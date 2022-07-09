Военная спецоперация на Украине 9 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2022 года. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июля 2022 года.

Вооруженные силы Украины попытались перейти в контрнаступление в Запорожской области, однако эта попытка была предотвращена союзными войсками, который поразили украинские войска из реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом в пятницу заявил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним, рассказала высокопоставленная представительница Министерства обороны США. Также Пентагон пообещал поставить Украине ЗРК Nasams в течение нескольких месяцев.

Численность войск Украины сегодня составляет более миллиона человек, заявил министр обороны страны Андрей Резников. По словам Резникова, до 700 тысяч человек входят в состав Вооруженных сил Украины, до 100 тысяч – в Национальную полицию, до 90 тысяч – в Национальную полицию, еще до 60 тысяч человек состоят в пограничных войсках.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в пятницу, 8 июля, два раза входили в воздушное пространство Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, один из украинских беспилотников обстрелял пограничный пост в поселке Черноземный и автозаправочную станцию в селе Новые Юрковичи.

На освобожденных территориях Харьковской области введено военное положение, рассказали в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона. Соответствующий указ подписал глава ВГА Виталий Ганчев.

В Министерстве обороны России сообщили о начале детального расследования преступлений властей Украины в отношении граждан республики. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, факты глумления киевского режима над украинцами доказаны.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

14:15 За сутки Вооружёнными силами РФ в ходе спецоперации:

— поражено 22 пункта управления теробороны, включая два пункта дислокации иностранных наёмников в районе Харькова;

— уничтожено пять складов боеприпасов и хранилище топлива для военной техники в ДНР;

— в Николаевской области сбито два Су-25 ВС Украины;

— системами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотников;

— в Харьковской области перехвачено шесть снарядов РСЗО «Ураган».

12:01 МО РФ: в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.

11:32 Запорожская область попросила РФ о помощи в связи с отключением газоснабжения из-за действий Украины, сообщил глава ВГА Балицкий.

11:26 Welt: США и их союзники ведут секретные обсуждения по окончанию конфликта на Украине

11:18 Над Херсоном сработала ПВО, обстрел идет со стороны Николаева

11:05 Аксенов сообщил, что осмотрел с Пушилиным порт в Мариуполе и обсудил выстраивание логистики между ДНР и Крымом

10:10 Газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за действий Украины, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

9:51 Добровольческий отряд "Тигр" для участия в спецоперации на Украине формируется в Приморье на базе бригады морской пехоты, сообщили в правительстве края.

9:23 В СК России продолжается расследование преступлений киевского националистического режима против мирного населения Донбасса, в рамках которого проводится экспертная оценка размера и характера причиненного городу Мариуполю ущерба

Следователями и криминалистами осмотрено более 2400 объектов города, в том числе: школы; высшие и профессионально-технические учебные заведения; детские сады и детские дома; больницы и поликлиники; драмтеатр; бассейн; здания БТИ, прокуратуры, полиции, городской библиотеки, домов культуры и детского творчества, православных храмов и мечети, а также многоквартирные жилые дома.

8:55 Двое детей и девять взрослых пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Как сообщает Народная милиция ДНР, два снаряда были выпущены по детской площадке на улице Бессонова. Повреждены многоквартирные жилые дома.

8:13 Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР, сообщили в МВД республики.

01:53 Посольство России в Оттаве назвало хамством новые санкции Канады против России

00:45 Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новый герб региона с двуглавым орлом

8 июня:

22:37 Представитель Ватикана не исключил возможность визита папы Римского в Киев в августе

22:19 В Пентагоне назвали поставки ЗРК NASAMS на Украину вопросом нескольких месяцев

22:11 МО РФ: факты глумления киевского режима над собственным народом установлены и доказаны