Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 июля 2022 года: долетит ли Байден до середины Днепра и почему военачальники США грустят над картой Украины

Бронетехника в освобожденном Лисичанске, ЛНР. Фото: REUTERS

Долетит ли Байден до середины Днепра

Джо Байден, лидер США, очень хочет посетить Киев. Но пока не очень-то может. Мешают проблемы с безопасностью. Так полагает шестой украинский президент. Зеленский вешает на стенку портреты мировых лидеров, которые побывали на Украине с момента начала спецоперации. И считает их «не просто партнерами, а настоящими друзьями». Но приезжать в Киев в данной ситуации — плохая примета. Можете спросить у Бориса Джонсона.

Легионерам из Грузии пригорело на Донбассе

Под Северском разбита колонна с грузинскими наемниками. Легионеры из Закавказья панически отступали на десятках легковушек и пикапах. Всего было уничтожено не менее 30 боевиков. В это же время «герои» из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл. Все слышат эхо от мема «героям слава!»? Или кому то уши заложило?

Лавров не видит желания Запада договариваться

Сергей Лавров, глава российского МИДа, заявил, что «если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то говорить с Западом не о чем. Он этими подходами не позволяет Киеву перейти к мирному процессу». Руководитель внешнеполитического ведомства России также заявил, что западные страны должны перестать блокировать поставки зерна из России в те страны, где наше зерно законтрактовано. Иначе ведь голодные на этот самый Запад побегут.

Военачальники США и Британии грустят над картой Украины

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин в телефонном разговоре обсудили ход спецоперации РФ на Украине. Как сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, Милли и Радакин «обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись оценками военной операции». К каким выводам пришли главы двух англо-саксонских штабов - не сообщается. Можно предположить, что выводы неутешительны для Вашингтона и Лондона.

В Россию прибыли 2.4 млн беженцев

По данным силовиков на 8 июля? в Российскую Федерацию прибыли около 2,4 миллиона беженцев. Из них почти 380 тысяч детей. В большинстве своем попавшие в Россиию - это граждане двух республик Донбасса. По решению российского правительства им оказывается матпомощь. Она составляет 10 тысяч рублей на человека. Общая сумма выплат уже превысила 2 миллиарда. Аналогичную помощь получают и вынужденные переселенцы. Они получили 4,5 млрд рублей. Своих не бросаем.

Боррель в шоке от геополитических расколов

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, полагает, что российская спецоперация на Украине углубила геополитические разногласия. А это отрицательно сказывается на решении глобальных проблем. Боррель рыдает: «Мир борется с войной, голодом и чумой, а многосторонних действий для борьбы с ними не хватает». Он скорбит, что, «несмотря на зажигательные речи политических лидеров о необходимости коллективных действий, национальные соображения часто перевешивают». Вон оно как, а мужики то и не знали, что прежде надо думать о родине, а потом о себе...

Пекин знает путь к миру на Украине

Ван И, глава МИД КНР, заявил, что Пекин выступает за мирное решение украинской проблемы. И Китай будет прилагать усилия к тому, чтобы ситуацию вокруг незалежной в итоге разрулили путем переговоров. Ван И также сказал, что условиях нынешней нестабильной ситуации в мире Китай и Россия «под стратегическим руководством глав двух государств противодействуют вмешательству извне, поддерживают нормальные обмены и развивают сотрудничество в различных областях, демонстрируя устойчивость и стратегическую прочность отношений между двумя странами». Где-то в Киеве раздавались крики об усилении изоляции Москвы.

Миллиардер рассказал про мировой голод

Андрей Мельниченко, бывший член совета директоров «Еврохима», сообщил, что санкции в отношении удобрений приведут к голоду «для сотен миллионов людей». Обладатель состояния в 11 млрд долларов сказал в интервью изданию Die Weltwoche следующее: «Неправда, что текущая политика и санкции ЕС и Швейцарии не влияют на производство и поставки удобрений фермерам. Не Россия решила перекрыть поставки удобрений на мировые рынки. Это сделали ЕС и его государства-члены». Мельниченко указал, что санкции против него и его семьи «не могут способствовать достижению мира на Украине», но «определенно» приведут «к катастрофе для миллионов человек по всему миру. Но разве кого то это волнует в Вашингтоне и Брюсселе?

Россияне оформлять визы на Украину не хотят

Дмитрий Кулеба, глава МИД незалежной, заявил, что с 1 июля между Россией и Украиной стал действовать визовый режим, но за неделю ни один россиянин не захотел получить украинскую визу. Кулеба недоумевает: «На всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подал заявку на получение украинской визы». По мнению министра, это показывает, как изменились отношения между российским и украинским народом после того, как началась спецоперация. Недоумение — отставить. Есть мнение, что никакая виза для визита на украинские территории для граждан РФ будет вовсе не нужна. Вскоре.

Янки все же решили спасать своих наемников в самостийной

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ, заявил, что США обратились к России относительно судьбы задержанных в незалежной наемников из Штатов. По словам Рябкова, Вашингтон просил Москву признать участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ американцев комбатантами. Что должны облегчить их судьбу. Просить можно о чем угодно. Вопрос — кто услышит эти просьбы и что именно в них покажется интересным и важным?

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 8 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июля 2022 года (подробности)

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