Израильские министры отказались от одноразовой пластиковой посуды

Защитники окружающей среды давно бьют тревогу по поводу загрязнения природы пластиковыми отходами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство охраны окружающей среды Израиля заявило о полном отказе от использования в своих учреждениях от использования одноразовой пластиковой посуды. Этому примеру уже последовало Минобороны Израиля и еще целый ряд министерств и ведомств.

По мнению авторов инициативы, этот шаг должен убедить израильтян в необходимости защищать окружающую среду от загрязнения пластиком.

Кроме того, стало известно, что за 2019 год (более свежих данных пока нет) государство потратило на закупку одноразовой посуды более 5 миллионов шекелей (свыше 100 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Известно, что пластиковые стаканчики разрешат использовать лишь в общественных местах, где ежедневно бывает не менее 100 посетителей, сообщает YNet.

Защитники окружающей среды давно бьют тревогу по поводу загрязнения природы пластиковыми отходами. По разным данным, срок разложения пластика в земле может составлять от 100 до 700 лет, на протяжении которых из такого рода отходов во внешнюю среду постоянно выделяются химические вещества различной степени токсичности. По словам ученых, микрочастицы пластика обнаружены даже в тех регионах Земли, где человек не ведет активного хозяйствования, а также в телах 90% морских птиц.