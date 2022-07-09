Мать отдала суррогатного ребенка няне на шесть лет, а потом разлучила их

Татьяна Калентьева называет Мишу своим приемным сыном. Фото: Личный архив

В редакцию обратилась женщина:

- Помогите, меня разлучили с моим приемным сыном Мишей. В 11 месяцев мать отдала мне его на воспитание, 6 лет он знал одну маму – меня. А к школе она насильно нас разлучила, забрала ребенка одним днем, не дала ему привыкнуть! Сломала сыну психику и сдала в интернат...

Это история, полная темных семейных тайн. Мать-героиня не дала нам разрешения на публикацию личных данных, поэтому мы назовем ее Юлия Калужная: обеспеченная москвичка с мужем-иностранцем и несколькими квартирами.

А вот няня свою личность не скрывает: Татьяна Калентьева, пенсионерка МВД из Набережных Челнов, в прошлом – старший следователь, майор юстиции.

Бывшая следователь отказалась возвращать сына законной матери, понадеявшись на связи в правоохранительных органах. Фото: Личный архив

СЫН СУРМАМЫ

- В 2009 году я устала расследовать грабежи и вышла на пенсию, - рассказывает Татьяна. – Конечно, подрабатывала, а в 2013-м поехала в Москву и оставила в агентствах по подбору персонала резюме. Я хорошо подходила: до МВД десять лет работала фельдшером, а образование у меня – учитель химии и биологии. И мне предложили: двое близнецов, дочь, Анжелину-Лидию, мать воспитывает сама, а сыну, Михаилу-Мишелю, ищет няню. Когда я на руки Мишечку взяла, ему было два месяца…

Татьяна Калентьева просит «КП» вернуть ей ребёнка, которого считает своим. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Няню с ребенком 38-летняя москвичка Юлия поселила в бабушкиной хрущовке. Чтобы лучше понимать, в какую среду попала бывшая милиционер: на кухонном столике там лежала хорошо отпечатанная книга «Джулия», в которой… рассказывалась биография хозяйки Юлии Калужной: как девочкой она осталась сиротой, как отдыхала за границей… Такая ярмарка тщеславия, отпечатанная в одном экземпляре: в продажу книга не поступила.

- Мальчика, - рассказывает Татьяна, - она привезла с сожителем по имени Робер, и потом тоже часто приезжала с иностранцами: я бегала в магазин за едой, а они пили чай. Прихожу, а ребенок как лежал, так лежит, его даже на руки никто не брал.

Няня сразу поняла, что Юля младенца не любит, держит на отлете в переноске, как картошку, и что у Робера во Франции своя семья. Но настоящим шоком было, когда Юля сказала: мальчик вовсе им не сын.

- Я знала: дети родились кесаревым сечением, стала делать Юлии массаж – а шрама нет. Она говорит: «Я же не сама рожала, мы брали суррогатную маму. Анжелина – наша с Робером дочь, а Миша – сын суррогатной мамы, она его в роддоме не взяла, и мы теперь платим. Вам. Робер платит. У нас ответственность» (переписка в распоряжении KP.RU).

Татьяна пришла в ужас: «Юлечка! Что вы говорите, Миша ваш сын!», - и я, признаться, тоже насторожилась.

Что за фокусы? Суррогатное материнство – услуга стоимостью под миллион рублей, состоящая в переносе в матку чужой женщины специально отобранного, выращенного в пробирке эмбриона. Кто позволит инкубатору одновременно с плодом заказчиков носить еще и собственного ребенка? И разве это возможно с точки зрения биологии?

Оказалось, возможно. Изредка у беременных продолжают созревать яйцеклетки и, если они не берегутся, то могут забеременеть еще раз. Разница у плодов в этом случае будет ровно месяц, и они вполне могут быть от разных отцов…

В экзотическую историю Татьяна не поверила, подумала, все дело в Мишином дефекте, сильной кривошее:

- Они пытались не взять его в роддоме, но врачи сказали: либо усыновляйте обоих, либо не получите ни одного, по закону брата с сестрой разделять нельзя (оформление суррогатных детей в нашей стране происходит усыновлением, и суррогатные родители часто бракуют недоношенных, детей не того пола и т. д. – Ред.). Я своими ушами слышала, как начальница Головинской опеки Москвы пеняла Юле: «Помнишь, как мы тебя ругали, когда ты не хотела его регистрировать…»

Такая семейка Адамсов.

ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК

Рассказ продолжается:

- Я работала две через две недели, однажды уехала совсем, спину сорвала коляску на пятый этаж таскать, Юля упросила: «Таня, приедьте в последний раз, мы пробовали другую няню, она ударила Мишу табуреткой, выжгла на нем восьмерку», - думаю теперь, обманывала, чтобы вынудить меня приехать! Только я вошла в квартиру: «Таня, мы согласны отдать его к вам домой». Я была в шоке: как появлюсь в городе с ребенком?! Меня солидные люди знают, мне это стыдно было! Что я только не плела: «Брат с сестричкой должны расти вместе, он ее будет защищать», - а Миша подполз и палец мой грязный в босоножке стал сосать! Я его схватила (плачет. – Ред.), он ко мне прижался… Вышла из комнаты – у него истерика…

Так и получилось, что в 2014 году 56-летняя на тот момент Татьяна оказалась в Набережных Челнах с 11-месячным Мишей на руках. Собственный взрослый сын женщины принял чужого ребенка в штыки и отказался встречать мать на вокзале, Калентьевой пришлось соврать: «Это наши родственники из Подмосковья, мальчик нам племянник»...

Остальное не уместить в материале. Вставала по ночам, учила ходить. Воевала в поликлинике: врачи не желали принимать мальчика без регистрации, и Таня каждый раз доходила до главврача! Возила на море и катала на карусели. Записала на секции (справки о посещении – в распоряжении «КП»). Лепила домашние пельмени.

Женщина шесть лет воспитывала маленького Мишу: возила на море… Фото: Личный архив

водила на секции… Фото: Личный архив

кормила... Фото: Личный архив

любила... Фото: Личный архив

...и даже стала ему крестной матерью. Фото: Личный архив

Конечно, Татьяна делала все это не бесплатно: мать ребенка оформила доверенность на проживание мальчика с чужим человеком и ежемесячно переводила деньги. Фото: Личный архив

Сколько Таня рассказывает об этом – столько плачет:

- Юля узнала из переписки, что он называет меня «мама», и стала ругаться, мол, путаю ребенка. А что ему делать, если он слышал, как меня мои дети называют? Я стала переучивать Мишу говорить: «Мама Таня», - а он мне: «Какая ты мама Таня? Ты просто мама, и все!»

Родным сыновьям Татьяны Миша хвастался: «А мама меня любит больше всех!», - сыновья волновались, женщина подумала – и оставила им квартиру, а себе и Мише взяла новую в ипотеку. Миша ходил по комнатам и радовался: «Это мой дом! Я хозяин!»

- Конечно, я объясняла ему, что у него в Москве есть другая мама и сестра. Он незнакомым людям на улицах хвастал: «У меня две мамы!», - а со мной шалил: «Поеду в Москву и буду звать ее «женщина»! Она не мама, она просто Она!» А как иначе: ни разу за шесть лет ему не позвонила, не приехала проверить, как он живет, вдруг я бомжиха? Я уже предлагала Юле: «Давай ты ничего не будешь мне не платить, напиши отказ от ребенка, я усыновлю!»

Юля посоветовалась с Робером и ответила, что об этом не может быть и речи, а в 2020 году, через шесть лет удаленного родительства, огорошила: «Доверенность на пребывание ребенка у вас, Таня, больше продлевать не будем, Родина и школа зовет. Записываю Мишу в школу возле дома. Надеюсь на понимание».

Через шесть лет мать Юлия Калужная объявила: она хочет забрать ребенка.

Калентьева огорчилась: оказывается, ребенок давно зовет мамой ее, а не московскую родительницу.

Няня попрекнула работодательницу: «Ты за все годы не удосужилась приехать к сыну!», — и отказалась привозить мальчишку.

Юлия возмутилась: «Опекуном вы не будете. Вы только няня!»…

...попыталась образумить работницу: «У вас нет родительских прав на ребенка!»

И припечатала: «Вы были наемная рабочая сила!»

СТРАШНОЕ РАССТАВАНИЕ

- Я думаю, она решила продать его за границу, - говорит Калентьева, - я должна была привезти Мишу в день, когда приезжает Робер: сначала это было 1 августа, потом к 1 сентября, и она попросила: «Сделайте фотокарточки 3х4», - якобы для школы. Я сразу поняла: оформляют паспорт, зачем? Что она собиралась жить с Мишей, я не верю: в паспорте у Юли он записан не был, к поликлинике не прикреплен, увезли бы – и все! Все лето она мне пела, что я буду жить у них две недели, месяц, чтобы Миша привык, говорила, что я им родная, обещала, что я провожу его 1 сентября в школу… А сама сокращала и сокращала срок моего пребывания в Москве: пять дней, три дня - и, наконец: «Привезешь - и сразу уедешь». Я взорвалась: «Сдам билеты и никуда не привезу и не приеду. Души у тебя нет, все решила не в интересах ребенка! Он ревет и не хочет к вам, кто вы ему? Чужие!»

