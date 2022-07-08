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В мире8 июля 2022 18:00

Роковая ошибка: убийца бывшего главы Японии признался, что застрелил не того

Убийца бывшего премьера Японии Абэ признался, что изначально хотел застрелить лидера религиозной общины
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время выступления в городе Нара.

Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время выступления в городе Нара.

Фото: REUTERS

Не только профессиональные следователи, но и многочисленные поклонники детективов знают: признание преступника «по горячим следам» - самые ценные, потому что достоверные. Схваченный сразу же после покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ бывший японский военный моряк тут же признался: к политику относился враждебно и хотел его убить. Но прошло несколько часов и, как сообщила газета Mainichi Shinbum с ссылкой на источники, знакомые с расследованием, вдруг выяснилось, что морячок-то… промахнулся! То есть в экс-премьера он попал, но думал, что тот - глава зловредной секты, которого и хотел убить.

По русски это называется «включить дурку». Дескать, да, стрелял, попал, но - не в того, кого хотел! А раз так, то все, кто подумал, что расправа над Абэ - это месть политику, который собирался договориться с Россией и имел доверительные отношения с ее президентом Путиным, ошибаются. Потому что, просто, извините за тавтологию, ошибочка вышла…

Примечательна быстрота, с которой была вброшена версия об «обознавшемся» убийце одного из самых уважаемых японских политиков последних двадцати лет. Причем убийца так и не назвал имя «сектанта», которого собирался казнить. То ли не помнит, то ли еще какие дела… А может, как предполагает та же Mainichi Shinbum, он просто сумасшедший? Ведь бывает, что псих-одиночка случайно подошел вплотную к спине строго охраняемого лица и пальнул в него, думая, что это не он, а совсем другой персонаж.

Убийцу, покушавшегося на политика, задержали на месте.

Убийцу, покушавшегося на политика, задержали на месте.

Фото: REUTERS

Более веского доказательства, что расправа над Синдзо Абэ это не случайность, невозможно даже представить. Вопрос в том, кто стоит за преступлением? Вряд ли нынешние японские лидеры, причем однопартийцы погибшего политика, решили сделать из него показательную жертву. Но в глобальном мире, как нам хорошо разъяснили, всяко бывает: кто-то подумал о чем-то, скажем, в Нью-Йорке, а стрельнули в японском городе Нара. И если кто подумал, что это чья-то злая воля, то совсем не так - какой-то псих стрельнул не в того, в кого хотел…

Может, не случайно уже не один западный политик чуть ли не поклялся, что с Путиным за стол переговоров не сядет, изменение отношений с Россией возможно только после него. Вон что случается с теми, кто с ним дружески разговаривал. Хотя кто докажет, что это так? Просто обознались. И, не исключено, уже приглядываются: а этот - хотел поладить с Путиным или нет? Неужели следующий - Трамп…

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