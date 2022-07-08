Максим Протасов, глава Роскачества: «Потребители экономят, но при этом не готовы к снижению качества товаров»

Руководитель АНО "Российская система качества" (Роскачество) Максим Протасов. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

О последних изменениях в потребительских предпочтениях россиян в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

ПРАВИЛЬНО «ПРИЦЕЛИВАТЬ» РАБОТУ

- Максим Александрович, какие тренды наблюдает Роскачество в потребительском поведении жителей нашей страны?

- Центр изучения потребительского поведения Роскачества проводит социологические исследования, посвященные особенностям выбора товаров и услуг, а также оценке уровня удовлетворенности потребителей качеством продукции. Нам важно правильно «прицеливать» свою работу, отвечать потребителям на те вопросы, которые их действительно волнуют. Проводить только те веерные исследования качества товаров и услуг, в которых нуждаются сами покупатели. На данный момент Роскачеством исследованы почти 10 тысяч товаров из более чем 200 категорий продукции.

Мы замеряем градус потребительского поведения и видим интересные цифры, связанные с развитием онлайн-торговли. Одновременно с галопирующим развитием этой отрасли доля потребителей, совершавших онлайн-покупки, достигла 97% в 2021 году, что на 10% выше, чем в допандемийном 2019 году. При этом до 65% увеличилось число покупателей, заказывающих готовую еду онлайн (+27% к 2019 году). Именно поэтому Роскачество в последнее время активно исследовало работу различных сервисов доставки продуктов питания: это и собственные интернет-магазины торговых сетей, и курьерские службы, и маркетплейсы. Мы не только испытывали сами продукты (их микробиологическую безопасность, качество), но и оценили работу служб доставки (как соблюдаются температурные режимы хранения и перевозки, насколько быстро привозят продукты и свежие ли они, существует ли проблема недовеса или подмены товаров). В итоге мы развеяли большинство потребительских мифов, в том числе связанных с доставкой просроченных продуктов (только один товар из более чем 250 оказался несвежим). Кроме этого, результаты таких исследований и работы, которую мы провели, положительно отражается на потребительском поведении: по нашим данным, порядка 45% потребителей планируют чаще совершать последующие покупки онлайн.

Второй тренд — фактор низкой цены. И тут мы отмечаем, действительно, два интересных, сложно сочетаемых запроса, идущих от граждан страны. С одной стороны, они ищут товар по лучшей цене, но в то же время требуют, чтобы товар оставался качественным. По поручению правительства РФ Роскачество сейчас активно проводит исследования социально значимых товаров в невысоком ценовом сегменте, в первую очередь фокусируясь на том, чтобы производители таких товаров не снижали заявленное качество.

Все ли то золото, что блестит, обязательно ли платить дорого, чтобы купить качественный товар? Вывод, который мы делаем: нет, не обязательно. По результатам каждого нашего исследовании потребители и на портале Роскачества, и в наших социальных сетях, и в мобильном приложении могут видеть, что на российском рынке есть товары достаточно товаров высокого качества по невысокой цене. Например, наши лабораторные испытания сливочного масла и различных видов полутвердых сыров подтвердили, что в низком ценовом сегменте можно купить качественную продукцию.

- Развитие фудтеха - эта деятельность сейчас как-то регулируется с точки зрения стандартов качества?

- Индустрия фудтеха, включающая производство, переработку и доставку продукции с использованием новых инновационных технологий, сейчас активно развивается. В том числе растет производство продуктов, произведенных иными, не традиционными способами производства. Есть целый ряд технических комитетов, которые регулируют эту индустрию. Вы наверняка знаете, что есть технические комитеты по стандартизации органической и зеленой продукции, которые ведет Роскачество. Существует технический комитет по продуктам на растительной основе, так называемым альтернативным продуктам: это растительные напитки (кокосовые, овсяные, соевые и т.д.), растительные заменители мяса. Производители такой продукции достаточно активно представлены на стенде Минпромторга на этой выставке.

Решением Росстандарта по поручению Минпромторга России не так давно был перезагружен технический комитет по торговле. Сейчас этот техкомитет также ведет Роскачество. У нас большие планы по стандартизации этой развивающейся индустрии — как в части стандартизации процессов самих ритэйлеров, так и их взаимодействия с логистами, дистрибьюторами, поставщиками, мерчендайзерами. Сегмент онлайн-торговли также будет стандартизирован, чтобы в этой отрасли были единые дефиниции и подходы. Будут устранены имеющиеся пробелы в регулировании. А главное — стандарты услуг должны быть достаточно высоки, чтобы мы, как потребители, чувствовали себя более защищенными и были довольны тем, как функционирует наша торговля.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

- Наблюдается рост интереса государства, бизнеса и потребителей к органической продукции. Чем это обусловлено?

- Сегодня в постковидной реальности мы видим активное желание граждан заботиться о собственном здоровье. Это очевидный тренд. Отрасль органической продукции, продукции чистой, произведенной без синтетических удобрений, без средств защиты растений, без гормонов роста, без ГМО — этот сегмент растет во всем мире. И мы здесь точно не исключение.

