«Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в гуманитарном центре в Купянске

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов координирует деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России».

Терминалы для диагностики, которые предоставил МГУ, позволяют делать элементарные анализы, ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами.

«По сложным случаям будут консультировать специалисты МГУ. В самых сложных случаях будем эвакуировать в Россию. С помощью информационной системы оборудование объединим в одну сеть. Будем знать, какие лекарства необходимы и точечно привозить их пациентам», — рассказал зампред комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России».

Кроме того, аппарат оснащен опросником для оценки психологического состояния. Лучшие психологи смогут также дистанционно консультировать людей, подчеркнул он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобожденных территориях работает 26 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них — в Мариуполе. Гуманитарные центры также открыты в Херсоне, в Попасной, Старобельске и Золотом (ЛНР), в Мелитополе Запорожской области, в Изюме Харьковской области.

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут бесплатно получить здесь лекарства. По инициативе партии формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают на Донбассе посменно в течение 2-4 недель, после чего бригады меняются. В общей сложности с начала СВО более 270 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс.

Также партия запустила в ЛНР «Поезд здоровья». Врачи приезжают в сельские территории и оказывают медицинскую помощь жителям, которым сложно добраться до столицы республики.