Роковая ошибка: убийца бывшего главы Японии признался, что застрелил не того

Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время выступления в городе Нара. Фото: REUTERS

Не только профессиональные следователи, но и многочисленные поклонники детективов знают: признание преступника «по горячим следам» - самые ценные, потому что достоверные. Схваченный сразу же после покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ бывший японский военный моряк тут же признался: к политику относился враждебно и хотел его убить. Но прошло несколько часов и, как сообщила газета Mainichi Shinbum с ссылкой на источники, знакомые с расследованием, вдруг выяснилось, что морячок-то… промахнулся! То есть в экс-премьера он попал, но думал, что тот - глава зловредной секты, которого и хотел убить.

По русски это называется «включить дурку». Дескать, да, стрелял, попал, но - не в того, кого хотел! А раз так, то все, кто подумал, что расправа над Абэ - это месть политику, который собирался договориться с Россией и имел доверительные отношения с ее президентом Путиным, ошибаются. Потому что, просто, извините за тавтологию, ошибочка вышла…

Примечательна быстрота, с которой была вброшена версия об «обознавшемся» убийце одного из самых уважаемых японских политиков последних двадцати лет. Причем убийца так и не назвал имя «сектанта», которого собирался казнить. То ли не помнит, то ли еще какие дела… А может, как предполагает та же Mainichi Shinbum, он просто сумасшедший? Ведь бывает, что псих-одиночка случайно подошел вплотную к спине строго охраняемого лица и пальнул в него, думая, что это не он, а совсем другой персонаж.

Убийцу, покушавшегося на политика, задержали на месте. Фото: REUTERS

Более веского доказательства, что расправа над Синдзо Абэ это не случайность, невозможно даже представить. Вопрос в том, кто стоит за преступлением? Вряд ли нынешние японские лидеры, причем однопартийцы погибшего политика, решили сделать из него показательную жертву. Но в глобальном мире, как нам хорошо разъяснили, всяко бывает: кто-то подумал о чем-то, скажем, в Нью-Йорке, а стрельнули в японском городе Нара. И если кто подумал, что это чья-то злая воля, то совсем не так - какой-то псих стрельнул не в того, в кого хотел…

Может, не случайно уже не один западный политик чуть ли не поклялся, что с Путиным за стол переговоров не сядет, изменение отношений с Россией возможно только после него. Вон что случается с теми, кто с ним дружески разговаривал. Хотя кто докажет, что это так? Просто обознались. И, не исключено, уже приглядываются: а этот - хотел поладить с Путиным или нет? Неужели следующий - Трамп…