На днях рынок органических продуктов в России преодолел новую для себя планку — теперь практически в половине российских регионов есть собственные органические сертифицированные производители. Если еще год назад таких регионов было всего девять, то сегодня — 42. Лидеры — Московская область, Белгородская, Ярославская, Воронежская и Республика Мордовия. Эти регионы активно развивают собственную органическую продукцию, в том числе благодаря мерам господдержки, которые оказываются таким производителям.

Сегодня в стране 114 органических производителей. Ассортимент отечественной органической продукции довольно широк: это и хлеб, и мед, мясная продукция и молочная продукции, и растительная. Не так давно Роскачество сертифицировало самого крупного не только в России, но и с учетом некоторых соседних стран, производителя органического молока в Удмуртии. Несмотря на то, что рынок отечественной органики достаточно молод (закон о производстве органической продукции в РФ вступил в силу чуть более 2-ух лет назад), мы видим, что органика привлекает крупных инвесторов. У России есть все шансы в перспективе стать одним из лидеров среди стран с наибольшим количеством земель, отведённых под органическое сельское хозяйство. Кроме того, сами потребители отвечают взаимностью, приобретая на полках магазинов органические продукты.

Для нас критически важно, чтобы и розничные магазины, и онлайн-операторы корректно отражали на полке сертифицированную продукцию. До недавнего времени модно было указывать на этикетке товара слово «органический». Потребители выбирали продукты с таким признаком, поэтому маркетологи активно размещали такую информацию на упаковке, не отвечая при этом за результат. Сейчас у нас есть федеральный закон «Об органической продукции», Роскачество занимается стандартизацией, сертифицией и мониторингом качества такой продукции. Есть государственный органический знак (белый лист на зелёном фоне). А если возникают сомнения, действительно ли товар прошел органическую сертификацию, то проверить достоверность того или иного сертификата сегодня можно в едином государственном реестре производителей органической продукции Минсельхоза. Для нас важно, чтобы ритейлеры делали это регулярно и не выставляли на полку продукцию с названием «Органика», не прошедшей сертификацию в нашей стране. В противном случае, за это придется нести ответственность.

ВИННЫЙ ПАТРИОТИЗМ

- Перейдем к вину. Роскачество в рамках проекта «Винный гид России» занимается развитием отечественного виноделия. Для наших виноделов наступило время возможностей. Какая часть зарубежного вина ушла с российского рынка? Смогут ли отечественные вина заменить импортное?

- За первое полугодие объемы поставок импортного вина снизились на 25%. Цифра серьезная. Это возможность для российских производителей заменить данную продукцию. При этом мы должны делить причины снижения импорта на две части. Первая — отсутствие поставок в связи с государственными ограничениями: Евросоюз запретил поставлять в Россию вино дороже 300 евро за бутылку. Насколько много российских потребителей от этого пострадали? Я думаю, что единицы. Решение достаточно смешное.

Вторая причина — есть целый ряд компаний, которые занимали существенную долю в высокоценовой, премиальной нише крепкого алкоголя и игристых вин, которые сами ограничили экспорт в Россию. Решение данной проблемы — параллельный импорт. Уже сейчас эта продукция поставляется в страну не через официальных дистрибьюторов. Я думаю, что это и будет продолжаться, пока коллеги сами не снимут ограничения.

- Как государство помогает виноделию развиваться в России?

- Развитию отечественного виноделия содействуют меры господдержки, которые в течение многих лет применяет Минсельхоз. Благодаря этим мерам за последние пять лет более чем 15 тысяч гектаров виноградников появилось в стране. Стандартизацией и отладкой процессов качества производства отечественного вина занимается Роскачество в рамках проекта «Винный гид России», который мы ведем с Минсельхозом и Минпромторгом. Это та работа, которая приводит к появлению большого количества качественных отечественных вин. Мы часто говорим, что испанцы не пьют французское вино, итальянцы не пьют испанское. Потребительский патриотизм в этом смысле достаточно серьезен. В том числе, потому что в каждой стране есть собственные сорта винограда и технологии, собственная изюминка в местных винах. Перевозка и длительное хранение вина тоже влияют на его качество.

В России уже появилась мода на отечественное вино. Количество российских вин в винных картах ресторанов стремительно растет. Больше того, в 2021 году открылось сразу несколько ресторанных проектов, карта которых на 100% состоит из российских вин. Роскачество это очень внимательно отслеживает и продвигает такие ресторанные заведения и торговые сети в рамках проекта «Дни российских вин». Работа по стандартизации отрасли, повышению качества процессов производства льет воду на мельницу развития отечественного виноделия.

- Когда будет разработан стандарт для российских вин?

- Именно сейчас технический комитет Роскачества разрабатывает стандарт на органолептические исследования вина. Это очень важный стандарт, который будет гармонизирован с международными принципами и стандартами и положен в основу той технологии исследований, которую мы уже много лет используем как для создания национального рейтинга вин – «Винного гида России», так и для работы региональных дегустаторов, деятельность которых — помогать повышать качество отечественного вина. Но происходить это будет на основании единых принципов. Чтобы потребитель точно был уверен, если вино заслужило высокий рейтинг в «Винном гиде России», то можно быть действительно уверенным в его качестве.