Сначала чиновники встали на сторону няни: проверка показала, что мальчик даже не вписан в паспорт матери, и родная сестра о нем не знает.

Юля написала в полицию на похищение ребенка, Таня явилась с Мишей в опеку Набережных Челнов и рассказала, что мать шесть лет не исполняет свои родительские обязанности. Поднялся скандал: сотрудницы орали, орал Миша, которого, как бесхозного, пытались отвезти в Центр временного содержания, грозно орали по телефону московские опера и требовали сфотографировать мальчика с датой: «19.08.2020», грозили тюрьмой.

Но Юлия написала заявление о похищении ребенка. Калентьевой пришлось оправдываться и даже фотографировать мальчика с датой на табличке для оперативников Фото: Личный архив

«Мама, борись за меня! – рыдал ребенок на груди у Тани, - Не отдавай меня! Мама, я так испугался, я чуть не обкакался!»

Таню обманули: ей показали акт обследования опекой жилищных условий Калужной, в котором черным по белому было написано: «Сестра малолетнего Михаила-Мишеля своего брата не видела и не знает, в паспорте матери сведения о сыне отсутствуют», - и сообщили, что ведомство выходит с иском о лишении Юлии родительских прав, но, чтобы полиция закрыла уголовное дело о похищении, Таня должна привезти ребенка в опеку в Москву (все документы – в распоряжении «КП»).

Там Мишу… спокойно отдали Калужной.

Калентьеву заставили вернуть ребенка в Москву, это — последние фотографии Миши, сделанные ею на вокзале. Фото: Личный архив

- Они спросили: «Хочешь в детдом или к ней?», - он шепнул: «К ней», - а мне на ушко: «Мама, ты же со мной, на моей кроватке будешь спать!» Я, получается, своими руками его им отдала! - воет Таня, - Сказала, глазки в Москву едем проверить, и домой! Ой, как люблю Мишу! Никогда не прощу!

Московская опека передала мальчика матери, которую он почти с рождения не видел. На фото, справа налево: Юлия Калужная (спиной), начальник Головинской опеки столицы Татьяна Манулычева (в зеленом), дочь Юлии Калужной Анжелина-Лидия. Фото: Личный архив

С тех пор, два года, женщина, по ее выражению, не живет. Пытается вернуть названого сына через суд, дежурит у школы, завела там информаторов, бомбардирует ведомства письмами и стоит с плакатом у опеки. Пробовала помириться с Юлей, выпросить какой-то порядок встреч, наткнулась на холодное: «Вы, Таня, первая начали лить на нас грязь. Миша вас давно забыл, вы ему чужая тетя».

- Забыл, никогда я в это не поверю! Подстерегла его однажды в школьном дворе, схватила: «Я так сильно люблю тебя, сыночек!», - он сжался в ужасе, смотрит на двери, из них выходит Калужная и начинает кричать: «Зачем вы приехали, мы сказали, он никогда вас больше не увидит! Кого вы вырастили, он бьет сестру, в школе ворует!» Да, Миша сложный мальчик, я замечала признаки аутизма, трудности в общении и играх. Тем, что его оторвали от единственного знакомого родного человека, психику ему просто убили! Первый класс он не учился, спал на уроках, видно, таблетками кормили, потом занимался с репетитором по всем предметам, это и опека подтвердила. Психологи поставили задержку психического развития... В итоге, она перевела его куда-то, я думаю, в интернат. Волонтеру, который пытался помочь, написала, у него шизофрения.

Юля, на самом деле, написала: «Няня довела до шизофрении».

Есть библейская притча о том, как две женщины тянули к себе сына.

В этом случае они его порвали.

Юлия в ответ выставила статус: «Приехал от няни Маугли». А затем написала, что Калентьева довела Мишу до шизофрении. Порвали мальчика библейские мамы...

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Татьяна произвела на меня сложное впечатление, и я проверила буквально каждое ее слово. Да, действительно, бывшая сотрудница МВД, ныне – стрелок Росгвардии, дежурит с пистолетом на посту.

Да, соседи подтвердили: «Везде ходила с маленьким мальчиком, который звал ее «мама», мать просто так отдала его Тане на воспитание»…

Ой, стоп… Как это «просто так», Юля же платила Татьяне зарплату, 35 тысяч рублей...

