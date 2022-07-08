Цивин и Дрожжина должны вернуть Баталовым миллионы рублей

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

7 июля вдова и дочь Алексея Баталова выиграли гражданское дело в Дорогомиловском суде. Их иски о взыскании неосновательного обогащения с Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной были удовлетворены в полном объеме.

Гитане Леонтенко и Марии Баталовой вернут их деньги, которые предприимчивые супруги снимали с их банковских счетов по доверенности. Сумма внушительная: более 200 тысяч долларов, 100 тысяч евро и около 2 млн рублей.

Это много, но еще не все. 13 июля в Дорогомиловском суде будет рассмотрен еще один иск, по которому с Цивина могут взыскать еще 500 тысяч рублей и небольшую сумму с нотариуса Дмитрия Бублия. Именно Бублий оформлял «договоры» с Марией Баталовой.

Напомним, договоры ренты, заключенные между Натальей Дрожжиной и Марией Баталовой на три квартиры, были признаны недействительными еще год назад.

Сегодня 8 июля в Замоскворецком суде должен был состояться процесс по уголовному делу о мошенничестве. Обвиняемые все те же – Цивин, Дрожжина и Бублий.

Дрожжину и Цивина обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Свою вину они не признали.

Заседание отложили на час. Потом стало известно: его не будет вообще. Наталья Дрожжина попала в больницу. То ли от переживаний из-за проигранного накануне суда, то ли потому, что (так сказал ее адвокат) два дня назад ей была сделана полостная операция. И она проходит длительное лечение в стационаре.

Из-за этого уголовный процесс отложили на целый месяц до 5 августа.

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