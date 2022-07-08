Герои спецоперации «Z»: младший сержант Дорохов победил в смертельной дуэли

Кадр из видео Минобороны РФ/ТАСС

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Чем меньше армия – тем больше храбрецов», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец повторял: «Быстрота и натиск – душа настоящей войны».

ПРИЖАЛ ПРОТИВНИКА ПЛОТНЫМ ОГНЕМ

Сержант Тимофей Нечепуренко

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир расчёта гаубичного артиллерийского взвода сержант Тимофей Нечепуренко с первых дней проведения специальной военной операции в составе своего подразделения выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

В условиях постоянного огневого воздействия противника, сержант Тимофей Нечепуренко оперативно принимал решения по ведению артиллерийского огня и смене огневых позиций, нанося существенный урон живой силе, вооружению и военной технике украинских националистов. В ходе боя с вооруженными радикалами расчёт сержанта Тимофея Нечепуренко, получая целеуказания от вышестоящего командования, действуя профессионально и слаженно, прицельным огнем уничтожил наблюдательный пункт противника, вражеский склад с боеприпасами, 4 минометных расчета и более 15 националистов. Противник, понеся значительные потери, вынужден был отступить».

ПОБЕДИЛ В СМЕРТЕЛЬНОЙ ДУЭЛИ

Младший сержант Данила Дорохов

Фото: Министерство обороны РФ

«Младший сержант Данила Дорохов в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов из кварталов населенного пункта. На подступах к нему, во время форсирования узкого моста, колонна российской бронетехники подверглась обстрелу со стороны националистов, в результате которого одна из бронемашин потеряла ход. По указанию командира, бронетранспортер на котором передвигался младший сержант Данила Дорохов, выдвинулся вперед для прикрытия и оказания первой помощи раненым военнослужащим на мосту. Прибыв в указанное место, под непрекращающимся обстрелом противника младший сержант Дорохов оказал первую помощь раненым товарищам и приступил к эвакуации. Заметив это, националисты, оборудовавшие свои позиции в многоэтажном высотном здании, сосредоточили огонь по бронемашине, осуществляющей эвакуацию раненых. Младший сержант Дорохов, быстро оценив обстановку, выявил место ведения боевиками пулеметного огня, а затем прицельным выстрелом из гранатомета поразил вражескую огневую точку, уничтожив пулеметный расчет противника, после чего взял на буксир подбитую машину.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Дорохова способствовали оперативному преодолению водной преграды и развитию дальнейшего наступления».

СОБРАЛ В ЛЕСУ КУЧКУ ДИВЕРСАНТОВ

Прапорщик Сергей Никифоров

Фото: Министерство обороны РФ

«Прапорщик Сергей Никифоров действовал в составе группы российских военнослужащих, на территории, контролируемой украинскими националистами. Перемещаясь по местности, Сергей Никифоров обнаружил в лесополосе вооруженную группу украинских националистов. Оценив сложившуюся обстановку, Сергей скомандовал подчиненным занять огневые позиции и приготовиться к бою. В ходе завязавшегося прямого огневого боестолкновения, несмотря на интенсивный обстрел со стороны врага, прапорщик Никифоров, умело используя естественные условия местности, выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося ему значительный урон. По итогам скоротечного боестолкновения группа боевиков, несмотря на ожесточенное сопротивление, была полностью уничтожена. Грамотные действия прапорщика способствовали уничтожению диверсионной группы противника и дальнейшему продвижению наших сил.

После того как подразделение закрепилось в назначенном районе, прапорщик Никифоров осуществлял прикрытие подступов к новому району дислокации. Благодаря своим навыкам, предотвратил еще две попытки проникновения группы украинских диверсантов, лично уничтожив 6 боевиков, не допустив их прорыва на пункт управления.

В местах уничтожения диверсионных групп противника,

с которых производились попытки нападений, были добыты ценные разведданные о численном составе, времени и месте готовящихся очередных провокаций со стороны украинских националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян присоединился к акции «Лучшим воинам Мира» и посетил участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье.

«Будьте счастливы, будьте здоровы, живите долго. Мы едины и непобедимы», - обратился актер к военнослужащим.

Во время выступления, что прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Не вешать нос, гардемарины!», «Ты, да я, да мы с тобой», «Как жизнь без весны», «Время идёт», «Знаешь, брат».

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.