В Москве впервые состоялось вручение премий «Медиа Менеджер России» за экодостижения

Фото представлено пресс-центром телекомпании НТВ

Отличие нынешней премии от предыдущих лет в ее экологической повестке. Впервые в этом году участники боролись за победу в экономинациях, предложенных комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

- Охрана окружающей среды и устойчивое развитие – глобальные мега-тенденции, которые определяют образ жизни общества в 21 веке, политическую и экономическую повестку, развитие бизнеса и культуры, - сказала во время вручения наград победителям председатель комиссии Елена Шаройкина. - Медиа играют важнейшую роль в донесении сути этих процессов, экологическом просвещении населения и повышении ответственности каждого за экологическое благополучие, от которого зависит сам факт выживания человечества. Наша комиссия инициировала экологические номинации в рамках премии «Медиа Менеджер России», чтобы поощрить лучших среди СМИ и бизнеса, кто осознает значимость трансляции экологической повестки и уделяет этому вопросу пристальное внимание, и мотивировать других участников рынка вступить в борьбу за звание «зеленых» лидеров.

Фото представлено пресс-центром телекомпании НТВ

Приятно осознавать, что победителем в номинация для СМИ «За лидерство в трансляции экологической повестки» стала замгендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. Под ее руководством в прошлом году «КП» учредила Национальную экологическую премию, которая была высоко оценена бизнесом, эко-активистами и экспертами. На конкурс было подано 107 заявок в шести номинациях, за участников на сайте проголосовали 117 тысяч человек, а общий охват аудитории исчисляется миллионами.

К слову, в нынешнем году мы снова проводим наш конкурс. Подробности о нем можно прочитать по ссылке. Там же информация о сборе заявок.

В номинации «За экологическую открытость бизнеса» почетной грамотой была награжден менеджмент «Газпромнефть-Омский НПЗ».