиваля выступали яркие единороссы, в их адрес прозвучал вопрос о том, как Москва собирается строить отношения с соседями в близком и в отдаленном будущем.

Обратился к автору вопроса. Им оказался Даут Кови из Пицунды, представляющий абхазскую партию «Амцахара».

- Я работают депутатом в горсовете Гагр. Да, мало кто из представителей 19 стран здесь знал о проблемах с регистрацией собственности в республике и об упрощении перехода российско-абхазской границы.

- После вашего вопроса — узнали.

- Да, это тема профильного комитета, в котором работает господин Туров. Тема собственности – проблема, которую надо решать взвешенно, не спеша. А упрощение перехода границы мы поддерживаем. Чтобы посещающие Абхазию туристы чувствовали себя более комфортно.

Даут Кови.

- Переговорный процесс тяжелый?

- Есть политические аспекты, которые усложняют это. Но первый важный шаг сделан – создана межпарламентская рабочая группа.

- Какие проекты здесь собираетесь обсудить?

- У меня есть проект о возможностях, которые можем предоставить нашим международным партнерам из стран, чьи представители сюда приехали.

- Что здесь удивило?

- Кроме схожести природы Алтая с Абхазией удивлен тем, что фестиваль организован на таком высоком уровне. Успели пообщаться тут со многими – казахами, киргизами, белорусами, с приднестровцами. В целом понимание между молодежью международных процессов общее присутствует. И понимание того, как нам действовать. Удивлен тем, что мои молодые коллеги осведомлены о положении дел в Абхазии в целом.

- А каких целей хотели достичь?

- Налаживание связей и прорыв информационной международной блокады вокруг Абхазии. Нам в ООН трибуну не предоставляют, а на этом форуме нам было важно донести нашу точку зрения до коллег из других стран.

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