Я проштудировала переписку женщин (то, что посчитала нужным предоставить героиня) и убедилась: женщина многие события описывает неверно.

Юля не говорит Тане, что та будет месяц жить с Мишей в Москве, наоборот, десять раз, как дефективной, повторяет: «МИША поживет в нашей семье месяц (без вас), мы посмотрим, адаптируется ли он С НАМИ, если нет, то переведем его в школу в Набережные Челны и попросим вас помочь еще четыре года», - то есть, у Калентьевой был хороший шанс продлить отношения с обожаемым воспитанником, надо было только потерпеть!

И Юля не хамит Тане: «Привезешь – и сразу уедешь», - а напоминает: «Это ваше желание было остаться до 1 сентября в Москве, мы не заставляем вас, вы можете сразу уехать, мы справимся», - и даже соглашается оплатить няне гостиницу.

Просто Таня искала предлог не привозить Мишу, которого считала своим.

При этом женщина не собиралась усыновлять мальчика, она дословно писала Юле: «Может, тебе отказаться от ребенка и я бы могла опеку на него оформить? Бесплатно не смогу. А если опека, то платить будут. Я люблю Мишу, но честную плату хочу все же иметь», - кто не в курсе, в этом случае Юля бы платила алименты: лишилась всех прав матери, но по-прежнему содержала ребенка до 18 лет, а потом была обязана выделить ему часть в квартире. Какой здоровый человек на это подпишется?

Юля не общается с журналистами, кричит:

- У нас все нормально, няня просто хочет денег!

В документах, поданных в суд, она поясняет, что это Татьяна предложила увезти маленького Мишу в Челны, и она, несмотря на настоятельные просьбы, годами тянула с возвращением, а Юля ежедневно общалась с сыном по Скайпу. То есть, следы путают обе женщины: Юля не знала ни размер одежды сына, ни какую кашу он любит на завтрак, все видно по переписке.

Теперь вы получили представление обо всех сторонах конфликта.

С тех пор Татьяна Калентьева караулит Мишу у дома и судится за право вернуть ребенка. Мать Юлия отвечает: «Встреч с няней не будет, она ему чужая тетя».

***

Нерожавшая женщина без материнских гормонов, которой в роддоме навязали ненужного и, видимо, нездорового ребенка, холодно и разумно устроила его судьбу: сдала, как в английских романах сдают сироток в пансион.

И нарвалась на наемную работницу, которая еще недавно занимала не последнюю должность в силовом ведомстве и потому стыдилась быть прислугой. Женщина вдохновенно врала окружающим, что мальчик ей родственник, его «просто дали на воспитание», и, в конце концов, сама поверила, провозгласила себя мамой (чудовищный непрофессионализм: нельзя путать ребенка, нельзя возбуждать в нем ложные надежды, нельзя говорить гадости про официальных родственников). Деньги, при этом, «мама» брать не забывала, но придумала, что это не зарплата, а Мишино содержание, ведь цены на услуги нянь давно выросли: даже в Челнах круглосуточная получает 75 тысяч…

Калентьева открыла: Миша — вовсе не родной Юлин сын, он от суррогатной мамы (на фото: скрины переписки женщин с откровениями).

Вода и камень, лед и пламень: «Сколько бессонных ночей, когда болел! Ты сама говорила, я тебе как родственница!», - «Вы нам были просто няня! Наемная рабочая сила. И все».

Обе попутали.

Калентьева еще явно рассчитывала на связи среди бывших коллег – и потерпела сокрушительное поражение.

Почему опека и полиция так поступили? Ведь очевидно, к кому был привязан мальчик?

Я не знаю.

Возможно, регулярными оплатами Юля просто доказала, что не бросала сына. Ей вынесли штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в течение шести лет, и все. Няню выгнали.

Очень жалко Мишу. Опека говорит, у него все хорошо, отдельная комната в большой четырехкомнатной квартире, много игрушек, добрые отношения с новой мамой и сестрой и парк, в котором можно гулять с собакой. Но это сведения на июль 2021 года, а собранную Калентьевой информацию, что в декабре Миша переехал в интернат, и его не берут в семейные поездки (а сестру берут), чиновники не комментируют.

Я спрашиваю Таню:

- Вы бы взяли его теперь? С шизофренией?

- У меня исковое об усыновлении. Никаких денег мне давно не надо, буду работать, возвращать ребенка к жизни. Я не отступлю, зная, что он страдает! Умоляю, верните сына!

- Если вам откажут?

- Я очень хорошо стреляю. Очень люблю фильм «Ворошиловский стрелок»…

Трудно такое комментировать...